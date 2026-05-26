Το κράνος του Βαλ Κίλμερ από το Top Gun βγαίνει στο σφυρί

Ένα από τα αντικείμενα που συνδέονται με τη μυθολογία του Top Gun βγαίνει σε δημοπρασία: το κράνος που δημιουργήθηκε για τον Βαλ Κίλμερ στον ρόλο του Iceman, του ψυχρού αντιπάλου του Μάβερικ στην ταινία που σημάδεψε το χολιγουντιανό σινεμά των ’80s.

Το κράνος, που δημιουργήθηκε για τον Κίλμερ ως Τομ «Iceman» Καζάνσκι, πωλείται από τον οίκο Goldin, με αρχική προσφορά 25.000 δολάρια. Η δημοπρασία εντάσσεται στο Spring Pop Culture Elite Auction του οίκου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17 Ιουνίου.

Το Top Gun υπήρξε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του 1986 και μετέτρεψε την αεροπορική φαντασίωση, τα Ray-Ban, τα δερμάτινα μπουφάν, τα μαχητικά αεροσκάφη και την ανδρική ανταγωνιστικότητα σε καθαρό pop μύθο. Ο Iceman του Κίλμερ, ψυχρός, αλαζονικός, άψογος και σχεδόν ακατάδεκτος, στάθηκε απέναντι στον Μάβερικ του Τομ Κρουζ ως το τέλειο κινηματογραφικό αντίπαλο δέος.

Facebook Twitter Photo courtesy of Goldin.

Η δημοπρασία αποκτά πρόσθετο συναισθηματικό βάρος μετά τον θάνατο του Βαλ Κίλμερ το 2025, σε ηλικία 65 ετών. Τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός είχε επιστρέψει στη δημόσια μνήμη μέσα από το ντοκιμαντέρ Val, αλλά και μέσα από τη συγκινητική εμφάνισή του στο Top Gun: Maverick, όπου η σχέση του Iceman με τον Μάβερικ απέκτησε σχεδόν αποχαιρετιστικό χαρακτήρα.

Το κράνος συνοδεύεται από μάσκα οξυγόνου και καλώδιο επικοινωνίας, ενώ στην παρτίδα περιλαμβάνεται και χειρόγραφο σημείωμα που αποδίδεται στον σκηνοθέτη Τόνι Σκοτ. Σύμφωνα με την Goldin, τρίτος πιστοποιητής ελέγχει την υπογραφή του σημειώματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΘΟΝΕΣ Ο Βαλ Κίλμερ ήταν ένας Τομ Κρουζ που ατύχησε

Η πώληση έρχεται σε μια περίοδο όπου τα αντικείμενα από διάσημες ταινίες έχουν μετατραπεί σε μια από τις πιο έντονες μορφές νοσταλγικής αγοράς. Δεν αγοράζεται απλώς ένα κράνος. Αγοράζεται ένα κομμάτι από την εικόνα μιας εποχής: το Χόλιγουντ των ’80s, η αισθητική του στρατιωτικού θεάματος, η λατρεία του ανταγωνισμού, η φιλία ως μονομαχία και μια μορφή ανδρικής ψυχρότητας που ο Κίλμερ έκανε σχεδόν εμβληματική.

Στην ίδια δημοπρασία της Goldin περιλαμβάνονται και άλλα αντικείμενα της pop κουλτούρας, από συλλεκτικά Harry Potter και Star Wars μέχρι γάντι του Μάικλ Τζάκσον από την περιοδεία Victory του 1984. Όμως το κράνος του Iceman ξεχωρίζει γιατί συνδέεται με έναν χαρακτήρα που, μετά το Top Gun: Maverick, έπαψε να είναι απλώς ο αντίπαλος του Μάβερικ και έγινε κάτι πιο τρυφερό: μια φιγούρα μνήμης μέσα σε μια σειρά ταινιών χτισμένη πάνω στην ταχύτητα, το ρίσκο και την αμερικανική φαντασίωση της υπεροχής.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο συγκινητικός on-stage αποχαιρετισμός του Τομ Κρουζ στον Βαλ Κίλμερ

Η τιμή των 25.000 δολαρίων είναι μόνο η αρχή. Αν κρίνει κανείς από προηγούμενες πωλήσεις αντικειμένων του Top Gun, η τελική τιμή μπορεί να ανέβει σημαντικά. Ενδεικτικό είναι ότι το μπουφάν που φορούσε ο Μάβερικ σε κομμένη σκηνή της ταινίας πουλήθηκε από την Propstore το 2022 για 50.000 λίρες, πολύ πάνω από την αρχική εκτίμηση.

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, το Top Gun εξακολουθεί να πουλά όχι μόνο δράση, αλλά και μνήμη. Και το κράνος του Iceman, με τις μπλε αστραπές του, δεν είναι πια απλώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο. Είναι ένα μικρό, γυαλιστερό θραύσμα από την εποχή που το Χόλιγουντ έμαθε να κάνει την ταχύτητα, το ανδρικό βλέμμα και τον ανταγωνισμό να μοιάζουν με αιωνιότητα.

Με στοιχεία από Artnet News