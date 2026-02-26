«Whitney Houston, συνεχίζεις να γράφεις ιστορία» - Το νέο ρεκόρ της

Το «I Have Nothing» της Whitney Houston θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια χωρισμού όλων των εποχών και τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι φαίνεται να συμφωνούν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το μουσικό βίντεο της δυναμικής μπαλάντας -single από το soundtrack της ταινίας «The Bodyguard», που αποτέλεσε και το κινηματογραφικό ντεμπούτο της το 1992- ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single μετά την επιτυχία των «I Will Always Love You» και «I’m Every Woman», φτάνοντας μέχρι το Νο. 4 του Billboard Hot 100. Παράλληλα, το soundtrack του «Bodyguard» παρέμεινε για 20 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και παραμένει το soundtrack με την υψηλότερη πιστοποίηση στην ιστορία της RIAA (Ένωσης Μουσικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ).

Πρόκειται για το δεύτερο μουσικό βίντεο της Houston από την ταινία με τον Κέβιν Κόστνερ, που εντάσσεται στο «Billion Views Club» του YouTube. Με περισσότερες από 1,8 δισεκατομμύρια προβολές μέχρι σήμερα, το βίντεο της εμβληματικής διασκευής της στο «I Will Always Love You» της Dolly Parton ενδέχεται να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια προβολές τους επόμενους μήνες.

Η Whitney Houston πέθανε τον Φεβρουάριο του 2012, σε ηλικία 48 ετών.

Whitney Houston: Πώς προέκυψε το νέο ρεκόρ του «I Have Nothing»

Η επιτυχία του «I Have Nothing» φαίνεται να προέκυψε οργανικά, καθώς το τραγούδι δεν βρίσκεται αυτή την περίοδο στις τάσεις των social media ούτε έχει επανέλθει στο προσκήνιο μέσω κάποιας νέας τηλεοπτικής σειράς ή ταινίας. Η μπαλάντα «αποτελεί υπόδειγμα φωνητικής ερμηνείας και η διαχρονική της απήχηση επιβεβαιώνει την αξεπέραστη κληρονομιά της Houston» σχολιάζει το Billboard.

Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας πανηγυρίζουν το νέο ρεκόρ του τραγουδιού στο διαδίκτυο. «Συγχαρητήρια Whitney! Συνεχίζεις να γράφεις ιστορία!», σχολίασε κάποιος.

«Είμαι σίγουρος ότι τα 675 εκατομμύρια από αυτά τα streams είναι δικά μου», σχολίασε ένας άλλος σε ανάρτηση της σελίδας For The Love of Whitney στο Facebook.

Το εμβληματικό βίντεο κλιπ του «I Have Nothing» συνεχίζει να καταγράφει νέα ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση της Whitney Houston.

Με πληροφορίες από Billboard

