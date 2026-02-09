Bad Bunny: Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ μετά το σόου στο Super Bowl

Χωρίς να προκαλεί έκπληξη, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δημόσια το σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, μέσω ανάρτησής του.

Το 14λεπτο σόου του Πορτορικανού σταρ, με guest εμφανίσεις από τη Lady Gaga και τον Ricky Martin, χαρακτηρίστηκε από το BBC ως μια «επιστολή αγάπης προς τη γενέτειρά του», με έντονες αναφορές στην ταυτότητα και την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο.

Ο 31χρονος καλλιτέχνης, που σύμφωνα με την Spotify ήταν ο μουσικός με τις περισσότερες αναπαραγωγές παγκοσμίως το 2025, έγραψε ιστορία ως ο πρώτος που παρουσίασε σόου στο ημίχρονο του Super Bowl εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

Ωστόσο, η πολιτική χροιά της εντυπωσιακής εμφάνισης του Bad Bunny δεν έμεινε εκτός γηπέδου. Η ξεκάθαρη στάση του καλλιτέχνη απέναντι στις πολιτικές μετανάστευσης των ΗΠΑ -και ειδικά στις πρακτικές της ICE- τον έχει φέρει επανειλημμένα απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσφατα, μάλιστα, στην τελετή των Grammys, της οποίας ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο καλλιτέχνης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ των μεταναστών, καταδικάζοντας πρακτικές που, όπως είπε, «οδηγούν στον θάνατο αμάχων», ζητώντας την υποχώρηση της ICE, με το σύνθημα «ICE Out».

Bad Bunny: Η ανάρτηση Τραμπ για το σόου του

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το halftime show «απολύτως απαίσιο» και «ένα από τα χειρότερα που έχουν γίνει ποτέ», υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει κανένα νόημα» και ότι αποτελεί «προσβολή για τη μεγαλοσύνη της Αμερικής».

Μεταξύ άλλων, έγραψε πως «κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει» ο καλλιτέχνης και ότι ο χορός ήταν «αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που το παρακολουθούν». Παράλληλα, συνέδεσε την κριτική του με ευρύτερες πολιτικές αιχμές, επιτιθέμενος στα «ψεύτικα μέσα ενημέρωσης» και καλώντας την NFL να αλλάξει άμεσα τον νέο κανόνα του kickoff, κλείνοντας την ανάρτησή του με το σύνθημα «Make America Great Again».

Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα που έχουν γίνει ΠΟΤΕ! Δεν έχει κανένα νόημα, είναι προσβολή για τη μεγαλοσύνη της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας που έχουμε. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που το παρακολουθούν από όλες τις Η.Π.Α. και από όλο τον κόσμο. Αυτό το "σόου" είναι απλώς ένα "χαστούκι" για τη χώρα μας, η οποία κάθε μέρα θέτει νέα πρότυπα και καταρρίπτει ρεκόρ — συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων χρηματιστηριακών αγορών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 401(k) στην ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα εμπνευστικό σε αυτό το χάος του Halftime Show και, προσέξτε, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης, επειδή δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ — Και, παρεμπιπτόντως, η NFL πρέπει να αντικαταστήσει αμέσως τον γελοίο νέο κανόνα Kickoff. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

