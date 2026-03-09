Πώς η οικογένεια Έλισον έφτιαξε μια μιντιακή αυτοκρατορία

O Ντέιβιντ Έλισον κάποτε ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός στο Χόλιγουντ, αλλά μετά από ένα ανεπιτυχές ξεκίνημα εγκατέλειψε αυτή την καριέρα.

Στη συνέχεια κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της βιομηχανίας του θεάματος και τώρα βρίσκεται στο πρόθυρα της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, έχοντας βγάλει από τη μέση το Netflix, ενώ το περασμένο καλοκαίρι αγόρασε την Paramount στο πλαίσιο μιας σειράς ταχέων εξαγορών που του επέτρεψαν να χτίσει μια μιντιακή αυτοκρατορία σε μόλις έξι μήνες.

Η οικογένεια Έλισον ελέγχει πλέον έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους οπτικοακουστικών και ενημερωτικών κολοσσών στον κόσμο. Μέσω της Paramount και της Warner διαμορφώνουν τους κανόνες του Χόλιγουντ, μέσω του CBS και του CNN επηρεάζουν την ενημέρωση, ενώ κατέχουν και πολυάριθμα κανάλια ψυχαγωγίας που τους επιτρέπουν να προβάλλουν την κοσμοθεωρία τους. Ελέγχουν επίσης την αμερικανική θυγατρική της TikTok, γεγονός που τους προσδίδει σημαντική επιρροή, η οποία ενισχύεται από τη στενή σχέση τους με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιτυχία του 43χρονου Ντέιβιντ Έλισον συνδέεται όχι μόνο με την φιλοδοξία του αλλά και με τον πατέρα του, Λάρι Έλισον, τον ιδρυτή της Oracle και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η Oracle πρόσφατα επεκτάθηκε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μέσω συνεργασιών με την OpenAI και σήμερα η αξία της εκτιμάται σε 420 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Λάρι Έλισον είναι επίσης προσωπικός φίλος του Προέδρου των ΗΠΑ, έχοντας συμβάλει με γενναιόδωρες δωρεές και στις δύο προεκλογικές εκστρατείες του.

Ο Ντέιβιντ Έλισον δοκίμασε για πρώτη φορά τις δυνάμεις του στην υποκριτική το 2006, ως παραγωγός αλλά και ως ηθοποιός στην ταινία «Flyboys» πλάι στον Τζέιμς Φράνκο. Η ταινία ήταν μια εμπορική αποτυχία, ο Έλισον όμως αρνήθηκε να εγκαταλείψει το χολιγουντιανό του όνειρο. Με την οικονομική υποστήριξη του πατέρα του ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Skydance, η οποία έχει βγάλει αρκετές επιτυχημένες ταινίες τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ανάμεσα τους τα franchise του «Mission: Impossible» και του «Top Gun», αλλά στο οικοσύστημα του Χόλιγουντ παρέμενε ένας σχετικά μικρός παίκτης.

Ο Ντέιβιντ Έλισον δοκίμασε για πρώτη φορά τις δυνάμεις του στην υποκριτική το 2006, ως παραγωγός αλλά και ως ηθοποιός στην ταινία Flyboys, πλάι στον Τζέιμς Φράνκο.

Η αδελφή του, Μέγκαν Έλισον, ακολούθησε επίσης καριέρα στην κινηματογραφική βιομηχανία. Με την οικονομική υποστήριξη του πατέρα τους ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Annapurna, όπου επέδειξε μεγαλύτερη καλλιτεχνική ευαισθησία από του αδελφού της, γυρίζοντας αρκετές ταινίες που έλαβαν διθυραμβικές κριτικές και βραβεία Όσκαρ, όπως το «Her» και το «Zero Dark Thirty». Τα αδέλφια μεγάλωσαν με τη μητέρα τους –την τρίτη σύζυγο του Λάρι Έλισον– σε μια φάρμα με άλογα κοντά στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Η μητέρα τους έπαιξε κεντρικό ρόλο στην καλλιέργεια της αγάπης τους για τον κινηματογράφο, πηγαίνοντάς τα κάθε Κυριακή στο σινεμά και διατηρώντας μια συλλογή με περισσότερες από 2.000 βιντεοκασέτες στο σπίτι.

Ενώ η μητέρα τους σμίλευε τα καλλιτεχνικά τους ενδιαφέροντα, ο πατέρας έπαιξε ρόλο στη μύησή τους στον κόσμο των επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ζούσαν μια ήσυχη ζωή με τη μητέρα τους, αλλά τα καλοκαίρια τα περνούσαν ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο με το σούπερ γιοτ του πατέρα τους, το Ronin. Εκείνα τα καλοκαίρια τούς έφεραν σε επαφή με την επιθετική κοσμοθεωρία του. Οι βιογραφίες αναφέρουν ότι όταν ο Ντέιβιντ ήταν ακόμα παιδί, ο πατέρας του αγόρασε ένα μαχητικό αεροπλάνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε να μπορούν να προσομοιώνουν μαζί αερομαχίες πάνω από τον Ειρηνικό.

