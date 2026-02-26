ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έφυγε από τη ζωή ο γλύπτης Χρήστος Ρηγανάς σε ηλικία 82 ετών

Ο Χρήστος Ρηγανάς συνδέθηκε στενά με την Καλαμάτα, όπου γεννήθηκε το 1944 και στην οποία επέστρεψε μόνιμα από το 1980, δημιουργώντας εκεί το εργαστήριό του

Ο γλύπτης Χρήστος Ρηγανάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα εκτεταμένο έργο που συνδέθηκε στενά με την Καλαμάτα, όπου γεννήθηκε το 1944 και στην οποία επέστρεψε μόνιμα από το 1980, δημιουργώντας εκεί το εργαστήριό του.

Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών την περίοδο 1963–1968, στο εργαστήριο του Γιάννη Παππά, ενώ παρακολούθησε και το εργαστήριο Χαλκοχυτικής. Από νωρίς συμμετείχε σε σημαντικές διοργανώσεις, με παρουσία σε Πανελλήνιες Εκθέσεις στο Ζάππειο και τον ΟΛΠ, σε εκθέσεις του Συλλόγου Γλυπτών και σε Μπιενάλε γλυπτικής, καθώς και στο Σκιρώνειο Μουσείο. Έργα του παρουσιάστηκαν επίσης στο εξωτερικό, σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Βουκουρέστι, η Γενεύη, το Σικάγο και η Μόσχα. Πραγματοποίησε και ατομικές εκθέσεις σε αίθουσες τέχνης της Αθήνας.

Διετέλεσε διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας και δίδαξε στο εικαστικό της τμήμα. Παράλληλα, παρέδωσε σεμινάρια γλυπτικής στην Πάρο και προσέφερε αφιλοκερδώς μαθήματα σε νέους καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων και σε κρατούμενους στις Φυλακές Τρίπολης. Συμμετείχε σε συμπόσια γλυπτικής σε όλη τη χώρα.

Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς και σε δημόσιους χώρους στην Καλαμάτα, στην Κύπρο και στην Κόνιτσα. Το 2022 τιμήθηκε με το βραβείο «Γραμμάτων και Καλών Τεχνών» της Ακαδημίας Αθηνών, μαζί με τους γλύπτες Κυριάκο Ρόκο και Κωνσταντίνο Δικέφαλο.

Η κηδεία του θα γίνει στη Ριτσώνα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 12:30. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.

