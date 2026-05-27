ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Οι γυναίκες άνω των 60 παραμένουν σχεδόν αόρατες στο σινεμά, λέει έρευνα

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Έμμα Τόμσον, στήριξε δημόσια την καμπάνια και ζήτησε καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΕΜΙ ΜΟΥΡ ΣΙΝΕΜΑ ΤΑΙΝΙΕΣ Facebook Twitter
Η Ντέμι Μουρ στις Κάννες, ως εξαίρεση στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο / Φωτ.: EPA
0

Μια νέα έρευνα από το Ηνωμένο Βασίλειο περιγράφει ότι στις μεγαλύτερες εμπορικές κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων τριών ετών, είναι πιο πιθανό να δει κανείς πρωταγωνιστή έναν άνδρα που λέγεται «Κρις» ή ακόμη και ένα ζώο που μιλάει, παρά μια γυναίκα άνω των 60 ετών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας Age Without Limits και ανέλυσε τις 100 πιο εμπορικές ταινίες των ετών 2023, 2024 και 2025 στο βρετανικό box office. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, έξι ταινίες είχαν πρωταγωνιστή κάποιον άνδρα με το όνομα Κρις, ενώ μόλις πέντε είχαν στον κεντρικό ρόλο γυναίκα άνω των 60.

Παράλληλα, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι ταινίες είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να έχουν ως βασικό χαρακτήρα ένα ζώο που μιλάει παρά μια γυναίκα αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Η Έμμα Τόμσον στήριξε την έρευνα για τις γυναίκες στο σινεμά

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Έμμα Τόμσον, στήριξε δημόσια την καμπάνια, ζητώντας καλύτερη εκπροσώπηση των μεγαλύτερων γυναικών στον κινηματογράφο.

«Οι γυναίκες αποτελούν τη μισή ανθρωπότητα και μεγαλώνουμε κι εμείς. Άρα πού είναι οι ιστορίες για εμάς; Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο ενδιαφέρουσες γινόμαστε», δήλωσε η Τόμσον.

«Θέλω να βλέπω περισσότερες ταινίες με επίκεντρο γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Είμαστε συναρπαστικές, οικείες και είναι καιρός να βρεθούμε στο προσκήνιο. Οι μεγαλύτερες γυναίκες δεν χρειάζονται άδεια για να υπάρχουν στην οθόνη. Υπάρχουν ήδη στον κόσμο, απλώς ο κινηματογράφος πρέπει να τις ακολουθήσει», πρόσθεσε.

Η έρευνα κατέγραψε μόλις πέντε ταινίες, που κυκλοφόρησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία πέντε χρόνια και είχαν γυναίκα άνω των 60 σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ανάμεσά τους ήταν η Νία Βαρντάλος στο My Big Fat Greek Wedding 3, η Ντάιαν Κίτον στο Book Club: The Next Chapter, η Ντέμι Μουρ στο The Substance και η Τζέιμι Λι Κέρτις στο Freakier Friday.

Παράλληλα, δημοσκόπηση της καμπάνιας έδειξε ότι το κοινό είναι «πιο θετικά προδιατεθειμένο» σε περισσότερες ιστορίες με μεγαλύτερες γυναίκες. Το 39% των γυναικών δήλωσε ότι δεν γυρίζονται αρκετές ταινίες με πρωταγωνίστριες άνω των 60, ενώ το 16% των ερωτηθέντων είπε ότι θα είχε περισσότερες πιθανότητες να δει μια τέτοια ταινία, ποσοστό διπλάσιο από εκείνους που δήλωσαν ότι αυτό θα τους απομάκρυνε από τον κινηματογράφο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ομάδα του «University of West London School of Film, Media and Design», υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ντένις Α. Όλσεν.