Ο Λάρι Έλισον είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Silicon Valley. Παρότι δημιούργησε μια επιτυχημένη εταιρεία τεχνολογίας, είναι γνωστός λιγότερο ως οραματιστής και περισσότερο ως αδίστακτος επιχειρηματίας που καλλιεργεί μια εικόνα του εαυτού του ως σαμουράι – πολύ διαφορετικός από τον παλιό φίλο του, Στιβ Τζομπς. Ακόμα και στα 81 του, παραμένει έντονα ανταγωνιστικός και μεγάλος αντίπαλος του ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς. Άτομα του στενού του περιβάλλοντος λένε ότι του αρέσει να παραθέτει ρήσεις του Τζένγκις Χαν, ειδικά τη φράση: «Δεν αρκεί να κερδίζεις. Πρέπει να χάνουν και όλοι οι άλλοι». Κάποια στιγμή, κατηγορήθηκε ακόμη και ότι έψαχνε στους κάδους απορριμμάτων των ανταγωνιστών του για να βρει πληροφορίες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον τους.

Ο Έλισον γεννήθηκε στο Μανχάταν. Η μητέρα του, ρωσοεβραϊκής καταγωγής, ήταν ανύπαντρη, γι' αυτό τον άφησε στη φροντίδα μιας θείας του που έμενε κοντά στη λίμνη Μίσιγκαν. Στη δεκαετία του 1970 μετακόμισε στην Καλιφόρνια για να ιδρύσει μια εταιρεία πληροφορικής και ένα από τα πρώτα του συμβόλαια ήταν με τη CIA, την οποία η εταιρεία του βοήθησε στη διαχείριση βάσεων δεδομένων σε μια εποχή που αυτού του είδους η τεχνολογία βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα. Ακολούθως ίδρυσε την Oracle, η οποία εξελίχθηκε σε τεχνολογικό γίγαντα και του επέτρεψε να συγκεντρώσει μια περιουσία που εκτιμάται σε σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg's Billionaires Index.

Η τεράστια περιουσία του Έλισον του επέτρεψε να χρηματοδοτήσει τις φιλόδοξες επιχειρηματικές βλέψεις των παιδιών του. Το 2024, η Paramount αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα: είχε μείνει πίσω στην αγορά του streaming, οι ταινίες της είχαν χαμηλή απόδοση στα ταμεία και τα τηλεοπτικά της κανάλια έχαναν τόσο το κοινό όσο και τα έσοδα από τη διαφήμιση. Σε μια τολμηρή κίνηση, ο Ντέιβιντ Έλισον, απογοητευμένος από το γεγονός ότι η δική του εταιρεία παραγωγής δεν αναπτυσσόταν όσο επιθυμούσε, αποφάσισε να επιδιώξει την εξαγορά της Paramount. Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ μικρότερη, η Skydance κατάφερε να εξαγοράσει το ιστορικό στούντιο του Χόλιγουντ και τα δίκτυά του (CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central) για περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από έναν χρόνο διαπραγματεύσεων με τις ρυθμιστικές αρχές. Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο βοήθησε σημαντικά στην απεμπλοκή της συμφωνίας.

Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, ο Ντέιβιντ Έλισον έκανε μια προσφορά στον Ντέιβιντ Ζάσλαβ, CEO της Warner Bros. Discovery, για την αγορά του αιωνόβιου στούντιο, της υπηρεσίας streaming HBO Max και της καλωδιακής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένου του CNN. Οι διαπραγματεύσεις δεν πήγαν καλά. Η αρχική προσφορά –19 δολάρια ανά μετοχή– θεωρήθηκε προσβλητική από τα κεντρικά γραφεία της Warner. Έτσι, το στούντιο που έκανε ταινίες όπως η «Καζαμπλάνκα» και η σειρά ταινιών του Χάρι Πότερ άνοιξε τη διαδικασία πώλησης στον υψηλότερο πλειοδότη.

Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, το Netflix ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι είχε καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για την αγορά των κινηματογραφικών στούντιο της Warner Bros. Discovery έναντι 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Ντέιβιντ Έλισον έμεινε άναυδος καθώς ήταν ο πρώτος που έδειξε ενδιαφέρον και είχε υποβάλει εννέα διαφορετικές προσφορές σε μια προσπάθεια να πείσει το διοικητικό συμβούλιο της Warner. Εξοργισμένος, άρχισε να αναζητά τρόπους για να ματαιώσει τη συμφωνία του Netflix και να εξασφαλίσει την εξαγορά που θα του επέτρεπε να ολοκληρώσει την μιντιακή αυτοκρατορία του.

Για εβδομάδες, απειλούσε με εχθρική εξαγορά και σταδιακά βελτίωνε τους όρους χρηματοδότησης της πρότασής του. Ο πατέρας του δεσμεύτηκε να διαθέσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία ως εγγύηση. Ο Ντέιβιντ συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο Τραμπ για να ζητήσει πολιτική υποστήριξη και προσέλαβε μια ντουζίνα συμβουλευτικών εταιρειών για να ασκήσουν πιέσεις εκ μέρους του. Την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε τελικά να αυξήσει την προσφορά του στα 31 δολάρια ανά μετοχή για ένα συνολικό ποσό 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το αντίτιμο ενός αυτοκρατορικού ομίλου που τελικά του εξασφάλισε ο πατέρας του.

Με στοιχεία από την «El Pais»