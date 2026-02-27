ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αποδοκιμασίες στα βραβεία Σεζάρ για το αφιέρωμα στην Μπριζίτ Μπαρντό

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Paris Match ακούγονται αποδοκιμασίες ανάμεσα στα χειροκροτήματα, ενώ κάποιος φωνάζει «ρατσίστρια»

The LiFO team
Φωτ: EPA, αρχείου
Με αποδοκιμασίες υποδέχθηκε μέρος του κοινού το αφιέρωμα στην Μπριζίτ Μπαρντό κατά τη διάρκεια της τελετής των βραβείων Σεζάρ, της γαλλικής απάντησης στα Όσκαρ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Paris Match ακούγονται αποδοκιμασίες ανάμεσα στα χειροκροτήματα, ενώ κάποιος φωνάζει «ρατσίστρια».

Η Μπαρντό, που πέθανε τον Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του μεταπολεμικού γαλλικού κινηματογράφου. Συνδέθηκε με ταινίες όπως το «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και η «Περιφρόνηση» και καθιερώθηκε ως σύμβολο της δεκαετίας του ’50 και του ’60.

Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική στις αρχές της δεκαετίας του ’70, στράφηκε στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων. Τα επόμενα χρόνια, όμως, οι δημόσιες παρεμβάσεις της σε πολιτικά ζητήματα και οι θέσεις της για τη μετανάστευση και το Ισλάμ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Τα γαλλικά δικαστήρια την καταδίκασαν επανειλημμένα για υποκίνηση φυλετικού μίσους, κυρίως για δηλώσεις που στόχευαν τη μουσουλμανική κοινότητα.

Η αμφιλεγόμενη κληρονομιά της αποτυπώθηκε και εκτός Γαλλίας. Η μουσικός Chappell Roan διέγραψε ανάρτηση με την οποία την αποχαιρετούσε, γράφοντας ότι δεν γνώριζε τις θέσεις που είχε υποστηρίξει και ότι δεν τις αποδέχεται.

Τα Σεζάρ έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο αντιδράσεων. Το 2021 η Κοριν Μασιέρο εμφανίστηκε γυμνή στη σκηνή σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ το 2020 σημειώθηκε αποχώρηση καλλιτεχνών από την αίθουσα όταν ο Ρομάν Πολάνσκι βραβεύτηκε ως καλύτερος σκηνοθέτης.

Στο φετινό σκέλος των βραβείων, το οικογενειακό δράμα «The Ties That Bind Us» της Καρίν Ταρντιέ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας, ενώ ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας για το «Nouvelle Vague», την ταινία του για τα γυρίσματα του «Με κομμένη την ανάσα» του Ζαν Λικ Γκοντάρ.

Με πληροφορίες από Guardian

