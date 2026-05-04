Τα βρέφη των Νεάντερταλ μεγάλωναν δύο φορές πιο γρήγορα από τους σύγχρονους ανθρώπους

Μια νέα μελέτη σχετικά με ένα βρέφος Νεάντερταλ από το σπήλαιο Αμούντ στο βόρειο Ισραήλ υποδεικνύει ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης κατά τα πρώτα στάδια της ζωής σε σύγκριση με τους σύγχρονους ανθρώπους.

Τα λείψανα, γνωστά ως «Αμούντ 7», χρονολογούνται περίπου 51.000 έως 56.000 χρόνια πριν και περιλαμβάνουν περισσότερα από 100 θραύσματα οστών από το κρανίο, τα χέρια, τα πόδια και τον κορμό.

Οι ερευνητές επανεξέτασαν το σκελετό για να συγκρίνουν το μέγεθος του σώματος και την ανάπτυξη των δοντιών, και στη συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματα με δεδομένα ανάπτυξης σύγχρονων ανθρώπων.

Τι ανακάλυψε η μελέτη για τον ρυθμό ανάπτυξης των βρεφών των Νεάντερταλ

Τα δόντια τοποθετούν το παιδί σε ηλικία περίπου 5,5 έως 6 μηνών. Τα οστά, όμως, αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία. Τα μήκη των χεριών και των ποδιών αντιστοιχούν σε αυτά ενός σύγχρονου παιδιού ηλικίας μεταξύ 12 και 14 μηνών. Τα άνω άκρα αντιστοιχούν σε περίπου 13,7 μήνες, ενώ τα κάτω άκρα βρίσκονται σε παρόμοιο εύρος. Οι εκτιμήσεις για το ύψος κυμαίνονται από 70,3 έως 78,6 εκατοστά. Αυτό το μέγεθος ταιριάζει σε ένα παιδί με οδοντική ηλικία υπερδιπλάσια.

Αυτή η διαφορά μεταξύ της ανάπτυξης των δοντιών και του σώματος είναι εμφανής. Στους σύγχρονους ανθρώπους, και οι δύο τείνουν να εξελίσσονται παράλληλα κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας. Στο Αμούντ 7, το σώμα μεγάλωνε με ταχύτερο ρυθμό από τα δόντια. Ο σκελετός παρουσιάζει επίσης σαφή χαρακτηριστικά Νεάντερταλ σε νεαρή ηλικία. Το παιδί είχε τοποθετηθεί σε μια εσοχή στον τοίχο της σπηλιάς, με μια γνάθο ελαφιού πάνω από τα λείψανα, μια λεπτομέρεια που συχνά συνδέεται με ταφικές πρακτικές.

Φωτ. Yoel Rak/El Pais

Η εξέλιξη ξεκινά από τη γέννηση. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι τα νεογέννητα Νεάντερταλ είχαν ανάπτυξη δοντιών και μήκος άκρων παρόμοια με αυτά των σύγχρονων ανθρώπων, αν και τα κρανία τους ήταν μεγαλύτερα.

Διαφοροποίηση στους ρυθμούς ανάπτυξης μετά τη γέννηση

Μετά τη γέννηση, οι ρυθμοί ανάπτυξης διαφοροποιούνται. Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, το μέγεθος του σώματος αυξανόταν ταχύτερα στους Νεάντερταλ, ενώ η ανάπτυξη των δοντιών προχωρούσε με σταθερότερο ρυθμό. Αργότερα στην παιδική ηλικία, και οι δύο ρυθμοί φαίνεται να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με εκείνους των σύγχρονων ανθρώπων.

Υπάρχουν λίγα σκελετικά υπολείμματα νεογνών Νεάντερταλ, ωστόσο άλλα ευρήματα υποδηλώνουν μια παρόμοια τάση. Η ερευνητική ομάδα συνδέει αυτή την πρώιμη ταχεία ανάπτυξη με τις ενεργειακές ανάγκες. Οι Νεάντερταλ ζούσαν σε ψυχρές περιοχές της Ευρασίας. Τα μεγαλύτερα σώματα βοηθούσαν στη διατήρηση της θερμότητας, και η ταχύτερη ανάπτυξη κατά τη βρεφική ηλικία θα συνέβαλε στην επιβίωση σε τέτοιες συνθήκες.

Φωτ. Ella Been-Rapid growth in a Neandertal infant from Amud Cave in Israel/El Pais

Το Αμούντ 7 αποτελεί μια σπάνια περίπτωση όπου τόσο τα δόντια όσο και τα οστά έχουν διατηρηθεί σε αρκετά καλή κατάσταση ώστε να επιτρέπουν άμεση σύγκριση. Η ασυμφωνία μεταξύ των εκτιμήσεων ηλικίας που βασίζονται στα δόντια και εκείνων που βασίζονται στο μέγεθος του σώματος υποδηλώνει ένα πρότυπο ανάπτυξης διαφορετικό από αυτό των σύγχρονων ανθρώπων κατά τους πρώτους μήνες της ζωής.

Τα ευρήματα προσθέτουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι Νεάντερταλ μετά το διαχωρισμό της γενεαλογικής τους γραμμής από τους σύγχρονους ανθρώπους, περίπου 600.000 χρόνια πριν.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine