Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένονται συνομιλίες σήμερα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περισσότερες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένονται σήμερα, Παρασκευή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Τέξας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών, βοηθητικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων είναι και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, σε μια σαουδαραβική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, καθώς κλιμακώνονταν οι εντάσεις με το Ιράν.

Οι συζητήσεις με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα.

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα εν μέσω μιας μαζικής συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία στο Ιράν, αλλά μερικές φορές πρέπει.

Το Ομάν που μεσολαβεί στις συνομιλίες έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον σήμερα για συζητήσεις επί του θέματος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν αύξηση αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος εδώ και χρόνια των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε τον περασμένο μήνα στο Ιράν ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν το έδαφός της ή ο εναέριος χώρος της για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.

Σε μια δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που τραβήχθηκε στις 21 Φεβρουαρίου διακρίνονται τουλάχιστον 43 αεροσκάφη στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια αντίστοιχη εικόνα της 17ης Φεβρουαρίου ήταν μόνο 27.

Στις 25 Φεβρουαρίου ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί ελάχιστα στα 38.

Στα αεροπλάνα που εικονίζονται στη φωτογραφία της 21ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνονταν 13 KC-135 Stratotankers της εταιρείας Boeing και έξι E-3 Sentry (γνωστά ως AWACS) της ίδιας εταιρείας, μεταξύ των συνολικά 29 μεγάλων αεροσκαφών με οπισθοκλινείς πτέρυγες που ήταν σταθμευμένα στη βάση, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αναλυτής εικόνων της Contested Ground.

Στη φωτογραφία της 17ης Φεβρουαρίου (μέσης ανάλυσης) διακρίνονταν 11 μεγάλα αεροσκάφη με οπισθοκλινείς πτέρυγες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου.

Όταν του ζητήθηκε κάποιο σχόλιο, το Πεντάγωνο απάντησε ότι δεν είχε κανένα να κάνει. Ο αμερικανικός στρατός συνήθως δεν κάνει σχόλια για τις μετακινήσεις των δυνάμεών του.

Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν επίσης ότι το Ιράν επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες, όπως μια στρατιωτική τοποθεσία που φέρεται ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024.

Με πληροφορίες από Reuters