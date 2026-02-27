13 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/2-4/3)

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Βυσσινόκηπος

Τα μέλη μιας «ευρύτερης οικογένειας» ξαναβρίσκονται έπειτα από χρόνια στο γερασμένο πια –και υποθηκευμένο– σπίτι τους. Όλες και όλοι γνωρίζουν μέσα τους πως είναι η τελευταία ευκαιρία να ξαναζήσουν παρέα την αίσθηση της οικειότητας που τους ενώνει αλλά και να αποχαιρετήσουν όλα αυτά που, ακόμα και την ώρα που τα βιώνουν, αισθάνονται πως είναι ήδη παρελθόν. Το τελευταίο έργο του Τσέχοφ μιλά με οδυνηρή ελαφρότητα για ένα ανέμελο παρόν που συμπιέζεται ασφυκτικά ανάμεσα σε ένα νοσταλγικά εξωραϊσμένο παρελθόν και ένα τραγικά αβέβαιο μέλλον.

26/2-5/4, Εθνικό Θέατρο-Κεντρική Σκηνή, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια, Τετ., Κυρ. 17:00, Πέμ.-Σάβ. 20:00, είσοδος: 10-25 ευρώ

Νέκυια

Η Φένια Παπαδόδημα ερμηνεύει επί σκηνής μια θεατρική, μελωδική και ρυθμική αφήγηση της «Νέκυιας». Η φωνή κινείται από τον ψίθυρο και την έμμετρη άρθρωση έως την κραυγή, τον αυτοσχεδιασμό και την ενσάρκωση των προσώπων του Ελπήνορα και της Αντίκλειας, ενώ η αφήγηση αποκτά χορωδιακή και τελετουργική υπόσταση. Μαζί της, ο συνθέτης και περφόρμερ Μανώλης Αφολάνιο (MC Yinca) ενσαρκώνει τον Οδυσσέα και η ηθοποιός Ευαγγελή Φίλη τον μάντη Τειρεσία.

27/2-6/3, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, είσοδος: 14-16 ευρώ

Λουκής Λάρας

Ένα νέο πρωτότυπο μουσικό έργο του Λευτέρη Βενιάδη, γραμμένο για αντρική φωνή, βιολοντσέλο και ηθοποιό.

Η συναρπαστική ιστορία του Λουκή Λάρα και της Σφαγής της Χίου το 1822 θα παρουσιαστεί μέσα από το νέο πρωτότυπο μουσικό έργο του Λευτέρη Βενιάδη, γραμμένο για αντρική φωνή, βιολοντσέλο και ηθοποιό. Το εμβληματικό διήγημα του Δημητρίου Βικέλα, γραμμένο το 1879, μας γυρίζει σχεδόν 200 χρόνια πίσω, στη χρονιά της καταστροφής της Χίου.

27/2, 20:30, Ολυμπία-Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Καλλάς», Ακαδημίας 59-61, είσοδος: 8-30 ευρώ

Ο Κος Ζυλ

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Μια νέα, σύγχρονη σκηνική ανάγνωση, μεταγραφή της εμβληματικής «Δεσποινίδας Τζούλιας» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, ανεβαίνει στη σκηνή με τον Γιάννη Καράμπαμπα, τον Νίκο Κοσώνα και τη Θεόβη Στύλλου. Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η εκρηκτική σχέση μεταξύ του Ζυλ, ενός νεαρού αριστοκράτη, και του Ζαν, του υπηρέτη του – μια σχέση στην οποία η έλξη, η επιθυμία και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας.

27/2-5/4, θέατρο Πόρτα, Μεσογείων 59, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: από 12 ευρώ

Η φώκια

Φωτ.: Κώστας Ταξιντάρης, Βλάσης Πασιούδης, Ανδριάννα Στρωματιά

Ένας πατέρας και ο τριών μηνών γιος του σε μια παραλία, κάποιο φθινοπωρινό δειλινό. Μπροστά στη θάλασσα που μένει πάντα ίδια και που με κάθε κύμα της ξεβράζει μνήμες και στιγμές μιας ολόκληρης ζωής, εκείνος ξετυλίγει το κουβάρι που τον οδήγησε μέχρι εκεί, δίνει υποσχέσεις, συναντά όσους αγάπησε και όσους τον αγάπησαν και βιώνει ξανά έρωτες, απορρίψεις, θυμό και σφάλματα, αναζητώντας τη δύναμη να κάνει το επόμενο βήμα.

1/3-10/5, θέατρο Άβατον, Ευπατριδών 3, Γκάζι, Κυρ. 18:00, είσοδος: 10-16 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αλεξία Μουζά

Το σπάνιο και εκρηκτικό ταλέντο της Ελληνοβενεζουελανής πιανίστριας έχει αναγνωριστεί διεθνώς.

Η Αλεξία Μουζά παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ένα υψηλών απαιτήσεων ρεσιτάλ με κέντρο τη ρωσική πιανιστική παράδοση και τον Σεργκέι Ραχμάνινοφ. Το σπάνιο και εκρηκτικό ταλέντο της Ελληνοβενεζουελανής πιανίστριας έχει αναγνωριστεί διεθνώς, όπως μαρτυρούν τα πολυάριθμα βραβεία της σε μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς και οι επιτυχημένες εμφανίσεις της σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών ανά τον κόσμο.

