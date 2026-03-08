TV & MEDIA
Paramount: Εξετάζει αλλαγές σε ιστορικό της στούντιο μετά τη συγχώνευση με τη Warner Bros

Το τρέχον σχέδιο είναι να συνεχίσουν να λειτουργούν και τα δύο στούντιο, με το καθένα να παράγει περίπου 15 ταινίες τον χρόνο

The LiFO team
Στούντιο της Paramount / Unsplash
Μετά την ανακοίνωση ότι η Paramount Skydance εξαγόρασε τη Warner Bros. Discovery, το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές, και μία από αυτές φαίνεται να αφορά τα ιστορικά στούντιο της πρώτης εταιρείας παραγωγής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times, η νέα εταιρική δομή αναμένεται να οδηγήσει σε αναδιοργάνωση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων.

Ανάμεσα στα πιο εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία της Paramount βρίσκονται τα θρυλικά στούντιο της στο Μπέρμπανκ και το Χόλιγουντ, όπου έχουν γυριστεί ή επεξεργαστεί μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, όπως ο Τιτανικός, ο Νονός, η Λεωφόρος της Δύσης και το Breakfast at Tiffany’s.

Paramount: «Εξαιρετικά πολύτιμη γη τα στούντιο στο Χόλιγουντ»

Όπως δήλωσε στους Los Angeles Times η μεσίτρια ακινήτων του χώρου της ψυχαγωγίας, Nicole Mihalka, τα δύο αυτά στούντιο βρίσκονται στον πυρήνα της λεγόμενης «ζώνης των 30 μιλίων», της περιοχής όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της κινηματογραφικής παραγωγής στο Χόλιγουντ.

«Και τα δύο στούντιο βρίσκονται στην καρδιά της περιοχής όπου θέλουν να εργάζονται οι άνθρωποι του Χόλιγουντ. Πρόκειται για εξαιρετικά πολύτιμη γη», σημείωσε.

Το 2024, όταν η Sony και η Apollo είχαν προσπαθήσει να εξαγοράσουν την Paramount, υπήρχαν σχέδια για πιθανή πώληση του οικοπέδου της εταιρείας. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Paramount σκοπεύει να πουλήσει το ιστορικό της στούντιο.

Paramount: Ο στόχος της με τις αλλαγές στα στούντιο

Το τρέχον σχέδιο είναι να συνεχίσουν να λειτουργούν και τα δύο στούντιο, με το καθένα να παράγει περίπου 15 ταινίες τον χρόνο.

Μακροπρόθεσμα όμως, στόχος φαίνεται να είναι η συγκέντρωση περισσότερων λειτουργιών στο στούντιο της Warner Bros. στο Μπέρμπανκ, ώστε να μειωθούν οι επικαλύψεις δραστηριοτήτων με το συγκρότημα της Paramount στη Melrose Avenue.

Η Paramount δεν σκοπεύει να κατεδαφίσει τον ιστορικό χώρο της. Αντίθετα, σχεδιάζει να αναπτύξει άλλες χρήσεις για τμήμα του οικοπέδου, όπως εμπορικά γραφεία ή καταστήματα.

Παράλληλα, τμήματα του στούντιο ενδέχεται να ενοικιαστούν για κινηματογραφικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων έργων της Paramount αλλά και των υπηρεσιών streaming που προκύπτουν από τη συγχώνευση με το HBO.

Η Mihalka σημείωσε ότι τόσο το οικόπεδο της Warner Bros. όσο και εκείνο της Paramount αποτελούν από τα πιο πολύτιμα ακίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από Los Angeles Times, The Hollywood Reporter

TV & Media

