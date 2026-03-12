«Η Αθήνα δεν είναι ιδανική πόλη για πρωταθλητισμό»

Η Αναστασία Μαρινάκου είναι μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού στίβου σήμερα και θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα του. Γεννημένη στη Χαλκίδα το 1996, ξεχώρισε από πολύ νωρίς στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις και σταδιακά εξελίχθηκε σε βασικό μέλος της εθνικής ομάδας. Έχει κατακτήσει πολλούς πανελλήνιους τίτλους και έχει πετύχει σημαντικές επιδόσεις σε διεθνείς διοργανώσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί και στους ελληνικούς αγώνες δρόμου. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο σε κάθε της εμφάνιση είναι ο συνδυασμός αντοχής, πειθαρχίας και συνέπειας, στοιχεία που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο δυναμικές αθλήτριες της γενιάς της. Στα 19 της έγινε κορυφαία νεανίδα αθλήτρια, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1.500 μέτρα, έπειτα από 30 χρόνια.

Η Αναστασία μεγάλωσε στη Χαλκίδα, όπου ζούσε με τη μητέρα της, ενώ τα καλοκαίρια επισκεπτόταν το χωριό του πατέρα της, τη Σκάλα Λακωνίας, και έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις από εκεί. Στο χωριό ανακάλυψε το τρέξιμο και κατάλαβε ότι είχε κλίση σε αυτό. «Έβλεπα ότι ήμουν καλή σε αυτό. Ήμουν πάντα η πιο γρήγορη και από τα κορίτσια και από τα αγόρια. Οι δάσκαλοι έλεγαν στους γονείς μου ότι πρέπει να κάνω κάποια δραστηριότητα ώστε να εκτονώνω την ενέργειά μου». Στο δημοτικό συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες για παιδιά, όπως μπαλέτο και άλλες ασκήσεις που ενθαρρύνουν την κίνηση και την εκτόνωση της ενέργειας, αλλά η πρώτη επαφή με τον στίβο έγινε έπειτα από μια αξιολόγηση που έκαναν γυμναστές στο σχολείο της. Εκείνη την περίοδο, οι γονείς της κατάλαβαν ότι η Αναστασία είχε κλίση στον αθλητισμό και ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί σοβαρά. Στην Ε’ Δημοτικού ξεκίνησε για έναν χρόνο, αλλά τελικά σταμάτησε. «Οι γονείς μου κατάλαβαν ότι δεν πολυδιάβαζα και μου είπαν πως πρέπει να επικεντρωθώ στα μαθήματά μου», λέει.

«Γενικά στους αγώνες, αν γίνει κάτι δυσάρεστο, το μυστικό είναι η αντίστροφη ψυχολογία. Δεν με πιάνει πανικός, λέω μέσα μου “είμαι αυτή που είμαι και θα κάνω υπομονή, αυτό που μπορώ”. Το πιστεύω μέσα μου ότι είμαι καλή και ότι μπορώ να τα καταφέρω».

Στο γυμνάσιο, η Αναστασία ασχολήθηκε με το βόλεϊ και συμμετείχε στο σχολικό πρωτάθλημα στίβου. «Αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή, χωρίς να έχω κάνει κάποια προπόνηση ή κάποια προετοιμασία. Δεν πήγα πολύ καλά, πράγμα αναμενόμενο αν σκεφτείς ότι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ασχολούνταν ήδη με τον στίβο, έκαναν προπονήσεις. Εμένα όμως αυτή η δοκιμή μου έκανε ένα κλικ μέσα μου». Έτσι αποφάσισε να γραφτεί στον τοπικό σύλλογο της Χαλκίδας και να ξεκινήσει συστηματικά προπόνηση. «Όταν ξεκίνησα, ο προπονητής είπε στη μαμά μου “είναι δύσκολο η Αναστασία να μπει με το μεγάλο γκρουπ, γιατί οι αθλητές που έχουμε εκεί είναι πολύ υψηλού επιπέδου”. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν μου το είπε αυτό η μαμά μου εγώ δεν αντέδρασα, δεν απογοητεύτηκα. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι όμως, σκέφτηκα: “ο προπονητής μάλλον δεν έχει καταλάβει”. Απάντησα στη μαμά μου απλώς: “καλά, θα δει”».

