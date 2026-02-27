ΕΛΛΑΔΑ

No.1

Ελλάδα

Κύθνος: Ο δήμος χορηγεί μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε όποιον παιδίατρο εργαστεί στο νησί

«Το νησί αριθμεί περισσότερα από 250 παιδιά και δεν έχει έρθει ποτέ παιδίατρος», δήλωσε ο αντιδήμαρχος

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΘΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣ Facebook Twitter
Ο Δήμος Κύθνου προσφέρει μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε παιδίατρο που θα επιλέξει να εργαστεί στο νησί / Φωτ.: Unsplash
0

Σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό στην παιδιατρική φροντίδα, ο δήμος Κύθνου προσφέρει μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε παιδίατρο που θα επιλέξει να εργαστεί στο νησί.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης για τα παιδιά της Κύθνου, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σταθερός παιδίατρος.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ζαμπέτα, αντιδήμαρχο Κύθνου, «το νησί αριθμεί περισσότερα από 250 παιδιά από την προσχολική ηλικία έως και το Λύκειο και δεν έχει έρθει ποτέ παιδίατρος».

«Η εξυπηρέτηση των παιδιών γίνεται από ιδιώτη παιδίατρο που έρχεται δύο φορές τον μήνα», δήλωσε στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ.

Ο δήμος δίνει ένα χρηματικό κίνητρο επιπλέον από τον μισθό. «Είμαστε δύο ώρες από το Λαύριο και είναι πάρα πολύ δύσκολο», τόνισε ο αντιδήμαρχος. «Ήδη εμείς από τον δήμο έχουμε κάνει προσωπικές επαφές με ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια και δεν χρειάζεται να το ψάξει ο γιατρός που θα έρθει, το έχουμε έτοιμο ουσιαστικά».

Ελλάδα

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΕΜΠΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΜΜΜ

Ελλάδα / Απεργία για τα Τέμπη: Η χώρα στους δρόμους - Μαζικές κινητοποιήσεις το Σάββατο σε όλη την Ελλάδα

Τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών η μνήμη γίνεται φωνή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας - Ποιοι απεργούν - Κλειστά θέατρα, δεμένα πλοία, χωρίς τρένα
THE LIFO TEAM
 
 