Γιατρός του Harvard εξηγεί τον «κανόνα 5+5+5» για να επιλέγουμε τα πιο υγιεινά δημητριακά

Η Δρ. Trisha Pasricha, γαστρεντερολόγος, ερευνήτρια στο Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) της Βοστώνης και Instructor of Medicine στην Ιατρική Σχολή του Harvard, εξηγεί πώς μπορεί να γίνει η πιο σωστή επιλογή δημητριακών στο σούπερ μάρκετ.

«Είμαι γαστρεντερολόγος. Να πώς επιλέγω δημητριακά για πρωινό», αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, καθώς περπατά στον διάδρομο με τα δημητριακά. Στη συνέχεια, παίρνει τυχαία κουτιά από το ράφι και διαβάζει τις διατροφικές ετικέτες, δείχνοντας τι προσέχει πριν τα βάλει στο καλάθι της.

Στην ανάρτησή της παρουσιάζει τον «κανόνα 5+5+5», έναν απλό πρακτικό οδηγό για γρήγορο έλεγχο των συστατικών.

Συγκεκριμένα, γράφει:

«Ο κανόνας 5+5+5 είναι ένας απλός τρόπος για να θυμάστε τι να αναζητάτε στο ράφι με τα δημητριακά:

-5 γραμμάρια φυτικών ινών

-5 γραμμάρια πρωτεΐνης

- λιγότερα από 5 γραμμάρια προστιθέμενης ζάχαρης.

Έτσι γίνεται ΠΟΛΥ πιο εύκολο να διαβάζετε τις ετικέτες στο πίσω μέρος των κουτιών.

Τα δημητριακά δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρώτη μου επιλογή για πρωινό, όμως πολλοί τα προτιμούν όταν βιάζονται — οπότε ιδού ένα απλό εργαλείο για να βρίσκετε πιο υγιεινές επιλογές», τόνισε η συνεργάτιδα του Harvard.