Από εκείνη τη στιγμή η Αναστασία το πήρε προσωπικά και αντιμετώπισε τον εαυτό της σαν επαγγελματία αθλήτρια. Άρχισε να προσέχει τη διατροφή της, τον ύπνο της και αφοσιώθηκε πλήρως στον αθλητισμό. Μέσα σε έναν χρόνο κέρδισε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγορία της, στα 600 μέτρα, και από τότε η αγάπη της για τον στίβο έγινε ακόμα πιο δυνατή.

Στη Β’ Λυκείου, συνειδητοποίησε ότι η Χαλκίδα δεν της προσέφερε ευκαιρίες για εξέλιξη. Έτσι αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα, όπου υπήρχαν καλύτεροι προπονητές, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και περισσότερες ευκαιρίες. Έτσι, συνέχιζε το σχολείο στη Χαλκίδα, προπονούμενη στην Αθήνα τα Σαββατοκύριακα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Χρήστος Παπαχρήστος την ενέταξε στην ομάδα του και η οικογένειά της στήριξε πλήρως την προσπάθειά της, τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά, αναγνωρίζοντας ότι ο πρωταθλητισμός είναι τρομερά απαιτητικός και δαπανηρός.

Η Αναστασία κατέκτησε τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας για τρίτη συνεχόμενη φορά στις 8 Μαρτίου 2026, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στις γυναίκες, ενώ κατέχει και το ρεκόρ διαδρομής από πέρυσι, που η νίκη της συνοδεύτηκε και από βαλκανικό ρεκόρ. Κι αυτό παρά την κούρασή της, καθώς πριν από τρεις εβδομάδες συμμετείχε σε μαραθώνιο στη Βαρκελώνη, όπου πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο δεν είχε καταρριφθεί για δέκα χρόνια.

Ο αγώνας της Αθήνας είναι δύσκολος γιατί έχει πολλές ανηφόρες. «Φέτος στόχος μου ήταν μόνο η νίκη, και εννοείται πως θα ήθελα να κάνω πάλι ρεκόρ διαδρομής. Αλλά αυτό που με ενδιέφερε εμένα ήταν να κερδίσω, γιατί πριν από τρεις βδομάδες ταξίδεψα στη Βαρκελώνη, ξαναέτρεξα μαραθώνιο και έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο έσπασε έπειτα από δέκα χρόνια. Το σώμα μου ήταν επιβαρυμένο, έβγαινε η κούραση και στις προπονήσεις μου. Στους αγώνες μου δεν φοβάμαι να κουραστώ και αυτό είναι ένα στοιχείο που στον πρωταθλητισμό είναι πολύ σημαντικό. Την Κυριακή ξεκίνησα τον αγώνα και ήμουν πολύ πιο μπροστά από τις συναθλήτριές μου, ήξερα ότι αν κάνω αυτό που μπορώ δεν έχω λόγο να φοβάμαι τίποτα. Σε κάποια φάση όμως ο ρυθμός μου έπεσε γιατί το σώμα μου έφτασε σε ένα σημείο που προφανώς λιγοψύχησα στιγμιαία, που για λίγη ώρα με πέρασε μια αθλήτρια. Γενικά στους αγώνες αν γίνει κάτι δυσάρεστο και απρόσμενο, εννοείται ότι θα κάνεις αρνητικές σκέψεις. Το μυστικό είναι η αντίστροφη ψυχολογία. Δεν με έπιασε πανικός, είπα από μέσα μου “είμαι αυτή που είμαι και θα κάνω υπομονή και αυτό που μπορώ”. Έδωσα δύναμη στον εαυτό μου, σώμα και ψυχή. Το πιστεύω μέσα μου ότι είμαι καλή και ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν την πίστη στον εαυτό μου την έμαθα από τους γονείς μου, έχουν παίξει κι αυτοί τον ρόλο τους, και φυσικά ο προπονητής μου, αλλά είμαι σίγουρη πως το κάθε παιδί έχει την προσωπικότητά του και ότι αυτή είναι μια δύναμη που κουβαλάς μέσα σου».

