Σκωτία: Η παλαιότερη γνωστή γέφυρα δοντιών ανακαλύφθηκε σε μεσαιωνικό τάφο

Το εύρημα αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν τα οδοντικά προβλήματα

The LiFO team
Φωτ.: Jenna Dittmar, Dittmar et al., British Dental Journal
Αρχαιολόγοι στη Σκωτία εντόπισαν την παλαιότερη γνωστή περίπτωση αποκαταστατικής οδοντιατρικής που έχει βρεθεί ποτέ στη χώρα.

Το εύρημα προέρχεται από έναν μεσήλικα άνδρα που είχε ταφεί στο μεσαιωνικό Αμπερντίν και φέρει μια χρυσή οδοντική γέφυρα στα κάτω μπροστινά του δόντια.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο British Dental Journal. Το εύρημα προσθέτει ένα ακόμη παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν τα οδοντικά προβλήματα πολύ πριν η οδοντιατρική γίνει επίσημο επάγγελμα τον 19ο αιώνα.

Οι ερευνητές εντόπισαν τις οδοντιατρικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια μιας μεταγενέστερης μελέτης σκελετικών λειψάνων από την εκκλησία East Kirk of St. Nicholas στο Αμπερντίν. Οι ανασκαφές στην εκκλησία το 2006 αποκάλυψαν περίπου 900 άτομα και σχεδόν 3,5 τόνους ανθρώπινων οστών. Η εκκλησία ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες στη Σκωτία κατά τη διάρκεια του 14ου έως τον 16ο αιώνα.

Μεταξύ αυτών των λειψάνων, οι ερευνητές εξέτασαν μία κάτω γνάθο με ένα λεπτό χρυσό σύρμα στερεωμένο κατά μήκος των κάτω κοπτήρων. Το σύρμα ένωνε τον δεξιό πλευρικό κοπτήρα με τον αριστερό κεντρικό κοπτήρα, γεφυρώνοντας το κενό ενός δοντιού που έλειπε. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρετούσε έναν από τους δύο σκοπούς. Το σύρμα πιθανότατα συγκρατούσε ένα χαλαρό δόντι στη θέση του ή σχημάτιζε μια γέφυρα για ένα δόντι αντικατάστασης.

Οι ερευνητές μελέτησαν 100 άτομα στο πλαίσιο ενός προγράμματος για τις τάσεις στην υγεία στη Σκωτία. Μόνο ένα άτομο παρουσίαζε αυτόν τον τύπο οδοντιατρικής θεραπείας.

Η χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα τοποθετεί το άτομο μεταξύ του 1460 και του 1670 μ.Χ. Τα χαρακτηριστικά των οστών και η φθορά των δοντιών υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για άνδρα μέσης ηλικίας. Τα σημάδια στα δόντια δείχνουν ότι το χρυσό σύρμα παρέμεινε στη θέση του για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από το θάνατο, πράγμα που σημαίνει ότι φοριόταν κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης και φασματοσκοπία ακτίνων Χ για να μελετήσει το υλικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύρμα ήταν κατασκευασμένο από κράμα χρυσού 20 καρατίων.

Χρυσές οδοντικές συνδέσεις έχουν εμφανιστεί και σε παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα. Παρόμοια παραδείγματα χρονολογούνται στην αρχαία Αίγυπτο γύρω στο 2500 π.Χ., όπου χρυσά ή ασημένια σύρματα συνδέονταν στα δόντια. Σε ορισμένες αιγυπτιακές ταφές, οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτά τα σύρματα τοποθετούνταν μετά το θάνατο, προκειμένου να παρουσιάζεται ένα πλήρες σώμα κατά την ταφή.

Παραδείγματα από την Ευρώπη πριν από τον 17ο αιώνα είναι σπάνια. Δεν είχε εντοπιστεί καμία παλαιότερη περίπτωση στη Σκωτία.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η διαδικασία πιθανότατα πραγματοποιήθηκε από έναν ημι-ειδικευμένο επαγγελματία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι γιατροί και οι χειρουργοί σπάνια θεράπευαν τα δόντια. Η οδοντιατρική φροντίδα συχνά ανατίθετο σε κουρείς, dentatores ή άτομα με δεξιότητες στη μεταλλουργία.

Ένας κοσμηματοπώλης είναι ένας πιθανός υποψήφιος. Ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον 22 χρυσοχόοι εργάζονταν στο Αμπερντίν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η παραγωγή ενός λεπτού χρυσού σύρματος και η στερέωσή του απαιτούσαν τεχνικές δεξιότητες, αν και όχι επίσημη οδοντιατρική εκπαίδευση.

Η θέση της ταφής υποδηλώνει υψηλή κοινωνική θέση. Ο άνδρας είχε ταφεί στο εσωτερικό του ανατολικού κλίτους του ναού του Αγίου Νικολάου, έναν τόπο ταφής που συνδέεται με τον πλούτο και τα προνόμια. Η πρόσβαση σε χρυσό και εξατομικευμένες οδοντιατρικές εργασίες θα ήταν δαπανηρή.

Οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι οι πρακτικές ανάγκες αποτελούσαν μόνο ένα μέρος του λόγου για αυτή τη θεραπεία. Στην Ευρώπη του ύστερου Μεσαίωνα και των αρχών της νεότερης εποχής, η φυσική εμφάνιση είχε ισχυρό κοινωνικό νόημα. Οι άνθρωποι συχνά συνέδεαν την ορατή υγεία και την εμφάνιση με τον προσωπικό χαρακτήρα και την ηθική.

Ένα πλήρες χαμόγελο πιθανότατα είχε σημασία για κοινωνικούς λόγους, ειδικά για τα πλουσιότερα μέλη της κοινωνίας.

Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν αν η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Αμπερντίν ή αλλού. Παρόλα αυτά, η ανακάλυψη προσθέτει νέα στοιχεία για την προ-σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική στη Σκωτία.

Η περίπτωση αυτή εντάσσεται σε μια μακρά ιστορία οδοντιατρικής θεραπείας. Αρχαιολογικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει τροποποιημένα δόντια που χρονολογούνται περίπου 14.000 χρόνια πριν, καθώς και ένα σφράγισμα δοντιού ηλικίας 6.500 ετών, κατασκευασμένο από κερί μέλισσας, στη Σλοβενία.

Αυτό το σκωτσέζικο παράδειγμα δείχνει ότι οι άνθρωποι αναζητούσαν τρόπους για να επιδιορθώσουν τα κατεστραμμένα δόντια αιώνες πριν από την ύπαρξη της σύγχρονης οδοντιατρικής.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine

