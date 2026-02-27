ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

No.1

Πολιτισμός

Ο Μπαζ Λούρμαν επιστρέφει στον Έλβις με το «EPiC: Elvis Presley in Concert»

Το EPiC: Elvis Presley in Concert κάνει τη διεθνή του πρεμιέρα σήμερα με τον Baz Luhrmann να μετατρέπει αρχειακό υλικό του Presley σε κινηματογραφική εμπειρία IMAX.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Baz Luhrmann επιστρέφει στον Elvis με το “EPiC: Elvis Presley in Concert” Facebook Twitter
Ο Baz Luhrmann μίλησε σε ειδική προβολή–preview της ταινίας του EPiC: Elvis Presley in Concert (Φωτογραφία: Universal Pictures)
0


Τέσσερα χρόνια μετά το Elvis, την ταινία που επανέφερε τον μύθο του Presley στη μεγάλη οθόνη και χάρισε στον Austin Butler υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Baz Luhrmann επιστρέφει στο ίδιο υλικό με μια διαφορετική προσέγγιση. Το νέο του φιλμ, EPiC: Elvis Presley in Concert, βασίζεται σε σπάνιο αρχειακό υλικό και προβάλλεται σε IMAX, επιχειρώντας να μεταφέρει την εμπειρία μιας συναυλίας του Presley στη μεγάλη οθόνη.

Σε συνεντεύξεις του σε αμερικανικά μέσα, ο Luhrmann περιγράφει το project όχι ως κλασικό ντοκιμαντέρ, αλλά ως μια “immersive” εμπειρία που φέρνει το κοινό πιο κοντά στον ίδιο τον performer. Το φιλμ εστιάζει στην ενέργεια και την παρουσία του Elvis στη σκηνή, αξιοποιώντας αποκατεστημένο υλικό και νέα επεξεργασία ήχου, με στόχο να αποδώσει την ένταση των ζωντανών εμφανίσεών του.

Ο Baz Luhrmann επιστρέφει στον Elvis με το “EPiC: Elvis Presley in Concert” Facebook Twitter
Ο Baz Luhrmann δήλωσε ότι στόχος του ήταν να αφήσει τον Presley στο προσκήνιο. (Φωτογραφία: Universal Pictures)

Η επιλογή του IMAX δεν είναι τυχαία. Ο Luhrmann έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκει μια κινηματογραφική εμπειρία “μεγάλου καμβά”, που αναδεικνύει το θέαμα και τη σωματικότητα της performance. Σε αυτή τη λογική, το EPiC μοιάζει να συνεχίζει τη γραμμή του Elvis, αλλά μετατοπίζει το επίκεντρο από τη βιογραφική αφήγηση στην καθαρή σκηνική παρουσία.

Το ενδιαφέρον γύρω από το project ενισχύθηκε και από την επανεμφάνιση του Luhrmann με τον Austin Butler σε πρόσφατη πρεμιέρα, γεγονός που αναζωπύρωσε τις συζητήσεις για τη σχέση του σκηνοθέτη με το πρόσωπο του Presley. Αν και το νέο φιλμ δεν αποτελεί sequel της βιογραφικής ταινίας, λειτουργεί ως συνέχεια της κινηματογραφικής επεξεργασίας του ίδιου μύθου.

Το εγχείρημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση επανεξέτασης της μουσικής κληρονομιάς μέσα από κινηματογραφικά formats που υπερβαίνουν το παραδοσιακό ντοκιμαντέρ. Μετά από μια περίοδο όπου οι μουσικές βιογραφίες κυριάρχησαν στα box office, το EPiC επιχειρεί να μετατρέψει το αρχειακό υλικό σε σύγχρονη θεατρική εμπειρία.

Το φιλμ κυκλοφορεί διεθνώς αυτή την περίοδο, με τον Luhrmann να επιμένει ότι ο Elvis παραμένει ένα ζωντανό πολιτισμικό σύμβολο  όχι μόνο ως ιστορική μορφή, αλλά ως κινηματογραφικό φαινόμενο που μπορεί να επαναπροσδιορίζεται.

I

 

Πολιτισμός

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΒΙΣ***1/2

Ανταπόκριση από τις Κάννες / «Elvis»: Κανείς δεν περίμενε μια τυπική βιογραφία από τον Μπαζ Λούρμαν

Στην μπαρόκ κονσόλα του Μπαζ Λούρμαν ο Έλβις μεταμορφώνεται σε μυθολογικό πλάσμα θηριώδους μελαγχολίας και η μουσική του διασταυρώνει μεθυστικά τις απαρχές του rock 'n’ roll με το σημερινό χιπ-χοπ in full blast.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Πολιτισμός / «Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Στο Perth Festival, ο 26χρονος καλλιτέχνης Hugo Flavelle μετατρέπει τη διαμαρτυρία για την προσβασιμότητα σε κινητή performance–rave έξω από μουσεία και θέατρα που ο ίδιος δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει.
THE LIFO TEAM
Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads και για την Αμερική που επιμένει

Πολιτισμός / Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads χωρίς τους Grateful Dead

Χωρίς τους Grateful Dead στο κάδρο, το «Summer Tour» εστιάζει αποκλειστικά στους Deadheads. Το ντοκιμαντέρ, με τη στήριξη της Chloë Sevigny, κυκλοφορεί σε μια συγκυρία συμβολική για τη σκηνή, μετά τον θάνατο του Bob Weir.
THE LIFO TEAM
Η Robyn επιστρέφει με το Sexistential: επιθυμία, μοναξιά και η “mother” φάση της ποπ

Πολιτισμός / Η Robyn επιστρέφει με το Sexistential: επιθυμία, μοναξιά και μητρότητα στην ποπ

Η Robyn ανακοίνωσε ότι το νέο της άλμπουμ Sexistential κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου, επτά χρόνια μετά το Honey, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα “self-help” project αλλά για μια καταγραφή αντιφάσεων , ανάμεσα στην επιθυμία, την υπαρξιακή αγωνία και τη μητρότητα.
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

Πολιτισμός / Τζένη Τζένη: Οι πρώτες φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, ο Νίκος Καραθάνος στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής
THE LIFO TEAM
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Πολιτισμός / Ο Park Chan-wook γίνεται ο πρώτος Νοτιοκορεάτης πρόεδρος του Φεστιβάλ των Καννών

«Η απλή πράξη του να συγκεντρωνόμαστε σε μια αίθουσα για να παρακολουθήσουμε μαζί μια ταινία, με τις ανάσες και τους παλμούς μας να συγχρονίζονται, αποτελεί από μόνη της μια συγκινητική και οικουμενική έκφραση αλληλεγγύης», δηλώνει
THE LIFO TEAM
GUCCI AI ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΜΙΛΑΝΟ

Πολιτισμός / Καμπάνια της Gucci με AI προκαλεί αντιδράσεις ενόψει της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο

Αρκετοί χρήστες αμφισβητούν αν ένα brand που μιλά διαχρονικά για δημιουργικότητα και ιταλική δεξιοτεχνία μπορεί να στηρίζει την προβολή της σε AI περιεχόμενο αντί για πραγματικούς ανθρώπους,
THE LIFO TEAM
 
 