Η πορεία της όμως δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. «Το 2016, σε ηλικία 20 χρονών, έχασα την ευκαιρία να πάω στους Ολυμπιακούς για δύο δευτερόλεπτα. Έπειτα έφυγα για την Αυστραλία με τους γονείς μου. Μέχρι τότε στην Ελλάδα τα πήγαινα πολύ καλά, έκανα πανελλήνια ρεκόρ, πήγαινα σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ήμουν έτοιμη για το παγκόσμιο. Το αποφασίσαμε οικογενειακώς να πάμε ως εκεί, ο μπαμπάς μου έχει και την υπηκοότητα. Σκεφτήκαμε ότι εκεί θα είχα πολλές ευκαιρίες να εξελιχθώ. Όμως εκεί έχασα πάρα πολύ χρόνο. Στην Αυστραλία αντιμετώπισα μια μεγάλη κάμψη, είχα τραυματισμούς, ήμουν σε μια μικρή κατάθλιψη. Δεν μπόρεσα να εγκλιματιστώ, ήμουν σε μικρή ηλικία. Με ζόρισε πολύ αυτή η αλλαγή. Είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Γύρισα πίσω στην Ελλάδα, επέστρεψα στον προπονητή μου Χρήστο Παπαχρήστο και εκείνος, επειδή με ξέρει ως άνθρωπο και ως αθλήτρια, με βοήθησε να ξυπνήσω, να επανέλθω και να βρω τα πατήματά μου».

Facebook Twitter «Το πιστεύω μέσα μου ότι είμαι καλή και ότι μπορώ να τα καταφέρω». Φωτ.: via instagram

Η Αναστασία Μαρινάκου είναι ζωντανό παράδειγμα αφοσίωσης, πειθαρχίας και αγάπης για τον αθλητισμό. Με συνεχή δουλειά, αυτογνωσία και πίστη στον εαυτό της, συνεχίζει να ξεπερνά τα όριά της, να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και να κυνηγάει το μεγάλο της όνειρο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, χωρίς να αφήνει καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Η ιστορία της δείχνει ότι η επιτυχία στον αθλητισμό δεν είναι μόνο θέμα φυσικών ικανοτήτων, αλλά και ψυχικής αντοχής. Η προετοιμασία της είναι σκληρή και περιλαμβάνει πολύπλοκα προγράμματα που στοχεύουν στη συνολική της εξέλιξη. Η Αθήνα δεν είναι ιδανική πόλη για πρωταθλητισμό, καθώς οι δρόμοι και τα πάρκα δεν προσφέρονται για προπονήσεις μεγάλων αποστάσεων. Έτσι, η Αναστασία κάνει προετοιμασία σε στάδια και περιοχές όπως ο Υμηττός και το Ζάππειο, ενώ προσπαθεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό για καλύτερες εγκαταστάσεις και προπονήσεις σε υψόμετρο, που βελτιώνουν τους αιματολογικούς της δείκτες. Παρά το υψηλό κόστος, θεωρεί ότι για να φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες πρέπει να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες και να κάνει τα πάντα σωστά. Στο θέμα της διατροφής, έχει αφήσει πίσω την αυστηρότητα. Έχει περάσει φάσεις υπερβολικού ελέγχου, όπου στερούνταν πολλά, αλλά πλέον φροντίζει να έχει ισορροπία, να μην κάνει υπερβολές, ειδικά τις μέρες πριν από αγώνες.

Πιστεύει πως όσοι έχουν όνειρα και στόχους δεν τα παρατούν. Το δικό της όνειρο και απωθημένο είναι να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Αυτήν τη στιγμή τρέχει 5 και 10 χιλιόμετρα, συμμετέχει σε ημιμαραθώνιους και το καλοκαίρι επικεντρώνεται σε αγώνες στίβου, με στόχο να πιάσει όρια για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.

