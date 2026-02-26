Πέθανε ο σκηνοθέτης Κώστας Νταλιάνης

Η ανάρτηση του αδελφού του, Γιάννη Νταλιάνη

Ο σκηνοθέτης Κώστας Νταλιάνης έφυγε από τη ζωή.

Με μια φωτογραφία του στο Facebook, ο αδελφός του Γιάννης Νταλιάνης αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη, γράφοντας: «Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι».

Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης Κώστας Νταλιάνης

Γεννημένος στον Βόλο, ο Κώστας Νταλιάνης υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης» και αργότερα του «Θεάτρου Μοντέρνοι Καιροί».

Το 2006 ίδρυσε μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί». Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και λίγα ιταλικά. Σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη. Υπήρξε χορευτής του Λυκείου Ελληνίδων και είχε πανεπιστημιακές σπουδές στα Οικονομικά.

Δίδαξε Υποκριτική, Σωματική Έκφραση, Αυτοσχεδιασμό, Δραματολογική Ανάλυση Θεατρικών Κειμένων, Ο Φωτισμός στο Θέατρο, Θεατρικοί Μονόλογοι.

Συνεργάστηκε με αρκετές διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Είχε την σκηνοθετική ευθύνη τριών μεγάλων Μουσικών Συναυλιών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και δύο Συναυλιών στο Ηρώδειο.

Είχε αναλάβει την σκηνοθεσία στο «Θέατρο στο Ραδιόφωνο» και στο «Θέατρο στην Τηλεόραση» ενώ είχε μεταφράσει θεατρικά έργα και θεωρητικά κείμενα γύρω από το Θέατρο.

Μερικά από τα έργα που σκηνοθέτησε, είναι:

2022- 2024 «Ο κύκλος με την κιμωλία» του Μπρεχτ

2021-2023 «Τα όρια» των Μιχαέλα Μιχαίλοβ και Ράντου Αποστόλ

2019-2020 «Ο βασιλιάς πεθαίνει» του Ιονέσκο

2018-2020 «Μαγιακόβσκι» δραματουργική επιμέλεια Κ. Νταλιάνης (από ποιήματα, γράμματα, και κέιμενα του Μιαγιακόβσκι)

Ορισμένοι από τους ρόλους που ανέλαβε στο θέατρο, είναι:

Γαμπρός στο «Ματωμένο Γάμο»

Ιππότης στη «Λοκαντιέρα»

Βαλέριος στον «Ταρτούφο»

Δημητρός στα «Αρραβωνιάσματα»

Σταμάτης στο «Δεσποινίς Ετών 39»

Με πληροφορίες από modernoikairoi.gr

