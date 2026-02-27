Αποδοκιμασίες στα βραβεία Σεζάρ για το αφιέρωμα στην Μπριζίτ Μπαρντό

Με αποδοκιμασίες υποδέχθηκε μέρος του κοινού το αφιέρωμα στην Μπριζίτ Μπαρντό κατά τη διάρκεια της τελετής των βραβείων Σεζάρ, της γαλλικής απάντησης στα Όσκαρ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Paris Match ακούγονται αποδοκιμασίες ανάμεσα στα χειροκροτήματα, ενώ κάποιος φωνάζει «ρατσίστρια».

Η Μπαρντό, που πέθανε τον Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του μεταπολεμικού γαλλικού κινηματογράφου. Συνδέθηκε με ταινίες όπως το «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και η «Περιφρόνηση» και καθιερώθηκε ως σύμβολο της δεκαετίας του ’50 και του ’60.

Lors de l’hommage rendu à la grande Brigitte Bardot pendant la #CérémonieDesCésars, elle a été copieusement huée, et le mot « raciste » a été scandé dans la salle.



Vous êtes lamentable, vous êtes à vomir. 😡 pic.twitter.com/pwy2rmrIHV — 𝑪𝒂𝒕𝒐́𝒍𝒊𝒄𝒐 ♱🇻🇦 (@LeCatolico) February 26, 2026

Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική στις αρχές της δεκαετίας του ’70, στράφηκε στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων. Τα επόμενα χρόνια, όμως, οι δημόσιες παρεμβάσεις της σε πολιτικά ζητήματα και οι θέσεις της για τη μετανάστευση και το Ισλάμ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Τα γαλλικά δικαστήρια την καταδίκασαν επανειλημμένα για υποκίνηση φυλετικού μίσους, κυρίως για δηλώσεις που στόχευαν τη μουσουλμανική κοινότητα.

Η αμφιλεγόμενη κληρονομιά της αποτυπώθηκε και εκτός Γαλλίας. Η μουσικός Chappell Roan διέγραψε ανάρτηση με την οποία την αποχαιρετούσε, γράφοντας ότι δεν γνώριζε τις θέσεις που είχε υποστηρίξει και ότι δεν τις αποδέχεται.

Raciste !» : Brigitte Bardot huée lors de son hommage posthume aux César 2026. Gauchistes gauchiasse pic.twitter.com/TMq8pezI2y — Chris Runner (@Chris87Runner) February 27, 2026

Τα Σεζάρ έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο αντιδράσεων. Το 2021 η Κοριν Μασιέρο εμφανίστηκε γυμνή στη σκηνή σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ το 2020 σημειώθηκε αποχώρηση καλλιτεχνών από την αίθουσα όταν ο Ρομάν Πολάνσκι βραβεύτηκε ως καλύτερος σκηνοθέτης.

Στο φετινό σκέλος των βραβείων, το οικογενειακό δράμα «The Ties That Bind Us» της Καρίν Ταρντιέ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας, ενώ ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας για το «Nouvelle Vague», την ταινία του για τα γυρίσματα του «Με κομμένη την ανάσα» του Ζαν Λικ Γκοντάρ.

Με πληροφορίες από Guardian

