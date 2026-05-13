ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τσεχία: Έκλεψαν από εκκλησία το κρανίο Αγίας ηλικίας 800 ετών

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης διέφυγε τρέχοντας ανάμεσα στα στασίδια της εκκλησίας

The LiFO team
The LiFO team
ΤΣΕΧΙΑ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΟ ΚΡΑΝΙΟ Facebook Twitter
Φωτ.: Χ - PolicieCZ
0

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές στην Τσεχία μετά την κλοπή του κρανίου της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ, λειψάνου ηλικίας περίπου 800 ετών, από καθολική εκκλησία στη βόρεια χώρα.

Η κλοπή σημειώθηκε στη βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα, στην πόλη Γιαμπλόννε β Ποντγιεστέντι, περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της Πράγας. Φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνει άτομο ντυμένο στα μαύρα να κινείται μέσα στον ναό κρατώντας το λείψανο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης διέφυγε τρέχοντας ανάμεσα στα στασίδια της εκκλησίας. Αρχικά η αστυνομία έκανε λόγο για άνδρα, ωστόσο αργότερα διευκρίνισε ότι η ταυτότητα και το φύλο του υπόπτου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς συνεχίζεται η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού.

«Η αξία του κλεμμένου κρανίου εξετάζεται ακόμη, όμως η ιστορική του σημασία είναι προφανώς ανεκτίμητη», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάγκμαρ Σοχόροβα.

Η Αγία Ζντισλάβα του Λέμπερκ, Βοημή ευγενής του 13ου αιώνα, έζησε από το 1220 έως το 1252 και συνδέθηκε με φιλανθρωπικό έργο και τη φροντίδα των φτωχών και των ασθενών. Ανακηρύχθηκε αγία από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ το 1995.

Η κλοπή προκάλεσε έντονη αντίδραση στην καθολική εκκλησία της χώρας. Ο αρχιεπίσκοπος Πράγας Στάνισλαβ Πρίμπιλ, ο οποίος ηγείται και της επισκοπής Λιτομέριτσε όπου ανήκει ο ναός, χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφική είδηση».

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο CTK, το λείψανο αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο προσκυνήματος για πιστούς που επισκέπτονταν την περιοχή όπου έζησε και έδρασε η Αγία Ζντισλάβα.

«Είναι αδιανόητο κάποιος να αφαιρεί από εκκλησία, σχεδόν μέρα μεσημέρι, ένα λείψανο με τόσο μεγάλη ιστορική και πνευματική αξία», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ ΚΙΝΑ ΗΠΑ

Διεθνή / Η ατζέντα της συνόδου Τραμπ - Σι: Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων 

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν κορυφαίοι εκπρόσωποι αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων και τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ αυτών ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ της Apple
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΑΣΜΟΣ

Διεθνή / «Κανείς δεν γλίτωνε από τις σεξουαλικές επιθέσεις»: Οι καταγγελίες Παλαιστινίων για κακοποίηση από ισραηλινούς δεσμοφύλακες

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του γνωστού δημοσιογράφου των ΝΥΤ που καταγράφει μαρτυρίες ανδρών, γυναικών και ανηλίκων που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την κράτησή τους μετά την 7η Οκτωβρίου
THE LIFO TEAM
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

Διεθνή / Ιταλία: «Ciao Kate» - Το πλήθος αποθέωσε την Κέιτ Μίντλετον στο πρώτο της διεθνές ταξίδι μετά τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιταλία, με πολλούς να τη συγκρίνουν με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, βλέποντας στοιχεία της στο δημόσιο προφίλ της
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΕΚΙΝΟ

Διεθνή / Politico: Γιατί η σύνοδος Τραμπ - Σι έχασε τη δυναμική της

Οι φιλοδοξίες του προέδρου των ΗΠΑ για τη σύνοδο με τον Κινέζο ηγέτη φαίνεται πως περιορίστηκαν σημαντικά, καθώς από την επιδίωξη μιας «μεγάλης συμφωνίας» κατέληξαν σε έκκληση για βοήθεια με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
 
 