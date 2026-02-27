Τέμπη: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό, ηλεκτρικός, τραμ - Αναλυτικά τα ωράρια

Το «παρών» στις αυριανές απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη, αναμένεται να δώσουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Όσον αφόρα για το πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς, μεταξύ αυτών ο Προαστιακός - Σιδηρόδρομος, τα λεωφορεία, οι Γραμμές 1,2,3 του Μετρό και το τραμ, έχουν ανακοινωθεί στάσεις εργασίας, για να διευκολύνουν την πρόσβαση των διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας, όπου στις 12:00 το μεσημέρι θα λάβει χώρα το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος.

Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Σιδηρόδρομος - Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά - Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35 ,

, από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09 ,

και προς Πειραιά στις , από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07 ,

και προς Πειραιά στις , από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα ανατ στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Τέμπη: Τα μέτρα ασφαλείας για το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Συγγενείς, διασωθέντες και πλήθος κόσμου θα παρευρεθεί στην αυριανή κεντρική συγκέντρωση για τα Τέμπη, που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο πριν, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξουν προσυγκεντρώσεις όπου διαδηλωτές, είτε μόνοι τους είτε με πορεία θα μεταβούν στην πλατεία Συντάγματος. Ο αριθμός των συγκεντρώσεων αγγίζει τις 90 σ' όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αύριο θα υπάρξουν στους δρόμους περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί, ενώ στις επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και «Δράση», την ώρα που από αέρος θα επιτηρούν drone και ελικόπτερο.

Αξίζει να επισημανθεί πως έχουν κινητοποιηθεί τα ειδικά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., «αύρες», γερανοφόρα οχήματα, έχει στηθεί -από σήμερα Παρασκευή- επιχειρησιακό κέντρο, ενώ στις διαδηλώσεις θα βρίσκεται και εισαγγελέας.