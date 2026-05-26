Γιατί οι επιστήμονες εγκαταλείπουν το πιο ακραίο σενάριο για το κλίμα;

Για περισσότερο από μία δεκαετία, ένα συγκεκριμένο σενάριο για το κλίμα και, κατ' επέκταση, την κλιματική αλλαγή κυριαρχούσε στις επιστημονικές μελέτες, στα δημοσιεύματα και στις δημόσιες συζητήσεις γύρω από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Τώρα όμως, σύμφωνα με τους New York Times, οι επιστήμονες αποφάσισαν να το αποσύρουν, θεωρώντας ότι πλέον είναι «μη ρεαλιστικό».

Πρόκειται για το λεγόμενο RCP8.5, ένα σενάριο για το κλίμα που βασιζόταν σε εξαιρετικά υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και χρησιμοποιούνταν από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 για να μοντελοποιήσει το χειρότερο πιθανό μέλλον για τη Γη.

Η απόφαση να εγκαταλειφθεί το συγκεκριμένο μοντέλο άνοιξε μεγάλη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην πολιτική σκηνή, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι για χρόνια παρουσίαζε μια υπερβολικά αποκαλυπτική εικόνα της κλιματικής κρίσης.

The New York Times: “Why Scientists Retired the Dire Climate Scenario Used for Over a Decade”



“The decision to back away from a worst-case outlook raises questions about whether some risks have been overstated.”



The garbage RCP8.5 climate scenario has been known to be… pic.twitter.com/RSOor3oUHg — Steve Guest (@SteveGuest) May 26, 2026

Κλίμα: Τι ήταν το RCP8.5

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν διαφορετικά σενάρια, για να προβλέψουν πόσο θα αυξηθεί η θερμοκρασία της Γης μέσα στον αιώνα, ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων, τη χρήση ορυκτών καυσίμων και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Το RCP8.5 συνιστούσε το πιο ακραίο από αυτά τα σενάρια. Προέβλεπε ότι οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα τριπλασιάζονταν έως το 2100, κυρίως λόγω τεράστιας αύξησης στη χρήση άνθρακα.

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η μέση θερμοκρασία της Γης θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 4,4 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ένα σενάριο που θα οδηγούσε σε ακραίους καύσωνες, μεγάλες πυρκαγιές, ξηρασίες, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και σοβαρές οικολογικές καταρρεύσεις.

Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες εδώ και χρόνια υποστήριζαν ότι το σενάριο δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα πιθανό, καθώς βασιζόταν σε υπερβολικές προβλέψεις για τη μελλοντική κατανάλωση άνθρακα.

“GOOD RIDDANCE! After 15 years of Dumocrats promising that “Climate Change” is going to destroy the Planet, the United Nations TOP Climate Committee just admitted that its own projections (RCP8.5) were WRONG! WRONG! WRONG!” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/qd9EulmjKh — The White House (@WhiteHouse) May 16, 2026

Γιατί εγκαταλείπεται τώρα το σενάριο για το κλίμα

Όπως περιγράφουν οι New York Times, η νέα γενιά σεναρίων για το κλίμα, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από διεθνή ομάδα ερευνητών, απομακρύνεται από το RCP8.5, με τους συντάκτες να δηλώνουν ότι το σενάριο έχει γίνει πλέον «απίθανο» λόγω των αλλαγών στην παγκόσμια ενέργεια και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών.

Ταυτόχρονα, οι ερευνητές εγκαταλείπουν και ορισμένα υπερβολικά αισιόδοξα σενάρια, θεωρώντας απίθανο οι χώρες να μειώσουν τόσο γρήγορα τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Στη θέση τους προτείνουν νέα «μεσαία» σενάρια, που θεωρούνται πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα. Με βάση αυτά, η παγκόσμια θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 2,5 έως 3 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100.

Παρά την απόσυρση του πιο ακραίου σεναρίου, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή παραμένει μια εξαιρετικά σοβαρή απειλή. Ακόμη και μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ, σε αυτό το επίπεδο θέρμανσης ο πλανήτης θα μπορούσε να χάσει το μεγαλύτερο μέρος των κοραλλιογενών υφάλων, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν σοβαρή λειψυδρία λόγω ξηρασίας.

Σε ένα σενάριο αύξησης κατά 3 βαθμούς, οι ζημιές από πλημμύρες θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν, ενώ περισσότερο από το ένα τέταρτο των γνωστών ειδών φυτών και ζώων στη στεριά κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες για το πώς ακριβώς θα αντιδράσει το κλιματικό σύστημα της Γης, γεγονός που σημαίνει ότι ο πλανήτης θα μπορούσε τελικά να θερμανθεί περισσότερο από ό,τι προβλέπουν ακόμη και τα σημερινά μοντέλα.

Όπως σημειώνουν αρκετοί ερευνητές, το πρόβλημα δεν είναι ότι η κλιματική κρίση «δεν υπάρχει», αλλά ότι στο παρελθόν το χειρότερο δυνατό σενάριο συχνά παρουσιαζόταν σαν το πιο πιθανό μέλλον.

Με πληροφορίες από New York Times

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μπορούν οι αντλίες θερμότητας να δροσίσουν τα σπίτια μας;