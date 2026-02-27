ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

No.1

Πολιτισμός

Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads χωρίς τους Grateful Dead

Χωρίς τους Grateful Dead στο κάδρο, το «Summer Tour» εστιάζει αποκλειστικά στους Deadheads. Το ντοκιμαντέρ, με τη στήριξη της Chloë Sevigny, κυκλοφορεί σε μια συγκυρία συμβολική για τη σκηνή, μετά τον θάνατο του Bob Weir.

The LiFO team
The LiFO team
Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads και για την Αμερική που επιμένει Facebook Twitter
Η Chloë Sevigny υποστηρίζει το ντοκιμαντέρ «Summer Tour», το οποίο εστιάζει στην κοινότητα των Deadheads και όχι στη μπάντα. Η ταινία κυκλοφορεί το καλοκαίρι, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του Bob Weir.
0

Η Chloë Sevigny βρίσκεται πίσω από το «Summer Tour», ένα ντοκιμαντέρ που δεν ασχολείται με τους Grateful Dead αλλά με την κοινότητα που τους ακολουθεί. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο Telluride και θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι, εστιάζει αποκλειστικά στους Deadheads μια επιλογή που μετατοπίζει το βλέμμα από τον μύθο στο πλήθος.

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, η Sevigny, γνωστή από τις ταινίες «Boys Don’t Cry» και τη σειρά «Big Love», χαρακτήρισε το φιλμ «ταινία δρόμου» και «ερωτική επιστολή στην Αμερική». Η μπάντα δεν εμφανίζεται καθόλου: στο επίκεντρο βρίσκονται οι θαυμαστές και η κουλτούρα που δημιούργησαν γύρω από τη μουσική.

Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads και για την Αμερική που επιμένει Facebook Twitter
Θαυμαστές των Grateful Dead σε εκδήλωση μνήμης για τον Bob Weir στο Σαν Φρανσίσκο, (Φωτογραφία: Yalonda M. James / S.F. Chronicle)

Η κυκλοφορία του «Summer Tour» έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του συνιδρυτή των Grateful Dead, Bob Weir, σε ηλικία 78 ετών. Μετά την ανακοίνωση της απώλειας, θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Haight-Ashbury του Σαν Φρανσίσκο, μετατρέποντας τη γειτονιά σε τόπο δημόσιου πένθους.

Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads και για την Αμερική που επιμένει Facebook Twitter
Ο Caleb Hammy και ο Andy Mellon παρακολουθούν μουσική εκδήλωση μνήμης για τον Bob Weir των Grateful Dead, στη συνοικία Haight του Σαν Φρανσίσκο, (Φωτογραφία: Minh Connors / S.F. Chronicle)

Η ταινία καταγράφει αυτή τη διαχρονική αφοσίωση, εστιάζοντας στην κοινότητα που διαμορφώθηκε γύρω από τη μουσική και παραμένει ενεργή, γενιά μετά γενιά.

 

 

Πολιτισμός

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Robyn επιστρέφει με το Sexistential: επιθυμία, μοναξιά και η “mother” φάση της ποπ

Πολιτισμός / Η Robyn επιστρέφει με το Sexistential: επιθυμία, μοναξιά και μητρότητα στην ποπ

Η Robyn ανακοίνωσε ότι το νέο της άλμπουμ Sexistential κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου, επτά χρόνια μετά το Honey, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα “self-help” project αλλά για μια καταγραφή αντιφάσεων , ανάμεσα στην επιθυμία, την υπαρξιακή αγωνία και τη μητρότητα.
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

Πολιτισμός / Τζένη Τζένη: Οι πρώτες φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, ο Νίκος Καραθάνος στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής
THE LIFO TEAM
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Πολιτισμός / Ο Park Chan-wook γίνεται ο πρώτος Νοτιοκορεάτης πρόεδρος του Φεστιβάλ των Καννών

«Η απλή πράξη του να συγκεντρωνόμαστε σε μια αίθουσα για να παρακολουθήσουμε μαζί μια ταινία, με τις ανάσες και τους παλμούς μας να συγχρονίζονται, αποτελεί από μόνη της μια συγκινητική και οικουμενική έκφραση αλληλεγγύης», δηλώνει
THE LIFO TEAM
GUCCI AI ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΜΙΛΑΝΟ

Πολιτισμός / Καμπάνια της Gucci με AI προκαλεί αντιδράσεις ενόψει της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο

Αρκετοί χρήστες αμφισβητούν αν ένα brand που μιλά διαχρονικά για δημιουργικότητα και ιταλική δεξιοτεχνία μπορεί να στηρίζει την προβολή της σε AI περιεχόμενο αντί για πραγματικούς ανθρώπους,
THE LIFO TEAM
 
 