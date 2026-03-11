Eurovision 2026 - Akylas: «Δεν θα γίνει η ίδια εμφάνιση με τον εθνικό τελικό»

Το πρωί της Τετάρτης, προβλήθηκε για πρώτη φορά το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Ο καλλιτέχνης στη συνέχεια, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» και μίλησε για την ιδέα πίσω από το εντυπωσιακό video clip, αλλά και για το πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά του μετά τη νίκη του στο «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026.

Όπως είπε, περίμενε ότι μετά τον διαγωνισμό θα είχε λίγο χρόνο να ξεκουραστεί, όμως τελικά συμβαίνει το αντίθετο.

Το πρόγραμμά του είναι πλέον πολύ απαιτητικό, με πολλές υποχρεώσεις και εξαντλητικά ωράρια. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ευγνώμων και χαρούμενος για όσα ζει, τονίζοντας ότι πίσω από όλα υπάρχει μια δυνατή ομάδα που τον στηρίζει.

«Θυμάμαι ότι με το team μου και την παρέα μου λέγαμε ότι με το που τελειώσει το “Sing for Greece”, είτε προκριθούμε με το καλό είτε όχι, τη Δευτέρα θα κλείσουμε ένα σπίτι να πάμε να ξεκουραστούμε, ένα διήμερο όλοι μαζί όλο το team. Καμία σχέση! Καμία απολύτως σχέση. Βέβαια εντάξει, είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που κάνω τόσο ωραία και όμορφα πράγματα και ότι δεν τα κάνω και μόνος μου έτσι; Υπάρχει ένα team από πίσω, υπάρχει το δικό μου το team», ανέφερε αρχικά.

«Τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα που οριακά απλά δεν σκέφτομαι. Απλά κάνω. Δηλαδή απλά παίρνω το πρόγραμμα, τι έχουμε, πού έχουμε να πάμε, τι έχουμε να κάνουμε. Ξυπνάω το πρωί και λέω πάμε εκεί, πάμε εκεί, πάμε εκεί. Κάποια στιγμή θα καθίσει. Δεν ξέρω αν το φοβάμαι. Γιατί απ’ τη μία τώρα που φλέγεται όλο αυτό κιόλας υπάρχει και ένας πανικός, λίγο και στο δρόμο, λίγο ας πούμε, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ ας πούμε», συνέχισε.

«Το ότι ας πούμε κατέβηκε η μητέρα μου, που από το πουθενά ξέρω εγώ έγινε celebrity η μαμά, δηλαδή ανοίγω το κινητό την επόμενη μέρα παντού η μητέρα μου έτσι, έτσι, έτσι. Εκείνο το βράδυ που άραξα εγώ χαλαρός με τη μαμά μου, με την αδερφή μου, με τους φίλους μου, για μια τόσο ωραία στιγμή. Ήταν πραγματικά συγκινητικό, ήταν κάτι πολύ όμορφο για μένα. Μου χαράχτηκε δηλαδή εκείνο το πράγμα μέσα μου. Και δυο μέρες μετά, κερδίζουμε. Η ιστορία της μητέρας μου είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο με έχει εμπνεύσει κι εμένα. Με έχει εμπνεύσει και μένα να μην τα παρατάω και να μην σταματάω. Δηλαδή πραγματικά θαυμάζω όλη την πορεία αυτή που ‘χει κάνει», συμπλήρωσε.

«Δεν θα γίνει η ίδια εμφάνιση με τον εθνικό τελικό. Απλά εντάξει, αυτό έτσι όπως ανεβαίνεις ψηλά, πέφτεις και πολύ απότομα. Προσπαθώ να μη βλέπω στοιχήματα και σχόλια, αλλά εντάξει, Gen Z παιδί είμαι, δηλαδή εννοείται πως θα ανοίξω το κινητό μου κάποια στιγμή και θα δω. Έχω δεχτεί πάρα πολύ όμορφα σχόλια, πάρα πολλή αγάπη από τον κόσμο, αλλά είναι αυτό που ρε παιδί μου στα πεντακόσια καλά, θα δεις αυτό το ένα κακό.

»Έχω δεχτεί πολλή κριτική. Μερικές φορές με βοηθάει αυτή η κριτική γιατί παίρνω σχόλια τα οποία εγώ μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν είχα παρατηρήσει, δεν είχα καν στο μυαλό μου», κατέληξε.