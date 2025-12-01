ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
James Bond: Το νέο όνομα-έκπληξη που ανατρέπει τα φαβορί για τον ρόλο

Πού δίνουν περισσότερες πιθανότητες οι στοιχηματικές εταιρείες

James Bond: Το νέο όνομα-έκπληξη που ανατρέπει τα φαβορί για τον ρόλο
Ο Daniel Craig ως James Bond στο «No Time to Die» / Φωτ.: tmdb
Η κούρσα διαδοχής για τον νέο James Bond εξελίσσεται καθημερινά, με τις στοιχηματικές να ανατρέπουν τα προγνωστικά και να αναδεικνύουν έναν απρόσμενο πιθανό πρωταγωνιστή.

Κι ενώ ο κατάλογος των υποψηφίων βρίθει Χολιγουντιανών ονομάτων, ένα «φρέσκο» πρόσωπο δείχνει πλέον να παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα για τον ρόλο του θρυλικού κινηματογραφικού πράκτορα, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρηση του Daniel Craig.

Από τότε που ο Daniel Craig ολοκλήρωσε την πορεία του με την ταινία «No Time to Die» (2021), περισσότερα από δώδεκα ονόματα έχουν ακουστεί ως πιθανοί αντικαταστάτες του. Μεταξύ αυτών είναι οι Theo James, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Dev Patel, Richard Madden και Idris Elba.

Ωστόσο, οι στοιχηματικές εταιρείες «βλέπουν» ένα άλλο όνομα, το οποίο μάλιστα φαίνεται πως έχει γίνει το μεγάλο φαβορί για αυτό το διάστημα.

Πρόκειται για τον Callum Turner, γνωστό για τους ρόλους στις ταινίες «Masters Of The Air» και «Fantastic Beasts», ο οποίος βρίσκεται τώρα στην πρώτη θέση, σύμφωνα με την εταιρεία στοιχημάτων Coral.

James Bond: «Ο Turner είναι πλέον το απόλυτο φαβορί»

Ο Turner έχει πλέον πιθανότητες 7-4 να γίνει ο επόμενος Bond, μπροστά από τους άλλους διαχρονικούς φαβορί Aaron Taylor-Johnson, με 3-1 και Henry Cavill με 6-1.

«Έχουμε εντυπωσιαστεί από την υποστήριξη που έλαβε ο Callum Turner στις στοιχηματικές μας προβλέψεις για τον επόμενο James Bond τις τελευταίες 24 ώρες», δήλωσε εκπρόσωπος της Coral (μέσω του Evening Standard). «Ο Βρετανός ηθοποιός είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για τον ρόλο».

Παρά τις συζητήσεις που εστιάζουν σε διάσημα ονόματα ως υποψηφίους για τον επόμενο Μποντ, τον Σεπτέμβριο δημοσιεύματα ήθελαν την Amazon να αναζητά ένα «νέο πρόσωπο» για να διαδεχθεί τον Daniel Craig, ο οποίος αποχώρησε από τον ρόλο πριν από τέσσερα χρόνια. Το Deadline έχει αναφέρει ότι αναζητούν έναν «άγνωστο» περίπου 20 με 30 ετών.

Το στούντιο ανέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς νωρίτερα φέτος, με τον Denis Villeneuve του Dune να έχει επιβεβαιωθεί ως σκηνοθέτης και τον Steven Knight του Peaky Blinders να έχει ανακοινωθεί ως σεναριογράφος.

Η Amazon MGM Studios θα αναλάβει την παραγωγή της νέας ταινίας του κατασκοπευτικού franchise, με τον δημιουργό του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ, να γράφει το σενάριο του 26ου κατά σειρά φιλμ. Η εταιρεία παραγωγής είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει μια «φρέσκια» εκδοχή της σειράς ταινιών, διατηρώντας όμως την «κληρονομιά» του εμβληματικού χαρακτήρα.

Ορισμένα ψυχαγωγικά μέσα δεν έχουν αποκλείσει την ανατροπή από την παραγωγή και ο κεντρικός ήρωας του James Bond να αλλάξει σε γυναίκα κατάσκοπο. Ωστόσο, όταν διέρρευσε αυτή η είδηση, υπήρξαν αντιδράσεις. Μεταξύ άλλων, η Έλεν Μίρεν, είχε δηλώσει στο Saga Magazine: «Δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα. Δεν λειτουργεί. Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι ο Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι διαφορετικό».

