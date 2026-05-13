ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη παρουσιάζει το Titanic Ocean στο Un Certain Regard, η Αλεξάνδρα Ματθαίου φέρνει το Free Eliza στη Quinzaine des cinéastes, ενώ Έλληνες παραγωγοί συμμετέχουν στο Marché du Film με νέα projects.

Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει Facebook Twitter
Σκηνή από το Titanic Ocean της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, που συμμετέχει στο Un Certain Regard του 79ου Φεστιβάλ Καννών. Credit: Festival de Cannes / Courtesy of the production
The LiFO team
The LiFO team
0

Η ελληνική παρουσία στις φετινές Κάννες δεν περνά μόνο από κόκκινα χαλιά, συναντήσεις και επαγγελματικά ραντεβού. Περνά και από δύο ταινίες με εικόνες που μένουν αμέσως στο μυαλό: ένα ιαπωνικό οικοτροφείο όπου έφηβα κορίτσια εκπαιδεύονται για να γίνουν επαγγελματίες γοργόνες και ένα resort όπου μια γυναίκα καλείται να υπηρετεί τους πάντες, ενώ η ίδια δεν μπορεί να χαμογελάσει.

Με το Titanic Ocean, η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη κάνει το μεγάλου μήκους ντεμπούτο της στο Un Certain Regard του 79ου Φεστιβάλ Καννών.

Σύμφωνα με τη σύνοψη των Καννών, το Titanic Ocean τοποθετείται σε έναν λαμπερό, ποπ κόσμο: ένα ιαπωνικό οικοτροφείο που εκπαιδεύει έφηβα κορίτσια για να γίνουν επαγγελματίες γοργόνες. Στο κέντρο βρίσκεται η 17χρονη Akame, η οποία μαθαίνει να κρατά την αναπνοή της, να εμφανίζεται μπροστά σε κοινό και να κολυμπά δίπλα σε καρχαρίες. Κάτω από τη σιλικονούχα ουρά της γοργόνας, η παράσταση γίνεται σταδιακά μεταμόρφωση.

Η επιλογή της Κοτζαμάνη στο Un Certain Regard έχει ιδιαίτερη σημασία και για το ελληνικό σινεμά. Το τμήμα των Καννών λειτουργεί συχνά ως χώρος ανακάλυψης νέων ή ιδιαίτερων κινηματογραφικών φωνών, ενώ το Titanic Ocean έρχεται μετά από μια σειρά μικρού μήκους ταινιών που είχαν ήδη διαμορφώσει γύρω από τη σκηνοθέτρια ένα αναγνωρίσιμο, ποιητικό και υπερρεαλιστικό βλέμμα.

Στη Quinzaine des cinéastes, το ελληνικό ενδιαφέρον συνεχίζεται με το Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection) της Αλεξάνδρας Ματθαίου. Η ταινία μικρού μήκους, διάρκειας 20 λεπτών, κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών.

Η Ελίζα εργάζεται σε ένα ξενοδοχειακό resort, περνώντας από ρόλο σε ρόλο για να κρατά τους επισκέπτες ικανοποιημένους. Πίσω από τη γυαλισμένη επιφάνεια του ξενοδοχείου, κουβαλά μια σπάνια ιδιαιτερότητα: είναι σωματικά αδύνατο να χαμογελάσει. Σε έναν κόσμο εμμονικό με την τοξική θετικότητα, πρέπει να αποφασίσει αν θα αλλάξει για να χωρέσει ή αν θα αντισταθεί μένοντας ακριβώς όπως είναι.

Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει Facebook Twitter
Σκηνή από το Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection) της Αλεξάνδρας Ματθαίου, που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Quinzaine des cinéastes. Credit: © This Is The Girl Productions / Quinzaine des cinéastes

Οι δύο ταινίες δεν μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά συνομιλούν μέσα από κάτι κοινό: το σώμα ως ρόλο, ως παράσταση και ως πεδίο πίεσης. Στο Titanic Ocean, το σώμα εκπαιδεύεται για να γίνει γοργόνα, θέαμα, φαντασίωση. Στο Free Eliza, το σώμα αδυνατεί να εκτελέσει την πιο απλή κοινωνική εντολή: χαμογέλα.

Αυτό κάνει την ελληνική παρουσία στις Κάννες πιο ενδιαφέρουσα από έναν απλό κατάλογο συμμετοχών. Δεν πρόκειται μόνο για το ότι ελληνικές ή ελληνικού ενδιαφέροντος παραγωγές βρίσκονται σε μεγάλα φεστιβαλικά τμήματα. Πρόκειται και για το είδος των ιστοριών που ταξιδεύουν: ιστορίες για μεταμόρφωση, εικόνα, εργασία, νεότητα, κοινωνική προσαρμογή και την πίεση να εμφανίζεσαι όπως σε χρειάζεται ο κόσμος.

Πέρα από τις προβολές, η ελληνική παρουσία επεκτείνεται και στο Marché du Film, την κινηματογραφική αγορά που πραγματοποιείται παράλληλα με το φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το ΕΚΚΟΜΕΔ στηρίζουν πέντε παραγωγούς που συμμετέχουν στο Producers Network, με projects που είχαν παρουσιαστεί στην Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Τα projects είναι τα A Girl Named Zeus, Pirateland, Who Killed the Pigeons, Black Money for White Nights και The Tide Hears Them But They No Longer Have a Voice. Σύμφωνα με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα είναι μία από τις έξι χώρες που συμμετέχουν φέτος στο Producers Network, με στόχο οι παραγωγοί να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς.

