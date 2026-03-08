TV & MEDIA
H Lady Gaga παντρεύεται σύντομα: Η στιγμή που το ανακοινώνει στην εκπομπή του Bruno Mars

Η ίδια η Lady Gaga έκανε την ανακοίνωση στον αέρα της εκπομπής - «Ελπίζουμε να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς»

The LiFO team
Φωτ. αρχείου ΕΡΑ
Η Lady Gaga παντρεύεται σύντομα, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τραγουδίστρια.

Η Lady Gaga προχώρησε σε μια απρόσμενη αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Romantic Radio» με παρουσιαστή τον Bruno Mars, μιλώντας για τον επικείμενο γάμο της με τον Michael Polansky.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του iHeartMedia και του TikTok, η δημοφιλής σταρ δήλωσε: «Γεια σου, Μπρούνο. Ο αρραβωνιαστικός μου και εγώ ταξιδεύουμε όλο τον χρόνο, αλλά πρόκειται να παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς».

«Ξέρω αυτή τη φωνή» απάντησε ο Mars με ένα χαμόγελο. «Αυτή είναι η αγαπημένη μου φίλη, η Lady Gaga». Ο καλλιτέχνης επέλεξε το κομμάτι «Risk It All» από τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο The Romantic, προτείνοντας στη Lady Gaga να το αφιερώσει στον Polansky, ενώ στη συνέχεια το παρουσίασε ως φόρο τιμής και στους δύο.

Lady Gaga - Michael Polansky: Από τη γνωριμία στον γάμο

Το ζευγάρι που κρατά χαμηλούς τόνους φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά την Πρωτοχρονιά του 2020 σε ένα πάρτι στο Λας Βέγκας, ενώ δημοσιοποίησαν τη σχέση τους λίγο μετά το Super Bowl του ίδιου έτους στο Μαϊάμι. Μετά από τέσσερα χρόνια αρραβωνιάστηκαν.

Τον Οκτώβριο του 2025, η Gaga μίλησε εκτενέστερα για τη γνωριμία της με τον Polansky σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, αναφερόμενη στην περίοδο που αντιμετώπιζε δυσκολίες με την ψυχική της υγεία.

«Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για τον πραγματικό μου εαυτό έκανε τεράστια διαφορά», μοιράστηκε η σταρ.

«Αυτό που είδε εκείνος ήταν μια γυναίκα που αισθανόταν πολύ μακριά από αυτό που έπρεπε να κάνει. Ήθελε να με φροντίσει. Ποτέ δεν με είχαν αγαπήσει έτσι. Η ζωή μου ήταν σοβαρή γι' αυτόν, δεν ήταν ένα πάρτι. Με βοήθησε να δω ότι η ζωή μου ήταν πολύτιμη» συμπλήρωσε.

Περιγράφοντας τον Polansky ως έναν «πολύ σοβαρό άντρα», πρόσθεσε με νόημα:«Τόσοι πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου εκείνη την εποχή έψαχναν απλώς να περάσουν καλά. Αγαπούσαν τη μεθυσμένη Lady Gaga».

