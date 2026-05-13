Eurovision 2026: «Πείτε της καλή επιτυχία» - Το μήνυμα της Βίσση στην Antigoni για τον Β' Ημιτελικό

Η εκπρόσωπος της Κύπρου διαγωνίζεται στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026 και διεκδικεί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Φωτ. Άννα Βίσση και Antigoni / Eurovision 2026
The LiFO team
Η Antigoni, που εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Jalla», ετοιμάζεται να ανέβει αύριο στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision 2026, η νεαρή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από βραδινή της έξοδο, όπου διασκέδασε με μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βίσση.

Στα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, διακρίνεται η Άννα Βίσση, η οποία έστειλε δημόσια τις ευχές της στην εκπρόσωπο της Κύπρου, καλώντας παράλληλα το κοινό να της ευχηθεί «καλή επιτυχία».

Eurovision 2026: «Ωραίο τραγούδι και το βίντεο μου άρεσε»

«Γειά σου Antigoni. Καλή επιτυχία στη Eurovision, με το “Jalla”. Ωραίο τραγούδι και το βίντεο μου άρεσε, καλή επιτυχία, πείτε της, καλή επιτυχία», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο η Άννα Βίσση. 

«Η βασίλισσα μίλησε, ευχαριστώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της η Antigoni.

 
