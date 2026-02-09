Super Bowl: Πώς ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε Πουέρτο Ρίκο για χάρη του Bad Bunny

Κάθε φορά, στα σχεδόν 60 χρόνια ιστορίας του, η διοργάνωση του σόου του ημιχρόνου στο Super Bowl γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Συνήθως τα προβλήματα αφορούν την προστασία του χλοοτάπητα του γηπέδου. Φέτος το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν να ικανοποιηθεί η επιθυμία του Bad Bunny να μεταμορφώσει τον αγωνιστικό χώρο του Levi’s Stadium σε… Πουέρτο Ρίκο.

Αυτό ήταν το πρόβλημα που κλήθηκαν να λύσουν ο Μπρους και η Σέλι Ρότζερς. Η εταιρεία τους, Tribe Inc., έχει αναλάβει την παραγωγή του σόου εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και το ζευγάρι έχει εξελιχθεί σε άτυπο ειδικό στο πώς στήνονται ολοένα και πιο σύνθετες σκηνικές παραγωγές μέσα στα περίπου 26 λεπτά που διαρκεί το ημίχρονο. Για τη φετινή εμφάνιση της Κυριακής, στο πλαίσιο του αγώνα ρεβάνς των Seattle Seahawks με τους New England Patriots, το πρόβλημα ήταν… βοτανικό.

Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, ήθελε το σόου του να έχει την ίδια εικόνα και αίσθηση με την πρόσφατη κατοικία του στο Πουέρτο Ρίκο, έτσι ζήτησε το σκηνικό να γεμίσει φοίνικες και ζαχαροκάλαμα, αναπαριστώντας το περιβάλλον της Βέγκα Μπάχα, της περιοχής όπου μεγάλωσε.

Σε ένα διαφορετικό στάδιο, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μεταφέροντας στον αγωνιστικό χώρο καρότσια γεμάτα φυτά. Όμως το Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα, έδρα των San Francisco 49ers, διαθέτει φυσικό χλοοτάπητα και οι κανονισμοί του NFL δεν επιτρέπουν τόσα πολλά καρότσια, καθώς θα κατέστρεφαν το γρασίδι. Το μέγιστο που επιτρεπόταν ήταν 25 — και αυτά ήταν απαραίτητα για τις σκηνές και τα υπόλοιπα σκηνικά αντικείμενα.

Η λύση του Μπρους Ρότζερς ήταν απλή: να ντύσουν ανθρώπους σαν φυτά.

Όπως είδαν οι τηλεθεατές στο ημίχρονο, ο Bad Bunny, ντυμένος στα λευκά, κατάφερε να χορέψει μέσα στο σκηνικό που είχε ονειρευτεί.

Όμως τα φυτά ήταν «ζωντανά» με τρόπο που ίσως ούτε ο ίδιος δεν είχε φανταστεί. Περίπου 380 άνθρωποι φόρεσαν κοστούμια που τους έκαναν να μοιάζουν με ψηλά στάχυα και καλάμια. Οι σταθεροί φοίνικες και οι στύλοι, αν αναρωτιέστε, μεταφέρθηκαν με παρόμοιο τρόπο με εκείνον που είχαν τοποθετηθεί οι φανοστάτες στο σκηνικό του περσινού σόου με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Λαμάρ.

Υπήρχαν όμως και άλλα εμπόδια. Για παράδειγμα, στο Levi’s Stadium υπάρχει μόνο μία κύρια σήραγγα προς τον αγωνιστικό χώρο και το στάδιο είναι ανοιχτό. Ο Λαμάρ μπόρεσε να αξιοποιήσει το σκοτάδι που προσέφερε το Caesars Superdome για δραματικό αποτέλεσμα στο σόου του το 2025, όμως ο Bad Bunny δεν είχε αυτή τη δυνατότητα.

«Όλα γίνονται με το φως της ημέρας», λέει η Σέλι Ρότζερς, καλλιτεχνική διευθύντρια του σόου, η οποία έχει κερδίσει βραβεία Emmy για τη δουλειά της στο halftime show της Rihanna το 2023 και σε εκείνο με επικεφαλής τον Dr. Dre το 2022. «Δεν έχεις τη θεατρικότητα της νύχτας».

Όπως φάνηκε την Κυριακή, το σχέδιο λειτούργησε. Ξεκινώντας από τη casita (σ.σ. στα ισπανικά: μικρό σπίτι) - όπου έκαναν εμφανίσεις ο Pedro Pascal, η Cardi B και η Κολομβιανή τραγουδίστρια Karol G - και κινούμενος σε όλο το γήπεδο, ο Bad Bunny ερμήνευσε μια σειρά επιτυχιών, από το «NUEVAYoL» μέχρι το «Monaco».

Χόρεψε επίσης με την έκπληξη της βραδιάς, τη Lady Gaga, η οποία τραγούδησε το «Die With a Smile» στο πλαίσιο μιας τελετής γάμου που εκτυλίχθηκε live επί σκηνής.

Facebook Twitter Ο Bad Bunny μαζί με την Lady Gaga/Φωτογραφία: EPA

Λίγο πριν το φινάλε ο Bad Bunny διέσχισε την τελική ζώνη κρατώντας μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου, ακολουθούμενος από μια παρέλαση ανθρώπων με σημαίες χωρών από ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο, ενώ πίσω του φωτιζόταν το μήνυμα: «Το μόνο που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη».

«Συνδέει τη μουσική με τον αθλητισμό», λέει η Σέλι Ρότζερς. «Είναι σαν να λέει: “Είμαστε όλοι ίδιοι και πορευόμαστε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι”».

