Νέα Focus-Bari 2026: Σταθερά πρώτη και φέτος η LiFO

Με την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media να αναδιαμορφώνουν διαρκώς τον χώρο των media, η LiFO συνεχίζει να κατέχει κυρίαρχη θέση στις προτιμήσεις των αναγνωστών, επενδύοντας στην ποιότητα και το πρωτογενές περιεχόμενο τόσο στον έντυπο τύπο όσο και στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της νέας έρευνας Focus-Bari, η LiFO είναι και φέτος το κορυφαίο εβδομαδιαίο έντυπο σε πανελλαδικό επίπεδο, ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας, ενώ το LiFO.gr συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές επιδόσεις στις νεότερες και πιο δυναμικές ηλικίες.



No.1 εβδομαδιαίο έντυπο πανελλαδικά

Για μια ακόμα χρονιά η LIFO βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των εβδομαδιαίων εντύπων, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό.



LiFO ........................................................................... 484.9

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ......... 415,7

ATHENS VOICE............................................................... 343,8

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ............................................................... 327,2

ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ............................................... 325,4

Παράλληλα, η LiFO συνεχίζει να κερδίζει τα πιο νεανικά και δυναμικά κοινά, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες τόσο μεταξύ των ενημερωτικών sites όσο και στη συνδυασμένη αναγνωσιμότητα τίτλων (σ.σ. που διαθέτουν εβδομαδιαίο έντυπο και site), ανάμεσα στα κορυφαία ελληνικά media.



No.3 στα sites εφημερίδων πανελλαδικά



Protothema.gr (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)……………………………………. 1906,3

Kathimerini.gr (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ)………….. 1420,7

LiFO.gr ……………………………………………………………….. 1323,4

tovima.gr (TO BHMA ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) ………………………….. 1123

tanea.gr (ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ)………………………….. 1017,1





Νο.2 σε συνδυαστική αναγνωσιμότητα (print/digital) πανελλαδικά στις ηλικίες 13-44

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ …………………………………………………………… 1221,5

LiFO…………………………………………………………………………… 937,2

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ…………………………… 829,3

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ…………………………………… 729,1



Όπως επιβεβαιώνουν και τα ευρήματα της Focus-Bari για ακόμα μία χρονιά, η LiFO κατέχει περίοπτη θέση μεταξύ των κορυφαίων media της χώρας, παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης, κάτι που οφείλεται:

α) Στη στρατηγική ανάπτυξης, με καινοτόμες προτάσεις στον χώρο των ειδικών εκδόσεων, του διαδικτύου και του multimedia περιεχομένου.

β) Στη δημιουργία ολοκληρωμένων 360° ενεργειών που εστιάζουν σε θέματα ενδιαφέροντος για το κοινό και την κοινωνία..

γ) Στην αφοσίωσή μας στην έγκυρη δημοσιογραφία και την υψηλής ποιότητας αρθρογραφία.

δ) Στη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες μας, καθώς και στην ικανότητά μας να προσεγγίζουμε και να συνδεόμαστε με τις νεότερες γενιές.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!