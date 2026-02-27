ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ιζαμπέλ Ατζανί κάλεσε τους άνδρες να σηκωθούν όρθιοι στα Σεζάρ για τη βία κατά των γυναικών

Στα βραβεία Σεζάρ 2026, η Isabelle Adjani κάλεσε τους άνδρες στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιοι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, ενώ η Golshifteh Farahani μίλησε για την αιματηρή καταστολή στο Ιράν.

φωτογραφία :Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage
Στην τελετή απονομής των βραβείων Césars 2026, η σκηνή του Olympia δεν περιορίστηκε στους κινηματογραφικούς επαίνους. Δύο από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς ανήκαν στις Golshifteh Farahani και Isabelle Adjani, που επέλεξαν να αξιοποιήσουν τον δημόσιο λόγο τους για μια πολιτική τοποθέτηση.

Η Farahani, παρουσιάζοντας βραβείο, αφιέρωσε την ομιλία της στον ιρανικό λαό, μιλώντας για μια «αιματηρή καταστολή» που έχει στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές. «Η αναζήτηση της ελευθερίας χτυπά στην καρδιά του ανθρώπου», δήλωσε, τονίζοντας ότι, παρά τη βία και τη σιωπή που επιβάλλεται, ο αγώνας για ελευθερία θα συνεχιστεί.

Η Isabelle Adjani, από την πλευρά της, χρησιμοποίησε τη δική της παρουσία στη σκηνή για να αναφερθεί στη βία κατά των γυναικών. Παρουσιάζοντας το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, απηύθυνε κάλεσμα στους άνδρες που βρίσκονταν στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιοι και να εκφράσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους.

«Ζητώ από όλους τους άνδρες που βρίσκονται στην αίθουσα να σηκωθούν και να κάνουν θόρυβο, ώστε όλες οι γυναίκες — απολύτως όλες όσες έχουν υπάρξει θύματα βίας, κάθε μορφής βίας — να γνωρίζουν ότι είστε στο πλευρό τους και ότι η αλληλεγγύη σας δεν σταματά στα σύνορα της χώρας μας», είπε. Αναφέρθηκε επίσης στις γυναίκες του Ιράν και του Αφγανιστάν, συνδέοντας το ζήτημα της έμφυλης βίας με ένα παγκόσμιο περιβάλλον συγκρούσεων και καταπάτησης δικαιωμάτων.

Η Adjani δεν είναι ξένη σε πολιτικές παρεμβάσεις. Το 1989, όταν τιμήθηκε με César για την ερμηνεία της στην «Camille Claudel», είχε διαβάσει αποσπάσματα από το «Σατανικοί Στίχοι» του Salman Rushdie, σε ένδειξη στήριξης απέναντι στη φετφά που είχε εκδοθεί εναντίον του.

Σε μια τελετή που συνήθως κυριαρχείται από ευχαριστίες και εορταστικό τόνο, οι ομιλίες των Farahani και Adjani υπενθύμισαν ότι το σινεμά και οι θεσμοί του δεν λειτουργούν σε πολιτικό κενό.

