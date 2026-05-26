Αλέξης Τσίπρας: «Θέλει να γυρίσει τη χώρα δεκαετίες πίσω - Είναι αμετανόητος» η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

Την «Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη - ΕΛΑΣ» παρουσίασε σήμερα από το Θησείο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

«Ο κ. Τσίπρας θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω» σχολιάζουν δεικτικά κυβερνητικές πηγές, μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα. Από το Μέγαρο Μαξίμου χαρακτηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό «αμετανόητο» και «απαράλλαχτο».

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν: «Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».

Αλέξης Τσίπρας: Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

«Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως ‘νέο'», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ρωτά με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα «κόκκινα» δάνεια ο κ. Τσίπρας «που έφερε τα funds μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια». «Εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ πρόσφατα και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία;», σχολιάζει. Στο ίδιο πνεύμα ρωτά: «Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «ας γνωρίζει οτι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη».

Τονίζει επίσης: «Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα, για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχο του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε ‘μαύρα ταμεία'; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ παραθέτει -όπως αναφέρει- «κάτι καίριο», και συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «όχι πολύ παλιά, μόλις το 2024»: «Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς; Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τούς ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει».

Αλέξης Τσίπρας: Οι δηλώσεις του κατά την παρουσίαση της ΕΛΑΣ

«Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές. Άξιζε τον κόπο αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο».

«Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση μου έλεγαν "ανακοίνωσέ το επιτέλους". Ήρθε λοιπόν η ώρα να το ανακοινώσω», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας για τα αιτήματα των πολιτών να δώσει πληροφορίες για το νέο κόμμα.

«Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μία κοινωνία που ασφυκτιά. Σήμερα γεννιέται μία νέα πολιτική δύναμη, με στόχο την αλλαγή πολιτικής».

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι όλοι έχουν κάτι κοινό, «θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας».

«Δεν αποδεχόμαστε το δίκιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Τσίπρας αναφερόμενος στις πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις.

Μνεία έκανε στην κλιματική αλλαγή που πλήττει τη Γη, με το «περιβάλλον να γίνεται όλο και πιο αφιλόξενο για τη ζωή», δηλώνοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση απειλεί το μέλλον των νέων.

«Νομίζουμε ότι αυτό θα γίνεται εσαεί χωρίς κόστος; Η Γη δε μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε».

Ο Τσίπρας αναφέρθηκε στη δύσκολη σύγχρονη πραγματικότητα στον εργατικό τομέα, αλλά και την οικονομία, αναφερόμενος σε περιπτώσεις πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά αδιέξοδα.

«Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό», ανέφερε.

«Η "στέγη" έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο. Η κερδοσκοπία εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το σπιτικό τους και να κάνουν παιδιά».

«Η μεγάλη πλειοψηφία δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα!».

«Δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε την σκληρή πραγματικότητα. Είμαστε εδώ για να την αλλάξουμε. Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε έχει σκοπό να αλλάξει την πραγματικότητα. Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω είναι η δική μας πυξίδα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, αλλά και αξιοπρεπείς μισθούς».

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε στο πρόγραμμα του κόμματος να ενδυναμώσει την ισότητα, την συμπερίληψη και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

«Δικαιώματα για όλους και όχι προνόμια για λίγους». «Δύναμη σταθερότητας που θέλει και μπορεί να βάλει τέλος στην αλαζονεία, τον αυταρχισμό και τη διαφθορά».

Ο Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν την διακήρυξη. «Θεμέλιό μας είναι η δημοκρατία της καθημερινότητας», υποστήριξε.

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος: «ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».