Έλενα Χριστοπούλου: «Bλέπω να διασύρεται το όνομά μου, αυτοί οι τίτλοι θα με συνοδεύουν μια ζωή»

Το πρωί της Κυριακής η Έλενα Χριστοπούλου, παραχώρησε την πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη μετά τις εξελίξεις της δικαστικής διαμάχης με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Την Παρασκευή, υπενθυμίζεται πως έγινε γνωστό ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, προχώρησε σε μήνυση και αγωγή 1.000.000 ευρώ εναντίον της πρώην συνεργάτιδός της Έλενας Χριστοπούλου.

Στη συνέχεια, η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» έφερε στη δημοσιότητα ένα μέρος όσων φέρεται να κατέθεσε το γνωστό μοντέλο στη μήνυση που υπέβαλλε κατά της πρώην μάνατζέρ της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάνει λόγο μεταξύ άλλων για πλαστογράφηση της υπογραφής της σε επαγγελματικές συμβάσεις, για υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού, για προσβολή της επαγγελματικής της τιμής αλλά και για κλονισμό της ψυχικής της υγείας.

Στον απόηχο όλων αυτών, η Έλενα Χριστοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», αναφέροντας αρχικά πως έμαθε για την αγωγή από τα ΜΜΕ και πως όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι κάτι που επιθυμεί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «όλοι αυτοί οι τίτλοι θα με συνοδεύουν μια ζωή».

Έλενα Χριστοπούλου: «Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή»

«Είδα την αγωγή πρώτα στα ΜΜΕ ενώ εγώ δεν την είχα παραλάβει. Δε λέω ότι γίνεται πρώτη φορά. Απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος να δημοσιοποιήσει κάτι, επομένως δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να απαντήσω κάτι οπουδήποτε γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω» ανέφερε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

«Δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη, από τον προηγούμενο Νοέμβριο μέχρι και τώρα έχει περάσει ένας χρόνος. Όλο αυτό το διάστημα βλέπω τίτλους που μένουν, και θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Μοιραία, δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά – όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή. Δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω. Πλέον όμως είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα», σημείωσε.

«Δεν μπορώ να απαντήσω στις κάμερες και δεν είναι δουλειά κανενός. Θα απαντήσω στους αρμόδιους με αυτά που έχω στα χέρια μου. Όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρη. Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δε μου αρέσει καθόλου και συμβαίνει, είναι όλοι αυτοί οι τίτλοι που θα με συνοδεύουν μια ζωή. Επειδή υπάρχει ένα βάθος χρόνου σε αυτή την ιστορία, είμαι σίγουρη ότι όταν θα έρθει η στιγμή θα φανούν όλα. Εγώ ξέρω την αλήθεια και οι κινήσεις που θα κάνω είναι κάτι που αφορά εμένα, τη δικηγόρο μου και το σπίτι μου, το ασφαλές μου μέρος. Αν βγαίνω να λέω τι θα κάνω είναι σαν να απαντώ σε σε όλα αυτά που δε θέλω», κατέληξε.