Οι γυναίκες άνω των 60 παραμένουν σχεδόν αόρατες στο σινεμά, λέει έρευνα

Μια νέα έρευνα από το Ηνωμένο Βασίλειο περιγράφει ότι στις μεγαλύτερες εμπορικές κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων τριών ετών, είναι πιο πιθανό να δει κανείς πρωταγωνιστή έναν άνδρα που λέγεται «Κρις» ή ακόμη και ένα ζώο που μιλάει, παρά μια γυναίκα άνω των 60 ετών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας Age Without Limits και ανέλυσε τις 100 πιο εμπορικές ταινίες των ετών 2023, 2024 και 2025 στο βρετανικό box office. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, έξι ταινίες είχαν πρωταγωνιστή κάποιον άνδρα με το όνομα Κρις, ενώ μόλις πέντε είχαν στον κεντρικό ρόλο γυναίκα άνω των 60.

Παράλληλα, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι ταινίες είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να έχουν ως βασικό χαρακτήρα ένα ζώο που μιλάει παρά μια γυναίκα αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Η Έμμα Τόμσον στήριξε την έρευνα για τις γυναίκες στο σινεμά

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Έμμα Τόμσον, στήριξε δημόσια την καμπάνια, ζητώντας καλύτερη εκπροσώπηση των μεγαλύτερων γυναικών στον κινηματογράφο.

«Οι γυναίκες αποτελούν τη μισή ανθρωπότητα και μεγαλώνουμε κι εμείς. Άρα πού είναι οι ιστορίες για εμάς; Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο ενδιαφέρουσες γινόμαστε», δήλωσε η Τόμσον.

«Θέλω να βλέπω περισσότερες ταινίες με επίκεντρο γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Είμαστε συναρπαστικές, οικείες και είναι καιρός να βρεθούμε στο προσκήνιο. Οι μεγαλύτερες γυναίκες δεν χρειάζονται άδεια για να υπάρχουν στην οθόνη. Υπάρχουν ήδη στον κόσμο, απλώς ο κινηματογράφος πρέπει να τις ακολουθήσει», πρόσθεσε.

Η έρευνα κατέγραψε μόλις πέντε ταινίες, που κυκλοφόρησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία πέντε χρόνια και είχαν γυναίκα άνω των 60 σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ανάμεσά τους ήταν η Νία Βαρντάλος στο My Big Fat Greek Wedding 3, η Ντάιαν Κίτον στο Book Club: The Next Chapter, η Ντέμι Μουρ στο The Substance και η Τζέιμι Λι Κέρτις στο Freakier Friday.

Παράλληλα, δημοσκόπηση της καμπάνιας έδειξε ότι το κοινό είναι «πιο θετικά προδιατεθειμένο» σε περισσότερες ιστορίες με μεγαλύτερες γυναίκες. Το 39% των γυναικών δήλωσε ότι δεν γυρίζονται αρκετές ταινίες με πρωταγωνίστριες άνω των 60, ενώ το 16% των ερωτηθέντων είπε ότι θα είχε περισσότερες πιθανότητες να δει μια τέτοια ταινία, ποσοστό διπλάσιο από εκείνους που δήλωσαν ότι αυτό θα τους απομάκρυνε από τον κινηματογράφο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ομάδα του «University of West London School of Film, Media and Design», υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ντένις Α. Όλσεν.

Με πληροφορίες από Variety

