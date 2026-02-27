ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

No.1

Πολιτισμός

Η νέα έκθεση του Ken Gun Min: Μια έκρηξη χρώματος, χειροτεχνίας και queer αφήγησης

Η νέα ατομική έκθεση του Ken Gun Min στο Λος Άντζελες, μια έκρηξη χρώματος, χειροτεχνίας και queer αφήγησης, όπου η σαγήνη συνυπάρχει με την απειλή.

The LiFO team
The LiFO team
Strange Days of a Quiet Sun: Η νέα έκθεση του Ken Gun Min στη Nazarian/Curcio Facebook Twitter
Ο τίτλος της έκθεσης δανείζεται τον όρο «quiet sun» από την αστρονομία, που περιγράφει μια περίοδο μειωμένης ηλιακής δραστηριότητας.
0

Η τρίτη ατομική παρουσίαση του Ken Gun Min στη γκαλερί Nazarian/Curcio έκανε εγκαίνια στις 21 Φεβρουαρίου και διαρκεί έως τις 28 Μαρτίου 2026. Η έκθεση Strange Days of a Quiet Sun σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Κορεάτη καλλιτέχνη, με έδρα το Λος Άντζελες, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ζωγραφικής.

Το Wallpaper υπογραμμίζει την εκρηκτική χρωματική ένταση και τις πυκνά διακοσμημένες επιφάνειες που χαρακτηρίζουν το έργο του: καμβάδες εμπλουτισμένοι με κέντημα, χάντρες και χειροποίητα υλικά, καθώς και ένα μνημειακό, διπλής όψης πτυσσόμενο παραβάν, εμπνευσμένο από τις παραδόσεις των ιαπωνικών byōbu και κορεατικών byeongpung. Από τη μία πλευρά, ένα καλειδοσκοπικό τοπίο κορεσμένου χρώματος· από την άλλη, μια σχεδόν μονοχρωματική εικόνα δέντρου. Η αντίθεση είναι μεθοδική.
Strange Days of a Quiet Sun: Η νέα έκθεση του Ken Gun Min στη Nazarian/Curcio Facebook Twitter
Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ζωγραφικής.
Ο τίτλος της έκθεσης δανείζεται τον όρο «quiet sun» από την αστρονομία, που περιγράφει μια περίοδο μειωμένης ηλιακής δραστηριότητας. Ο Min τον μετατρέπει σε μεταφορά για τη θλίψη και την αποξένωση. Σε έναν πίνακα, ένας μαυρισμένος ήλιος, διακοσμημένος με όνυχα και μαύρη δαντέλα, αιωρείται μέσα σε ένα ταραγμένο, κορεσμένο τοπίο. Η ταλάντευση ανάμεσα στη σαγήνη και την απειλή γίνεται κεντρικό μοτίβο.
Η ζωομορφική εικονογραφία παραμένει βασικός άξονας της πρακτικής του. Ο τίγρης — επαναλαμβανόμενο σύμβολο της κορεατικής λαογραφίας — εμφανίζεται ως φιγούρα δύναμης, θυσίας και μεταμόρφωσης. Στο έργο Tiger as Saint Sebastian, η σκηνοθεσία παραπέμπει σε δυτική θρησκευτική ζωγραφική, ανατρέποντας ταυτόχρονα τα ιστορικά συμφραζόμενα. Αναφορές σε ευρωπαϊκές κυνηγετικές σκηνές συγκρούονται με ανατολικές παραδόσεις τοπίου, δημιουργώντας ένα υβριδικό οπτικό σύμπαν.
Οι queer αφηγήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Ανδρικά γυμνά σώματα, συχνά μερικώς κρυμμένα μέσα σε πυκνή βλάστηση, τοποθετούν τον θεατή στη θέση του παρατηρητή. Σε ένα έργο, μια γυμνή μορφή αγκαλιάζεται βίαια από μια αρκούδα, τα νύχια της υψωμένα, το αίμα αποδοσμένο με κόκκινες, λαμπερές χάντρες. Η εικόνα αιωρείται ανάμεσα στην οικειότητα και τη βαρβαρότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η επιθυμία στο έργο του Min δεν αποσυνδέεται ποτέ από τον κίνδυνο.
Παράλληλα, πολιτικές ιστορίες διαπερνούν διακριτικά την έκθεση. Έργα όπως το Beyond the Struggle Narrative (Okinawa) και το Secret Map of Camp Garrison, Yongsan αναφέρονται στην παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ασία, ενσωματώνοντας χειροποίητους χάρτες, ραμμένα μοτίβα και προσωπικές μνήμες.
Strange Days of a Quiet Sun: Η νέα έκθεση του Ken Gun Min στη Nazarian/Curcio Facebook Twitter
Σε ένα έργο, μια γυμνή μορφή αγκαλιάζεται βίαια από μια αρκούδα, τα νύχια της υψωμένα, το αίμα αποδοσμένο με κόκκινες, λαμπερές χάντρες. Η εικόνα αιωρείται ανάμεσα στην οικειότητα και τη βαρβαρότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η επιθυμία στο έργο του Min δεν αποσυνδέεται ποτέ από τον κίνδυνο.
Στο Strange Days of a Quiet Sun, η βοτανική αφθονία δεν λειτουργεί ως ειδυλλιακό σκηνικό αλλά ως φορτισμένο πεδίο, όπου ιστορία, επιθυμία και βία συνυπάρχουν. Μέσα από αυτή την υπερβολικά διακοσμημένη αλλά απολύτως ελεγχόμενη εικονογραφία, ο Ken Gun Min χαράζει μια σαφή, αναγνωρίσιμη θέση στο σύγχρονο καλλιτεχνικό τοπίο — εκεί όπου η ομορφιά δεν καθησυχάζει, αλλά δοκιμάζει.
Πολιτισμός

Tags

0

No.1

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Robyn επιστρέφει με το Sexistential: επιθυμία, μοναξιά και η “mother” φάση της ποπ

Πολιτισμός / Η Robyn επιστρέφει με το Sexistential: επιθυμία, μοναξιά και μητρότητα στην ποπ

Η Robyn ανακοίνωσε ότι το νέο της άλμπουμ Sexistential κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου, επτά χρόνια μετά το Honey, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα “self-help” project αλλά για μια καταγραφή αντιφάσεων , ανάμεσα στην επιθυμία, την υπαρξιακή αγωνία και τη μητρότητα.
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

Πολιτισμός / Τζένη Τζένη: Οι πρώτες φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, ο Νίκος Καραθάνος στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής
THE LIFO TEAM
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Πολιτισμός / Ο Park Chan-wook γίνεται ο πρώτος Νοτιοκορεάτης πρόεδρος του Φεστιβάλ των Καννών

«Η απλή πράξη του να συγκεντρωνόμαστε σε μια αίθουσα για να παρακολουθήσουμε μαζί μια ταινία, με τις ανάσες και τους παλμούς μας να συγχρονίζονται, αποτελεί από μόνη της μια συγκινητική και οικουμενική έκφραση αλληλεγγύης», δηλώνει
THE LIFO TEAM
GUCCI AI ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΜΙΛΑΝΟ

Πολιτισμός / Καμπάνια της Gucci με AI προκαλεί αντιδράσεις ενόψει της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο

Αρκετοί χρήστες αμφισβητούν αν ένα brand που μιλά διαχρονικά για δημιουργικότητα και ιταλική δεξιοτεχνία μπορεί να στηρίζει την προβολή της σε AI περιεχόμενο αντί για πραγματικούς ανθρώπους,
THE LIFO TEAM
 
 