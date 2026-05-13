Grammy 2027: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία – Η αλλαγή στη μετάδοση

Δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία θα «έχουν» άλμπουμ που κυκλοφόρησαν από τις 31 Αυγούστου 2025 έως και τις 28 Αυγούστου 2026

Η SZA, κρατώντας δύο βραβεία Grammy, ποζάρει στον φωτογραφικό φακό / Φωτ.: EPA
Ανακοινώθηκαν οι βασικές ημερομηνίες για τα Βραβεία Grammy 2027, με τη μεγάλη μουσική βραδιά να επιστρέφει στις 7 Φεβρουαρίου 2027 στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.

Η 69η τελετή απονομής των βραβείων Grammy θα μεταδοθεί ζωντανά με μια σημαντική αλλαγή για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες δεν θα προβληθεί από το CBS αλλά από το ABC.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία διάρκειας 10 ετών που υπέγραψαν το 2024 το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC και η Recording Academy. Τα Grammy προβάλλονταν από το CBS συνεχόμενα από το 1973.

Grammy 2027: Πότε ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες 

Έτσι, από το 2027 το ABC θα φιλοξενεί τρεις από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές στις ΗΠΑ, μεταξύ αυτών τα Grammy, τα Όσκαρ και το Super Bowl.

Οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με το ABC, θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου 2026, ενώ δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν άλμπουμ που κυκλοφόρησαν από τις 31 Αυγούστου 2025 έως και τις 28 Αυγούστου 2026.

Ανάμεσα στους δίσκους που θεωρούνται ήδη φαβορί για τα επόμενα Grammy βρίσκονται το «Swag II» του Τζάστιν Μπίμπερ, το «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift, το «Lux» της Rosalía, το «The Romantic» του Bruno Mars και το «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» του Χάρι Στάιλς.

Υποψήφιο αναμένεται να είναι και το τρίτο άλμπουμ της Olivia Rodrigo με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love».
Η πρώτη φάση της ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου, ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί μεταξύ 10 Δεκεμβρίου και 7 Ιανουαρίου.

Ο CEO και πρόεδρος της Recording Academy, Harvey Mason Jr., δήλωσε πως η νέα εποχή των Grammy «είναι μόνο η αρχή»: «Τα Grammy έχουν να κάνουν με τη μουσική που συγκινεί τον κόσμο. Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή για τον οργανισμό μας, με νέο τηλεοπτικό σπίτι και ένα νέο κεφάλαιο για τα βραβεία».

Με πληροφορίες από ABC

Μετά από μια δεκαετία άφθονης Τέιλορ Σουίφτ και επιβράβευσης της Μπιγιόνσε, οι απαλές διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε ανοιχτές πολιτικές κορόνες με αρχηγό της αντιπολίτευσης τον Bad Bunny.
Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
Το Migrant Child, το έργο του Banksy με ένα παιδί που κρατά φωτοβολίδα φορώντας σωσίβιο, αποκαταστάθηκε έπειτα από χρόνια φθοράς στην πρόσοψη του Palazzo San Pantalon. Η τοιχογραφία επιστρέφει τώρα στο κοινό πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στα κανάλια της Βενετίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αν η street art πρέπει να διασώζεται ή να αφήνεται να χαθεί.
Δύο εκθέσεις στην Ολλανδία κοιτούν την αρρενωπότητα σήμερα, τη στιγμή που η ανδρόσφαιρα πουλά δύναμη, σώμα και κυριαρχία ως lifestyle. Από τον Andrew Tate, το kickboxing και τα σώματα του TikTok μέχρι τη μόδα, το drag, τα τακούνια, τα packers και την ευαλωτότητα, τα μουσεία ρωτούν αν υπάρχει χώρος για πιο τρυφερές εκδοχές του να είσαι άνδρας.
Λίγο πριν βγει στις αίθουσες το The Odyssey, ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά στο Time για την ομηρική ταινία που κουβαλούσε μέσα του εδώ και δύο δεκαετίες. Από έναν Δούρειο Ίππο που βυθίζεται στη θάλασσα μέχρι γυρίσματα εξ ολοκλήρου σε IMAX, αληθινά καράβια και ελάχιστα ψηφιακά εφέ, η δική του Οδύσσεια θέλει να ξανακάνει το αρχαίο έπος μεγάλο σινεμά.
Λίγο πριν επιστρέψει στις Κάννες με το Bitter Christmas, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μιλά για τα αποστειρωμένα Όσκαρ, τη σιωπή του Χόλιγουντ, την άρνησή του να πάρει σαουδαραβικά χρήματα και την πολυτέλεια, στα 76 του, να λέει ακόμη τα πράγματα με το όνομά τους..
Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε
Με το Butterfly Jam του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ να ανοίγει το Directors' Fortnight, ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στις Κάννες και μιλά για τη νέα του φάση: την αποχώρηση από το Peaky Blinders, τη διαδικτυακή τοξικότητα και την ανάγκη να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του να μιλήσει για εκείνον.
Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.
Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
Στις Βερσαλλίες ανέβηκε ένα «νέο» έργο του Μολιέρου, μόνο που αυτή τη φορά στη συγγραφή βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το Molière Ex Machina, πείραμα της Σορβόννης, του Théâtre Molière Sorbonne, του Obvious και της Mistral AI, φαντάζεται τον Γάλλο δραματουργό να σατιρίζει έναν απατεώνα αστρολόγο, την ανθρώπινη ευπιστία και τις ψευδείς βεβαιότητες της εποχής μας.
Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της Studiocanal, σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Το πρότζεκτ, που αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Μπέικερ, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.