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Πολιτισμός / Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Παραλαμβάνοντας τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα των Καννών, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θυμήθηκε τη μάχη της για το Yentl, την ταινία που ήθελε να σκηνοθετήσει όταν το Χόλιγουντ δεν εμπιστευόταν ακόμη μια γυναίκα ηθοποιό πίσω από την κάμερα.
THE LIFO TEAM
Η Σάρον Στόουν λέει ότι μετά το εγκεφαλικό της το Χόλιγουντ δεν την ήθελε πίσω

Πολιτισμός / Η Σάρον Στόουν γύρισε ζωντανή στις Κάννες αλλά το Χόλιγουντ δεν την περίμενε πίσω

Σε νέα συνέντευξή της στη Vogue, η Σάρον Στόουν μιλά για το εγκεφαλικό που υπέστη το 2001, την επταετή ανάρρωση, την επιστροφή της στη δουλειά και το πώς το Χόλιγουντ αντιμετωπίζει τις γυναίκες.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Πολιτισμός / Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Από το Cinema Paradiso στον «βασιλιά του κασμίρ»: ο Τζουζέπε Τορνατόρε τιμάται στην Ταορμίνα για την ταινία του πάνω στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι και τον ιταλικό μύθο της πολυτέλειας με ανθρώπινο πρόσωπο.
THE LIFO TEAM
Saint Levant: ο ποπ σταρ από τη Γάζα που έκανε τη χαρά πεδίο μάχης

Πολιτισμός / Saint Levant: ο ποπ σταρ από τη Γάζα που έκανε τη χαρά πεδίο μάχης

Ο Saint Levant, Παλαιστίνιος pop star με ρίζες στη Γάζα, διχάζει γιατί τραγουδά για έρωτα, χορεύει με keffiyehs και μετατρέπει την παλαιστινιακή ταυτότητα σε pop γλώσσα την ώρα που η καταστροφή συνεχίζεται
THE LIFO TEAM
Γιατί οι άνδρες στέλνουν dick pics; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη συζήτηση για φύλο και βιολογία

Πολιτισμός / Γιατί οι άνδρες στέλνουν dick pics; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη συζήτηση για φύλο και βιολογία

Από τα dick pics μέχρι τις διαφορές στην επιθυμία, το A Billion Years of Sex Differences μπαίνει σε ένα από τα πιο εύφλεκτα πεδία της εποχής: τη συζήτηση για άνδρες, γυναίκες, βιολογία και κοινωνικούς ρόλους.
THE LIFO TEAM
Πώς μεταφράζεις τον Όμηρο χωρίς να τον κάνεις ούτε μνημείο ούτε TikTok caption;

Πολιτισμός / Η Έμιλι Γουίλσον ξέρει ότι ο Όμηρος δεν μεταφράζεται αθώα

Την ώρα που η Οδύσσεια επιστρέφει ως μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, η Έμιλι Γουίλσον, γνωστή για τις πολυσυζητημένες μεταφράσεις της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, γράφει στο νέο της βιβλίο για τον Όμηρο, τη Σαπφώ και τη μετάφραση ως τέχνη επιλογών, απωλειών και ευθύνης.
THE LIFO TEAM
Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Πολιτισμός / Η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη. Θέλει απλώς να την αφήσουν ήσυχη

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι μόνο το 9% των νέων κάτω των 30 θέλει να γίνει διάσημο, ενώ το 79% προτιμά την ιδιωτικοτητά του. Μετά από δύο δεκαετίες reality TV, influencers, screenshots και μόνιμης ψηφιακής έκθεσης, η φήμη δεν μοιάζει πια με όνειρο.
THE LIFO TEAM
Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Πολιτισμός / Ο Μέρλιν ως ελάφι, το Ιερό Γκράαλ και ένα χειρόγραφο 700 ετών που μπορεί να πιάσει 2 εκατ. λίρες

Ένα από τα παλαιότερα χειρόγραφα του κύκλου του βασιλιά Αρθούρου βγαίνει σε δημοπρασία από τον Christie’s, με 126 μικρογραφίες, σπάνιες ιστορίες του Μέρλιν και μια εκδοχή του μύθου που οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη μελετήσει πλήρως.
THE LIFO TEAM
Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Πολιτισμός / Ο Ίαν ΜακΓιούαν λέει ότι η απαισιοδοξία είναι «μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή»

