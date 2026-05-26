Αλέξης Τσίπρας: «ΕΛΑΣ» το όνομα του νέου κόμματος - Οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού

Το όνομα του νέου κόμματος θα είναι «ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»

Φωτ.: Eurokinissi
Το όνομα του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα είναι «ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σήμερα στο Θησείο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.

Την εκδήλωση «άνοιξαν» οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα

«Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές. Άξιζε τον κόπο αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο».

«Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση μου έλεγαν "ανακοίνωσέ το επιτέλους". Ήρθε λοιπόν η ώρα να το ανακοινώσω», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας για τα αιτήματα των πολιτών να δώσει πληροφορίες για το νέο κόμμα.

«Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μία κοινωνία που ασφυκτιά. Σήμερα γεννιέται μία νέα πολιτική δύναμη, με στόχο την αλλαγή πολιτικής».

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι όλοι έχουν κάτι κοινό, «θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας».

«Δεν αποδεχόμαστε το δίκιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Τσίπρας αναφερόμενος στις πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις.

Μνεία έκανε στην κλιματική αλλαγή που πλήττει τη Γη, με το «περιβάλλον να γίνεται όλο και πιο αφιλόξενο για τη ζωή», δηλώνοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση απειλεί το μέλλον των νέων.

«Νομίζουμε ότι αυτό θα γίνεται εσαεί χωρίς κόστος; Η Γη δε μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε».

Ο Τσίπρας αναφέρθηκε στη δύσκολη σύγχρονη πραγματικότητα στον εργατικό τομέα, αλλά και την οικονομία, αναφερόμενος σε περιπτώσεις πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά αδιέξοδα.

«Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό», ανέφερε.

«Η "στέγη" έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο. Η κερδοσκοπία εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το σπιτικό τους και να κάνουν παιδιά».

«Η μεγάλη πλειοψηφία δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα!».

«Δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε την σκληρή πραγματικότητα. Είμαστε εδώ για να την αλλάξουμε. Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε έχει σκοπό να αλλάξει την πραγματικότητα. Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω είναι η δική μας πυξίδα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, αλλά και αξιοπρεπείς μισθούς».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του κόμματος να ενδυναμώσει την ισότητα, την συμπερίληψη και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

«Δικαιώματα για όλους και όχι προνόμια για λίγους».

«Δύναμη σταθερότητας που θέλει και μπορεί να βάλει τέλος στην αλαζονεία, τον αυταρχισμό και τη διαφθορά».

Ο Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν την διακήρυξη. «Θεμέλιό μας είναι η δημοκρατία της καθημερινότητας», τόνισε.

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος: «ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

