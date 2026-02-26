ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Κρίστιαν Μπέιλ στο «Heat 2» δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Η ιστορία λειτουργεί ταυτόχρονα ως prequel και sequel της αρχικής ταινίας του Μάικλ Μαν

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Κρίστιαν Μπέιλ επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει στο «Heat 2», τη συνέχεια της ταινίας του 1995 του Μάικλ Μαν, στην οποία έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα πρωταγωνιστεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε τη συμμετοχή του σε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Τζέικ Χάμιλτον, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει σύντομα στο Σικάγο για τα γυρίσματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον ρόλο του, ούτε για εκείνον του Ντι Κάπριο.

Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο, με γυρίσματα σε πολλές χώρες. Στο πλάνο περιλαμβάνονται το Λος Άντζελες, το Λας Βέγκας, η Σιγκαπούρη και η Παραγουάη.

Το «Heat 2» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2022 και συνυπογράφουν ο Μάικλ Μαν και η Μεγκ Γκάρντινερ. Η ιστορία λειτουργεί ταυτόχρονα ως prequel και sequel της αρχικής ταινίας, η οποία είχε πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Αλ Πατσίνο και θεωρείται από τις πιο επιδραστικές αστυνομικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών.

Στο βιβλίο επιστρέφουν βασικοί χαρακτήρες όπως ο ντετέκτιβ Βίνσεντ Χάνα και ο εγκληματίας Νιλ ΜακΚόλεϊ. Καθώς η νέα ιστορία εκτυλίσσεται τόσο πριν όσο και μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, έχει ανοίξει συζήτηση για το πώς θα αποδοθούν οι νεότερες εκδοχές των χαρακτήρων που είχαν ενσαρκώσει ο Πατσίνο και ο Ντε Νίρο.

Ο Μάικλ Μαν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για ψηφιακή «απογήρανση», εφόσον αυτό εξυπηρετεί δραματικά την ταινία. Ο Αλ Πατσίνο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα απέκλειε να επαναλάβει τον ρόλο του με χρήση αντίστοιχης τεχνολογίας, όπως είχε γίνει στο «The Irishman».

Παράλληλα, φήμες θέλουν τον Άνταμ Ντράιβερ να συνδέεται με τον ρόλο του νεαρού ΜακΚόλεϊ, ενώ ο Όστιν Μπάτλερ έχει αποφύγει να σχολιάσει τα σενάρια που τον θέλουν να ενσαρκώνει τον Κρις Σιχερλίς, ρόλο που είχε υποδυθεί ο Βαλ Κίλμερ στην αρχική ταινία.

Με πληροφορίες από Independent 

