Βίκυ Καγιά: «Λυπάμαι πάρα πολύ» - Το σχόλιο για τη διαμάχη Παπαγεωργίου και Χριστοπούλου

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή τη νέα συλλογή ρούχων της, παραχώρησε η Βίκυ Καγιά.

Η Βίκυ Καγιά ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους που έδωσαν το παρών στο event το βράδυ της Τρίτης και αναφέρθηκε τόσο στο GNTM, όσο και στην πολύκροτη διαμάχη ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου.

Την Παρασκευή, υπενθυμίζεται πως έγινε γνωστό ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, προχώρησε σε μήνυση και αγωγή 1.000.000 ευρώ εναντίον της πρώην συνεργάτιδός της Έλενας Χριστοπούλου.

«Αληθινά δεν έχω δει καθόλου GNTM. Είναι η μέρα; Είναι η ώρα; Δεν ξέρω. Δεν έχει συμβεί. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει κάτι και να μην υπάρχει τίποτα από πίσω. Δεν το έχω δει», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια και fashion expert.

«Δε μου λείπει, γιατί όταν κλείνω κύκλους στη ζωή μου από πράγματα που έχω αγαπήσει πάρα πολύ, με πάθος, με πάρα πολύ μεράκι και προσήλωση, το ξεπερνάω, το αφήνω. Αλλά χαίρομαι που υπάρχει και χαίρομαι που πάει μια χαρά και χαίρομαι που όλοι είναι στη θέση τους και όπως πρέπει. Δεν κρατάω επαφή με όλους τους κριτές, μόνο με αυτούς που έχουμε ωραία συνθήκη και πολύ όμορφη, έτσι πώς να το πω, έχουμε ωραίο connection, ωραία σύνδεση», συνέχισε.

«Το άκουσα. Λυπάμαι πάρα πολύ, εύχομαι να έχει ομαλή εξέλιξη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Δεν έχουμε επαφές. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί», συμπλήρωσε καταλήγοντας η Βίκυ Καγιά για τη διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.