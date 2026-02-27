Πλήθος κόσμου αναμένεται να δώσει το «παρών» στα αυριανά συλλαλητήρια, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, με τα μέσα μεταφοράς να προχωρούν σε στάσεις εργασίας, για να διευκολύνουν την πρόσβαση του κόσμου στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12:00 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου. Υπενθυμίζεται πως ο ΟΑΣΘ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας.

Τέμπη: Τι ώρα ξεκινούν αύριο τα συλλαλητήρια

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία.

Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις:

Στον Άγιο Νικόλαο , στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία Στο Αγρίνιο , στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία Στο Αίγιο , στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία Στην Αλεξάνδρεια , στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Στην Αλεξανδρούπολη , στις 12 μ., στο Δημαρχείο

, στις 12 μ., στο Δημαρχείο Στο Αλιβέρι , στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο Στο Αμύνταιο , στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο Στην Άμφισσα , στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα Στο Αργοστόλι , στην πλατεία Βαλλιάνου

, στην πλατεία Βαλλιάνου Στην Άρτα , στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Στην Αριδαία , στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου Στη Βέροια , στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στον Βόλο , στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου Στα Γιάννενα , στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου Στα Γιαννιτσά , στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ Στα Γρεβενά , στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Στη Δράμα , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στην Έδεσσα , στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες Στην Ελασσόνα , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στη Ζάκυνθο , στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου Στην Ηγουμενίτσα , στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στο Ηράκλειο , στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας Στη Θάσο , στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα Στη Θήβα , στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Ιεράπετρα , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στην Ικαρία , στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου Στην Ιστιαία , στις 11 π.μ. στην πλατεία

, στις 11 π.μ. στην πλατεία Στην Καβάλα , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στην Καλαμάτα , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στην Κάλυμνο , στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Στην Καρδίτσα , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στο Καρπενήσι , στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Καστοριά , στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια Στην Κατερίνη , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στην Κέρκυρα , στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα Στην Κεφαλονιά , στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι Στο Κιλκίς , στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης Στην Κοζάνη , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στην Κομοτηνή , στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στην Κόρινθο , στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια Στην Κω , στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας Στη Λαμία , στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου Στη Λέρο , στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου Στη Λευκάδα , στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά Στη Λήμνο , στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας Στη Λιβαδειά , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στο Μαντούδι , στις 11 π.μ. στην πλατεία

, στις 11 π.μ. στην πλατεία Στο Μεσολόγγι , στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στη Μυτιλήνη , στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς Στη Νάουσα , στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία Στο Ναύπλιο , στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στη Ναύπακτο , στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου Στη Νικήτη , στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο Στην Ξάνθη , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στην Ορεστιάδα , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στην Πτολεμαΐδα , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στον Πύργο , στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα) Στο Ρέθυμνο , στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη Στη Ρόδο , στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου Στη Σάμο , στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία Στη Σαντορίνη , στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών Στις Σέρρες , στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας Στη Σητεία , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στη Σκόπελο , στις 12 μ.. στην παραλία.

, στις 12 μ.. στην παραλία. Στη Σκύδρα , στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου) Στη Σπάρτη , στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία Στα Τρίκαλα , στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία Στην Τρίπολη , στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού Στην Φλώρινα , στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη Στους Φούρνους , στις 12 μ., στην πλατεία

, στις 12 μ., στην πλατεία Στη Χαλκίδα , στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων Στα Χανιά , στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου