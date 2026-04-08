ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τζέιμς Μποντ: Ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ προτείνει για τον ρόλο του μυστικού πράκτορα τη Σίντνεϊ Σουίνι

Η ίδια η Σουίνι έχει δηλώσει πως θα περνούσε καλύτερα υποδυόμενη τον Τζέιμς Μποντ, παρά το κορίτσι του

The LiFO team
The LiFO team
ΣΙΝΤΝΕΪ ΣΟΥΙΝΙ ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΟΝΤ JAMES BOND Facebook Twitter
Η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι/Φωτ. αρχείου: EPA
0

Η φημολογία γύρω από το ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ δεν ήταν ποτέ πιο έντονη. Ωστόσο, ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ έριξε ένα απρόσμενο όνομα στο τραπέζι, προτείνοντας τη Σίντνεϊ Σουίνι να ενσαρκώσει τον Βρετανό μυστικό πράκτορα.

Από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ αποχαιρέτησε τον ρόλο με την ταινία No Time To Die το 2021, οι εικασίες για τον επόμενο «007» έχουν φουντώσει. Ο Κάλουμ Τέρνερ θεωρείται αυτή τη στιγμή φαβορί, ενώ τα ονόματα των Τζέικομπ Ελόρντι, Άρον Τέιλορ-Τζόνσον και Κίλιαν Μέρφι ακούγονται επίσης έντονα.

Σε νέα συνέντευξή του, ο Φιγκ - που συνεργάστηκε με την 28χρονη Σουίνι στο θρίλερ The Housemaid - δήλωσε ότι θα προτιμούσε «η Σίντνεϊ να είναι ο επόμενος Μποντ», αντί να εμφανιστεί ως το κορίτσι του μυστικού πράκτορα, όπως έχει επίσης φημολογηθεί.

«Υπήρξαν μερικά πολύ δυνατά Bond girls, αλλά ας γίνει εκείνη η υπερ-κατάσκοπος - είναι εξαιρετική», είπε ο σκηνοθέτης μιλώντας στην εφημερίδα «The Sun». «Είναι από τους πιο εργατικούς ανθρώπους που γνωρίζω, πολύ επαγγελματίας, έξυπνη και διορατική. Πιστεύω ότι θα ήταν καλή κατάσκοπος», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αν και το σχόλιο μπορεί να θεωρηθεί πρόκληση για τους πιο παραδοσιακούς που πιστεύουν ότι ο 007 πρέπει να είναι άνδρας, ο Φιγκ ακολουθεί ουσιαστικά την ίδια τη Σουίνι.

Όταν ρωτήθηκε τον Οκτώβριο για τις φήμες, η πρωταγωνίστρια του Euphoria απάντησε: «Δεν ξέρω… Δεν γνωρίζω όλες τις φήμες για τον Bond, αλλά ήμουν πάντα μεγάλη θαυμάστρια της σειράς και ανυπομονώ να δω τι θα κάνουν».

Με χιουμοριστική διάθεση άφησε να εννοηθεί ότι ίσως δεν θα την ενδιέφερε ένας δευτερεύων ρόλος: «Νομίζω θα περνούσα καλύτερα ως Τζέιμς Μποντ».

Η Σουίνι έγινε γνωστή μέσα από το «Euphoria» και τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε επιτυχίες όπως το Anyone But You, το «The Housemaid» και το βιογραφικό αθλητικό δράμα Christy. Έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων, απαντώντας πρόσφατα σε όσους τη χαρακτηρίζουν «MAGA Barbie» λόγω φημολογούμενων πολιτικών απόψεων.

Η φημολογούμενη σύνδεσή της με την επόμενη ταινία Bond φαίνεται να σχετίζεται και με τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος φέρεται να επιθυμεί την παρουσία της ως Bond girl - η ηθοποιός είχε παρευρεθεί και στον γάμο του με τη Λόρεν Σάντσεζ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο καστ για την επόμενη ταινία Bond, ωστόσο τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Denis Villeneuve, ενώ το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Steven Knight.

Με πληροφορίες από The Independent

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