Μιλώντας στο Hay Festival, την ώρα που η Βρετανία έσπαγε ρεκόρ ζέστης για τον Μάιο, ο Ίαν ΜακΓιούαν υποστήριξε ότι η αισιοδοξία είναι «ηθικό καθήκον» απέναντι στην κλιματική κρίση.
THE LIFO TEAM
Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πολιτισμός / Ο Τομ Χανκς δεν μπορεί να αφήσει πίσω του τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή τη νέα σειρά World War II With Tom Hanks, ο ηθοποιός και παραγωγός εξηγεί γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: όχι από νοσταλγία, αλλά επειδή βλέπει στα διλήμματά του κάτι τρομακτικά σημερινό.
THE LIFO TEAM
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Πολιτισμός / Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήθελε να σκηνοθετήσει και το Χόλιγουντ της έκλεινε την πόρτα επειδή ήταν γυναίκα

Παραλαμβάνοντας τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα των Καννών, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θυμήθηκε τη μάχη της για το Yentl, την ταινία που ήθελε να σκηνοθετήσει όταν το Χόλιγουντ δεν εμπιστευόταν ακόμη μια γυναίκα ηθοποιό πίσω από την κάμερα.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είχε ιδέα ότι ο Ταξιτζής θα στοιχειώσει το σινεμά

Πολιτισμός / Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είχε ιδέα ότι ο Ταξιτζής θα στοιχειώσει το σινεμά

Με αφορμή την 50ή επέτειο του Ταξιτζή και την ειδική προβολή στο Tribeca Festival, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θυμήθηκε την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε και είπε ότι δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχε.
THE LIFO TEAM
Ένα σπάνιο έργο του Ρούμπενς εκτίθεται για πρώτη φορά στην Αμβέρσα

Πολιτισμός / Ένα σπάνιο έργο του Ρούμπενς εκτίθεται για πρώτη φορά στην Αμβέρσα

Ένα σπάνιο φύλλο του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αμβέρσα, αποκαλύπτοντας τον μεγάλο μπαρόκ ζωγράφο την ώρα που σχεδίαζε, έγραφε και αναζητούσε τον σωστό τόνο.
THE LIFO TEAM
Τα contact sheets του Πίτερ Χούγιαρ δείχνουν τον καλλιτέχνη πριν γίνει μύθος

Πολιτισμός / Φίλοι, εραστές και δωμάτια: η Νέα Υόρκη του Πίτερ Χούγιαρ πριν γίνει μύθος

Το νέο βιβλίο Hujar: Contact και η έκθεση στο Morgan Library & Museum ανοίγουν τα contact sheets του Πίτερ Χούτζαρ: Σούζαν Σόνταγκ, Ντέιβιντ Βοϊνάροβιτς, Jackie Curtis, φίλοι, εραστές και δωμάτια της downtown Νέας Υόρκης, την ώρα που η ζωή δεν είχε ακόμη μετατραπεί σε μύθο..
THE LIFO TEAM
Σώματα, ήλιος και queer ευφορία στη Σούγια

Πολιτισμός / Σώματα, ήλιος και queer ευφορία στη Σούγια

Ο φωτογράφος Dani D’Ingeo κατέγραψε το Nature Loves Courage στη νότια Κρήτη: ένα queer φεστιβάλ στην ακτογραμμή της Σούγιας, με σώματα που χορεύουν στο φως, FLINTA DJs, θάλασσα, ιδρώτα, αλάτι και μια διαφορετική εκδοχή της club κουλτούρας έξω από τα σκοτεινά υπόγεια της Ευρώπης.
THE LIFO TEAM
Τζέιμι Μπελ: «Τις μέρες που έπρεπε να κάνω σεξ με αγνώστους, σκεφτόμουν “ευτυχώς”»

Πολιτισμός / Τζέιμι Μπελ: «Τις μέρες που έπρεπε να κάνω σεξ με αγνώστους, σκεφτόμουν “ευτυχώς”»

Ο Τζέιμι Μπελ μιλά για το Half Man, τη νέα σκληρή σειρά του Ρίτσαρντ Γκαντ μετά το Baby Reindeer, τις εξαντλητικές σκηνές διαλόγου, την ανδρική ντροπή, τη σεξουαλική καταπίεση και το γιατί δεν μπορεί ακόμη να δει τον εαυτό του στην οθόνη.
THE LIFO TEAM
 
 