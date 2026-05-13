Τσεχία: Έκλεψαν από εκκλησία το κρανίο Αγίας ηλικίας 800 ετών

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές στην Τσεχία μετά την κλοπή του κρανίου της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ, λειψάνου ηλικίας περίπου 800 ετών, από καθολική εκκλησία στη βόρεια χώρα.

Η κλοπή σημειώθηκε στη βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα, στην πόλη Γιαμπλόννε β Ποντγιεστέντι, περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της Πράγας. Φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνει άτομο ντυμένο στα μαύρα να κινείται μέσα στον ναό κρατώντας το λείψανο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης διέφυγε τρέχοντας ανάμεσα στα στασίδια της εκκλησίας. Αρχικά η αστυνομία έκανε λόγο για άνδρα, ωστόσο αργότερα διευκρίνισε ότι η ταυτότητα και το φύλο του υπόπτου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς συνεχίζεται η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού.

«Η αξία του κλεμμένου κρανίου εξετάζεται ακόμη, όμως η ιστορική του σημασία είναι προφανώς ανεκτίμητη», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάγκμαρ Σοχόροβα.

Η Αγία Ζντισλάβα του Λέμπερκ, Βοημή ευγενής του 13ου αιώνα, έζησε από το 1220 έως το 1252 και συνδέθηκε με φιλανθρωπικό έργο και τη φροντίδα των φτωχών και των ασθενών. Ανακηρύχθηκε αγία από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ το 1995.

Včera vpodvečer odcizil neznámý pachatel v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí vzácnou relikvii, lebku Zdislavy z Lemberka. Na případu pracují českolipští kriminalisté s vědomím jeho mimořádnosti. https://t.co/rVVMPjJyCt. #policielbk pic.twitter.com/p8rjMzzMaF — Policie ČR (@PolicieCZ) May 13, 2026

Η κλοπή προκάλεσε έντονη αντίδραση στην καθολική εκκλησία της χώρας. Ο αρχιεπίσκοπος Πράγας Στάνισλαβ Πρίμπιλ, ο οποίος ηγείται και της επισκοπής Λιτομέριτσε όπου ανήκει ο ναός, χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφική είδηση».

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο CTK, το λείψανο αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο προσκυνήματος για πιστούς που επισκέπτονταν την περιοχή όπου έζησε και έδρασε η Αγία Ζντισλάβα.

«Είναι αδιανόητο κάποιος να αφαιρεί από εκκλησία, σχεδόν μέρα μεσημέρι, ένα λείψανο με τόσο μεγάλη ιστορική και πνευματική αξία», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian