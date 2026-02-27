ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Βίντεο και φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Η σκηνή στο λιμάνι και οι εικόνες μέσα στο παλαιού τύπου «δελφίνι» με το χαρακτηριστικό κίτρινο-μπλε υδροπτέρυγο

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα / Φωτ.: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ο Μπραντ Πιτ και ολόκληρη η παραγωγή της νέας ταινίας «The Riders» μεταμόρφωσαν την Ύδρα σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό χολιγουντιανών προδιαγραφών.

Φωτογράφοι και ρεπόρτερ βρέθηκαν στο νησί, εξασφαλίζοντας πλάνα και φωτογραφίες του Χολιγουντιανού αστέρα από τα γυρίσματα. Χωρίς να προχωρά σε δηλώσεις, ο Μπραντ Πιτ λέει «ευχαριστώ» στους δημοσιογράφους που του απευθύνουν ερωτήσεις.

Όσο για το σκηνικό στην Ύδρα, το ενδιαφέρον μονοπωλεί το παλαιού τύπου «δελφίνι» με το χαρακτηριστικό κίτρινο-μπλε υδροπτέρυγο, που χρησιμοποιούνταν ευρέως στις θαλάσσιες συγκοινωνίες τη δεκαετία του ’80, το οποίο μεταφέρθηκε ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας στο νησί.

Όσοι από τους κατοίκους και τους επισκέπτες είδαν τον κινηματογραφικό αστέρα από κοντά, σχολίασαν, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ΕΡΤ: «Ευγενέστατος, απλός, με χαιρέτησε».

Τα γυρίσματα αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα από τις 11 Μαρτίου, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Φωτ.: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στην ταινία, ο Πιτ υποδύεται έναν πατέρα που καταφθάνει στην Ύδρα μαζί με τη 7χρονη κόρη του, αναζητώντας τη σύντροφό του που έχει εξαφανιστεί. Μέχρι στιγμής, στο νησί έχουν γυριστεί  σκηνές με τεχνητή βροχή, όπου ο ήρωσας που υποδύεται ο Πιτ μεταφέρει τραυματισμένη την κόρη του σε φαρμακείο, τρέχοντας.

Φωτ.: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το Mega παρουσίασε πλάνα από τα γυρίσματα μια σκηνής στο λιμάνι της Ύδρας. Ο ηθοποιός περπατά χέρι-χέρι με την κινηματογραφική του κόρη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του σταθμού, η σκηνή χρειάστηκε να γυριστεί αρκετές φορές μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Φωτ.: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σύμφωνα με την εκπομπή Happy Day, στο νησί βρίσκονται τέσσερις σωσίες του Μπραντ Πιτ, ο οποίος φαίνεται πως μένει σε βίλα γνωστού επιχειρηματία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το menu που έχει ζητήσει η παραγωγή να περιλαμβάνει το καθημερινό catering, είναι για 250 άτομα και προτιμούν τις ελληνικές γεύσεις. Τα γυρίσματα φαίνεται ότι θα ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου.

Φωτ.: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Φωτ.: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
