Κρις Χέμσγουορθ: Ανέφερε ότι η μετακόμιση από το Λος Άντζελες ήταν η «καλύτερη απόφαση»

«Έχουμε μια μεγάλη φάρμα, άλογα, μοτοσικλέτες και σέρφινγκ», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός για τη ζωή στην Αυστραλία

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο Κρις Χέμσγουορθ εμφανίστηκε σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast «SmartLess» και μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει από το Λος Άντζελες με την οικογένειά του, ενώ βρισκόταν στο αποκορύφωμα της φήμης του στη Marvel.

Ο Χέμσγουορθ και η σύζυγός του, η ηθοποιός Έλσα Πατάκι, ήταν πέντε χρόνια παντρεμένοι όταν αποφάσισαν να φύγουν από το Λος Άντζελες και να μετακομίσουν με την οικογένειά τους στην πατρίδα του Χέμσγουορθ, την Αυστραλία.

Η καλύτερη απόφαση του Χέμσγουορθ

«Ήταν ακριβώς την εποχή που γεννήθηκαν τα αγόρια μου και ήμασταν εγκατεστημένοι στο Λος Άντζελες και δεν το απολαμβάναμε, καταλαβαίνετε;» είπε ο Χέμσγουορθ. «Σαν να μην γυρίζαμε τίποτα εκεί [ταινίες]. Γυρίζαμε σχεδόν πάντα αλλού και μετά... γυρνούσες σπίτι και υπήρχαν οι παπαράτσι και όλα τα σχετικά με το να ζεις σε αυτόν τον χώρο, καταλαβαίνετε».

Ο Χέμσγουορθ είπε ότι η μετακόμιση από το Λος Άντζελες ήταν η «καλύτερη απόφαση», η οποία δεν έπληξε την επαγγελματική του καριέρα ως ηθοποιός, καθώς ταξίδευε και σε άλλα μέρη για να γυρίσει πολλές από τις ταινίες του.

«Ξέρεις, όταν γυρνάς από τη δουλειά, θες να πας διακοπές; Για μένα, το να γυρνάω σπίτι είναι σαν να πηγαίνω διακοπές», είπε ο Χέμσγουορθ για τη ζωή του στην Αυστραλία. «Έχουμε μια μεγάλη φάρμα, άλογα, μοτοσικλέτες και σέρφινγκ».

Η έξοδος του ηθοποιού από το Χόλιγουντ έγινε χρόνια πριν από την πανδημία του COVID, και οι απεργίες στο Χόλιγουντ μείωσαν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των παραγωγών που γυρίζονται στο Λος Άντζελες.

Ο Χέμσγουορθ έκανε το ντεμπούτο του στη Marvel ως Thor το 2011, δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του στο Χόλιγουντ ως Τζορτζ Κερκ στην «επανεκκίνηση» του «Star Trek» το 2009. Είχε στο ενεργητικό του τρεις συνέχειες της Marvel («The Avengers», «Thor: The Dark World» και «Avengers: Age of Ultron») όταν αποφάσισε να αφήσει το Λος Άντζελες για την Αυστραλία. Συνέχισε να παίζει σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως το «The Huntsman: Winter’s War» και το «Ghostbusters» του 2016.

Με πληροφορίες από Variety

