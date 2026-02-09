ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Bad Bunny επέλεξε Zara outfit για το Super Bowl και όχι τυχαία

Το μήνυμα πίσω από τη στιλιστική επιλογή του Πορτορικανού σταρ για την ιστορική εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl

The LiFO team
The LiFO team
Ο Bad Bunny επέλεξε Zara outfit για το Super Bowl και όχι τυχαία Facebook Twitter
Το μήνυμα πίσω από τη στιλιστική επιλογή του Bad Bunny να φορέσει Zara outfit στο Super Bow / Φωτ.: EPA
0

Η ιστορική εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 ήταν πολιτισμικά φορτισμένη σε κάθε της λεπτομέρεια: από τη guest παρουσία της Lady Gaga, που παρέπεμψε αισθητικά σε στοιχεία ισπανόφωνης pop κουλτούρας, μέχρι τις στιλιστικές επιλογές του 31χρονου σταρ, οι οποίες λειτούργησαν ως συνειδητό statement ταυτότητας και καταγωγής.

Το minimal look του στο Levi’s Stadium και το outfit που επέλεξε έφεραν το δικό τους μήνυμα μέσα σε αυτή τη γιορτή μουσικής, ενότητας και αγάπης – λέξεις που «έντυσαν» καλλιτεχνικά το στάδιο.

Ο Πορτορικανός σταρ, που έγραψε ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που παρουσίασε halftime show εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, εμφανίστηκε με δημιουργία της Zara, σε μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν ήταν.

Το 14λεπτο σόου άνοιξε με τον Bad Bunny να ερμηνεύει το «Tití Me Preguntó», ενώ ακολούθησαν τα «NUEVAYoL» και «DeBÍ TiRAR MáS FOToS».

Το μήνυμα πίσω από το minimal look του Bad Bunny

Γνωστός για τις τολμηρές στιλιστικές του επιλογές, ο Bad Bunny αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά επιλέγοντας μια απροσδόκητα λιτή εμφάνιση.

Ο πρωταγωνιστής της βραδιάς εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα κομψό, κρεμ custom σύνολο από τη Zara, ολοκληρωμένο με αξεσουάρ την πορτορικανική σημαία. Το look, επιμελημένο από τους σταθερούς του συνεργάτες Storm Pablo και Marvin Douglas Linares, αποτελούνταν από ένα φαρδύ φούτερ εμπνευσμένο από φανέλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, φορεμένο πάνω από πουκάμισο με γιακά, σε συνδυασμό με ασορτί chino παντελόνι, γραβάτα, γάντια και sneakers.

Ο Bad Bunny επέλεξε Zara outfit για το Super Bowl και όχι τυχαία Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Ιδιαίτερη σημασία είχε και το φούτερ, το οποίο έφερε το οικογενειακό του επίθετο, Ocasio, επεκτείνοντας το συμβολικό χαρακτήρα στην εμφάνισή του.

Γιατί Zara και όχι οίκο υψηλής ραπτικής

Παρότι θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιονδήποτε οίκο μόδας -μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα εμφανίστηκε στα Grammys φορώντας δημιουργία Schiaparelli για την πρώτη ανδρική συλλογή του οίκου- ο Bad Bunny επέλεξε συνειδητά τη Zara.

Όπως σημειώνεται και από την ίδια την εταιρεία, η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα του καλλιτέχνη: ένας ισπανικός fashion retailer για έναν καλλιτέχνη που τραγουδά κυρίως στα ισπανικά και εκπροσωπεί μια παγκόσμια ισπανόφωνη κουλτούρα.

Σε σχετική δήλωσή της, η Zara χαρακτήρισε την εμφάνιση «αξέχαστη», τονίζοντας πως «ο Benito πρόσφερε ένα μοναδικό σόου, συνοδευόμενο από ένα εξαιρετικό outfit».

Η αλλαγή look και οι λεπτομέρειες 

Αργότερα μέσα στη βραδιά, ο Bad Bunny εμφανίστηκε με δεύτερο σύνολο της Zara, προσθέτοντας ένα blazer στο ίδιο κρεμ χρώμα. Το look ολοκληρώθηκε με ασορτί γάντια, ενώ στον καρπό του φορούσε ένα Royal Oak ρολόι της Audemars Piguet. Σε αυτή την εμφάνιση φόρεσε τα «BadBo 1.0» sneakers, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Adidas, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν άμεσα στην αγορά, σύμφωνα με τη Vogue.

Ο Bad Bunny επέλεξε Zara outfit για το Super Bowl και όχι τυχαία Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Η συνειδητή επιλογή του Bad Bunny να αποφύγει την «υπερβολή» στη σκηνή του Super Bowl δεν ήταν τυχαία· αντανακλά τη συνολική του φιλοσοφία γύρω από τη μόδα. Όπως έχει δηλώσει σε συνέντευξή του στη Vogue, «δεν μου αρέσει να νιώθω ότι δεν έχω ντυθεί ο εαυτός μου».

Η εμφάνισή του στο Super Bowl 2026 κορυφώθηκε με ένα καθαρό και συμβολικό μήνυμα ενότητας: κρατώντας μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου, αποκαλύφθηκε η φράση «Together, we are America». Ένα φινάλε που συμπύκνωσε όχι μόνο το ίδιο το σόου, αλλά και τη φιλοσοφία πίσω από κάθε του επιλογή - από τη μουσική, μέχρι το τι επέλεξε να φορέσει.

Με πληροφορίες από Vogue

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΡΑΙΑ ΚΑΡΕΙ ΜΙΛΑΝΟ LIP SYNC

Πολιτισμός / Ηταν lip sync η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ στους Ολυμπιακούς; - Τι απαντούν οι διοργανωτές 

Τα βλέμματα τράβηξε και ο τηλευποβολέας, που έδειχνε φωνητικά τους ιταλικούς στίχους για να βοηθήσει την Κάρεϊ στην προφορά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Voh lah reh στη θέση του Volare
THE LIFO TEAM
Ένα αριστούργημα του Μαγκρίτ σε δημοπρασία

Πολιτισμός / Ένα αριστούργημα του Μαγκρίτ εμφανίζεται ξανά μετά από 25 χρόνια

Περιστέρια και φυλλώματα δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας υβριδικής μορφής τη στιγμή της μεταμόρφωσης, σε ένα έργο που αποτελεί συναρπαστικό δείγμα της διαρκούς γοητείας του Ρενέ Μαγκρίτ.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Μουσείο του Λούβρου: Οι πρώτες φωτογραφίες του στέμματος της Γαλλίδας αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία

Πολιτισμός / Μουσείο του Λούβρου: Οι πρώτες φωτογραφίες του στέμματος της Γαλλίδας αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία

Από το στέμμα λείπει ένας από τους οκτώ χρυσούς αετούς που το διακοσμούσαν, ωστόσο διατηρεί και τα 56 σμαράγδια του, καθώς και όλα εκτός από 10 από τα συνολικά 1.354 διαμάντια του
THE LIFO TEAM
 
 