26/2, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

ΜΟΥΣΙΚΗ

ADÉDÈJÌ - AFROFUNK EXPLOSION

Φωτ.: Carolina Vallejo

Ο Adédèjì Jì είναι ένας μουσικός με πρωτοποριακό όραμα που συνδυάζει τους ιερούς ρυθμούς της παράδοσης των Yoruba με την ψυχή της τζαζ και του φανκ, δημιουργώντας έναν ήχο ταυτόχρονα διαχρονικό και εκρηκτικό. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λάγος της Νιγηρίας, τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης, έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες φωνές της Δυτικής Αφρικής, μαγνητίζοντας το κοινό σε Ευρώπη και Αφρική.

1/3, 21:30, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, είσοδος: από 12 ευρώ

Leon of Athens

O Leon of Athens επιστρέφει σε μια βραδιά με νέα τραγούδια.

Έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα στο στούντιο, αφιερωμένο στη δημιουργία του πρώτου του ελληνόφωνου δίσκου, ο Leon of Athens επιστρέφει σε μια βραδιά με νέα τραγούδια, νέα μπάντα και ένα show που συνδυάζει φώτα, visuals και αγαπημένους guests. Ένα live-μουσικό ταξίδι από το σκοτάδι στο φως. Νοσταλγία, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν σε έναν ήχο που κινείται μεταξύ σύγχρονης εναλλακτικής ποπ και διαχρονικής τραγουδοποιίας, με τα συναισθήματα να εναλλάσσονται με απόλυτη φυσικότητα, όπως ακριβώς και στις ιστορίες των τραγουδιών του. Opening act: Yama.

4/3, 21:00, Gazarte-Ground Stage, Βουτάδων 32-34, είσοδος: 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

The End - Μια σπουδή στο άπειρο

Έργο του Νίκου Αλεξίου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων από τον θάνατο του Νίκου Αλεξίου, η γκαλερί Ζουμπουλάκη επαναφέρει μια ενότητα του εμβληματικού έργου «The End», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2007, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του αξία. Η κεντρική εγκατάσταση και προβολή πλαισιώνονται από μια επιλεγμένη σειρά έργων του Αλεξίου.

26/2-28/3, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλατ. Κολωνακίου 20

CLUBBING

Exilium pres. Marika Rossa

Η Marika Rossa είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες DJ-producers της τέκνο.

Με καταγωγή από την Ουκρανία, η Marika Rossa είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες DJ-producers της τέκνο, πρωτοπόρος της ανατολικοευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κουλτούρας και ακούραστη παρουσία στην παγκόσμια σκηνή. Με μια πορεία που εκτείνεται από φεστιβάλ και κλαμπ έως τα charts, φέρνει έναν ξεχωριστό συνδυασμό acid, δυναμικής τέκνο και βαθιάς, καθηλωτικής dancefloor ενέργειας.

27/2, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Πετράλωνα, είσοδος: από 10 ευρώ

ATH DNB UNITY w/ Tr Tactics

Ο TR TACTICS αποτελεί κινητήρια δύναμη στην πιο σκοτεινή και πιο heavy πλευρά του ευρωπαϊκού drum & bass.

Γεννημένος στην Αυστρία, ο TR TACTICS αποτελεί κινητήρια δύναμη στην πιο σκοτεινή και πιο heavy πλευρά του ευρωπαϊκού drum & bass. Έχει συνεργαστεί με μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες δισκογραφικές εταιρείες της σκηνής, εδραιώνοντας τη φήμη του περί ασυμβίβαστου, εντυπωσιακoύ σχεδιασμού ήχου. Μαζί του οι residents του Ath Dnb Unity Insom και Breacz, οι Abstract Math & Pygmy από το Zero Stress και ο πρωτοεμφανιζόμενος Jakko στο άνοιγμα της βραδιάς.

28/2, 23:30, Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Ταύρος, είσοδος: 13 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Häxan

Η Σεμέλη-Σοφία Κωστούρου και ο Mαξ Ρόιμπελ ντύνουν με μια ζωντανή ηχητική περφόρμανς την ταινία «Häxan» (90’) του Μπέντζαμιν Κρίστενσεν. Η βωβή δανοσουηδική ταινία («Η Μάγισσα») κυκλοφόρησε το 1922 και είναι ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για τη μαγεία από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Από τις πιο πρωτόγονες καταβολές της έως την κλασική της απεικόνιση στον μεσαιωνικό κόσμο, η μαγεία παρουσιάζεται με λεπτομέρεια μέσα από ένα σύνολο εικονογραφήσεων από μεσαιωνικά βιβλία αλλά και από κινηματογραφικές αναπαραστάσεις.

3/3, 21:00, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α, είσοδος: 10 ευρώ

Η Αθήνα από το 1821 έως το 1940

H σκηνοθέτρια Μαρία Ηλιού και ο ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ, μαζί με τους συνεργάτες τους, ξεδιπλώνουν την πολυκύμαντη ιστορία της πόλης.

Tα τρία πρώτα ιστορικά ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού αφηγούνται τη συναρπαστική πορεία της Αθήνας από την Επανάσταση του 1821 έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για την πρώτη ενότητα μιας σειράς έξι ντοκιμαντέρ, η οποία θα ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια με τρία έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940–2021. Μέσα από σπάνιο και άγνωστο αρχειακό υλικό, η σκηνοθέτρια Μαρία Ηλιού και ο ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ, μαζί με τους συνεργάτες τους, ξεδιπλώνουν την πολυκύμαντη ιστορία της πόλης.

27/2-1/3, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, είσοδος: 10 ευρώ