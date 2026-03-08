TV & MEDIA
Eurovision 2026: «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι εκεί» - Κατά της συμμετοχής Ισραήλ και εκπρόσωπος της Σουηδίας

«Συμβαίνουν πολλές δολοφονίες, οπότε δεν νομίζω ότι είναι σωστό» ξεκαθάρισε σε δηλώσεις της η Felicia

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Youtube
Η Eurovision 2026 ξεκινά με έντονες αντιπαραθέσεις, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ προκαλεί και αυτή τη χρονιά διεθνείς αντιδράσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Καλλιτέχνες και κοινό εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η παρουσία της χώρας στη Eurovision 2026, δεν είναι ηθικά σωστή, ανοίγοντας ένα νέο κύμα πολιτικών και κοινωνικών συζητήσεων γύρω από τη δημοφιλή μουσική διοργάνωση.

Η Felicia, η τραγουδίστρια που κέρδισε στον εθνικό τελικό της Σουηδίας με το τραγούδι «My System» και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό, τάχθηκε δημόσια κατά της συμμετοχής του Ισραήλ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι εκεί, στην πραγματικότητα. Αυτό είναι όλο. Συμβαίνουν πολλές δολοφονίες, οπότε δεν νομίζω ότι είναι σωστό».

Η δήλωσή της προστίθεται στις φωνές άλλων χωρών και καλλιτεχνών που εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συμμετοχή του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της χώρας στον διαγωνισμό δεν είναι κατάλληλη.

Η Σουηδία με τη Felicia θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου, διεκδικώντας ένα από τα δέκα εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Πολλοί Ευρωπαίοι καλλιτέχνες, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, έχουν εκφράσει φόβους ότι η παρουσία του Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει ένταση ή μποϊκοτάζ, ενώ κοινότητες οπαδών ζητούν από τους διοργανωτές να εξετάσουν το θέμα σε σχέση με τις ηθικές ευθύνες του διαγωνισμού.

Με πληροφορίες από eurovisionfun.com

