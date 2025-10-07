TV & MEDIA
Amazon Prime Video: Απέσυρε τις φωτογραφίες με τον «άοπλο» πράκτορα 007 έπειτα από αντιδράσεις

Ως απάντηση στο κύμα επικρίσεων, η Amazon αντικατέστησε τις φωτογραφίες με πιο παραδοσιακές, από τις ίδιες τις ταινίες, αν και, όπως επισημαίνεται, ούτε αυτές περιλαμβάνουν όπλα

LifO Newsroom
O Σον Κόνερι ως πράκτορας 007
Η Amazon απέσυρε μια σειρά από αφίσες του Τζέιμς Μποντ από την πλατφόρμα streaming Prime Video που τον δείχνουν χωρίς όπλο, έπειτα από διαμαρτυρίες ότι προσπαθούσε να εξαγνίσει και να λογοκρίνει το εμπορικό σήμα του θρυλικού πράκτορα 007.

Η πλατφόρμα είχε κυκλοφορήσει μια νέα σειρά ψηφιακών αφισών, με αφορμή την Ημέρα του Τζέιμς Μποντ την Κυριακή, που θα χρησιμοποιούνταν ως εικόνες προεπισκόπησης (thumbnails) στο Prime Video και σε άλλες πλατφόρμες.

Ωστόσο, οι θαυμαστές πρόσεξαν αμέσως ότι όλα τα όπλα είχαν αφαιρεθεί από ήδη γνωστές και εμβληματικές εικόνες, μεταξύ αυτών:

  • το πορτρέτο του Sean Connery, ο οποίος κρατά την πιστόλα Walther PPK σταυρώνοντας τα χέρια του - φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση της ταινίας Dr. No και σήμερα εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου
  • μια διαφημιστική αφίσα του Daniel Craig για την ταινία Spectre, η οποία φαίνεται να έχει περικοπεί ώστε να μη φαίνεται το όπλο που κρατά στο πλάι του (αν και η θήκη ώμου που φορά παραμένει ορατή)
  • και μια φωτογραφία του Roger Moore από το Live and Let Die, στην οποία ο Moore κρατούσε ένα .44 Magnum — μια ασυνήθιστη επιλογή για τον Bond, που παραδοσιακά χρησιμοποιεί μικρότερα όπλα.

Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα βρετανικά ταμπλόιντ The Sun και Daily Mail χαρακτήρισαν αμέσως τις νέες αφίσες ως «woke» και απόπειρα πολιτικής ορθότητας εις βάρος της εμβληματικής εικόνας του ήρωα.

Ως απάντηση στο κύμα επικρίσεων, η Amazon αφαίρεσε τις αφίσες από το Prime Video και τις αντικατέστησε με πιο παραδοσιακές φωτογραφίες από τις ίδιες τις ταινίες - αν και, όπως επισημαίνεται, ούτε αυτές περιλαμβάνουν όπλα.

Με πληροφορίες από Guardian