Στο ευρύτερο ελληνικό αποτύπωμα των Καννών εντάσσεται και το νέο project του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, Oh, How Fun!, που παρουσιάζεται στην αγορά του φεστιβάλ και συγκεντρώνει διεθνές καστ με τη Σαρλότ Γκενσμπούρ, τον Έντγκαρ Ραμίρεζ, την Άναμπελ Γουόλις, τη Λένα Χίντι, την Αγγελική Παπούλια και τον Μάκη Παπαδημητρίου.

Έτσι, το ελληνικό σινεμά εμφανίζεται στις φετινές Κάννες σε δύο επίπεδα: μπροστά στην οθόνη, με ταινίες που έχουν έντονη εικόνα και ξεχωριστό θέμα, και πίσω από αυτήν, με παραγωγούς και projects που διεκδικούν θέση στη διεθνή αγορά. Από τις γοργόνες της Κοτζαμάνη μέχρι το χαμόγελο που λείπει από την Ελίζα της Ματθαίου, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην παρουσία. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αυτή η παρουσία αποκτά μορφή.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη: «Προσπαθώ να γράφω παράλληλα πολλά πράγματα για να μην αποκοιμιέμαι»

Οθόνες / Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη: «Προσπαθώ να γράφω παράλληλα πολλά πράγματα για να μην αποκοιμιέμαι»

Η Ελληνίδα σκηνοθέτις κέρδισε το στοίχημα της δύσκολης «μεσαίου μήκους» ταινίας, καθώς ο «Ηλεκτρικός Κύκνος» της συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βενετίας και σήμερα προβάλλεται στις Νύχτες Πρεμιέρας
ΑΚΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ
Σαρλότ Γκενσμπούρ, Έντγκαρ Ραμίρες και Άναμπελ Γουάλις σε σατιρική κωμωδία με φόντο την Αντίπαρο

Πολιτισμός / Πλούσιοι, φάρσες και χάος στην Αντίπαρο: Η νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου μοιάζει με ελληνικό εφιάλτη πολυτελείας

Σε μια πολυτελή βίλα στην Αντίπαρο, οι ειδυλλιακές διακοπές μιας παρέας πλούσιων Βρετανών μετατρέπονται σε χάος, όταν μια φάρσα πάει θεαματικά στραβά. Το Oh, How Fun!, η νέα σατιρική κωμωδία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, θα παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, με πρωταγωνιστές τη Σαρλότ Γκενσμπούρ, τον Έντγκαρ Ραμίρες και την Άναμπελ Γουάλις.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
THE LIFO TEAM
Το παιδί-μετανάστης του Banksy επιστρέφει στη Βενετία — αυτή τη φορά πάνω στο νερό

Πολιτισμός / Το έργο του Banksy που έσβηνε από την υγρασία επιστρέφει στα κανάλια της Βενετίας

Το Migrant Child, το έργο του Banksy με ένα παιδί που κρατά φωτοβολίδα φορώντας σωσίβιο, αποκαταστάθηκε έπειτα από χρόνια φθοράς στην πρόσοψη του Palazzo San Pantalon. Η τοιχογραφία επιστρέφει τώρα στο κοινό πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στα κανάλια της Βενετίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αν η street art πρέπει να διασώζεται ή να αφήνεται να χαθεί.
THE LIFO TEAM
Από τον Andrew Tate στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: δύο μουσεία ξαναβλέπουν την αρρενωπότητα

Πολιτισμός / Από την ανδρόσφαιρα στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: η αρρενωπότητα μπαίνει στο μουσείο

Δύο εκθέσεις στην Ολλανδία κοιτούν την αρρενωπότητα σήμερα, τη στιγμή που η ανδρόσφαιρα πουλά δύναμη, σώμα και κυριαρχία ως lifestyle. Από τον Andrew Tate, το kickboxing και τα σώματα του TikTok μέχρι τη μόδα, το drag, τα τακούνια, τα packers και την ευαλωτότητα, τα μουσεία ρωτούν αν υπάρχει χώρος για πιο τρυφερές εκδοχές του να είσαι άνδρας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Λίγο πριν βγει στις αίθουσες το The Odyssey, ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά στο Time για την ομηρική ταινία που κουβαλούσε μέσα του εδώ και δύο δεκαετίες. Από έναν Δούρειο Ίππο που βυθίζεται στη θάλασσα μέχρι γυρίσματα εξ ολοκλήρου σε IMAX, αληθινά καράβια και ελάχιστα ψηφιακά εφέ, η δική του Οδύσσεια θέλει να ξανακάνει το αρχαίο έπος μεγάλο σινεμά.
THE LIFO TEAM
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ για τη σιωπή τους σε Γάζα και Τραμπ

Πολιτισμός / Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ ότι σιώπησαν για τη Γάζα και τον Τραμπ

Λίγο πριν επιστρέψει στις Κάννες με το Bitter Christmas, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μιλά για τα αποστειρωμένα Όσκαρ, τη σιωπή του Χόλιγουντ, την άρνησή του να πάρει σαουδαραβικά χρήματα και την πολυτέλεια, στα 76 του, να λέει ακόμη τα πράγματα με το όνομά τους..
THE LIFO TEAM
Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πολιτισμός / Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε
THE LIFO TEAM
Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Πολιτισμός / Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Με το Butterfly Jam του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ να ανοίγει το Directors’ Fortnight, ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στις Κάννες και μιλά για τη νέα του φάση: την αποχώρηση από το Peaky Blinders, τη διαδικτυακή τοξικότητα και την ανάγκη να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του να μιλήσει για εκείνον.
THE LIFO TEAM
Ο Μπονγκ Τζουν Χο στέλνει τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άϊο Εντεμπίρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ στον βυθό

Πολιτισμός / Μπονγκ Τζουν Χο: Σκηνοθέτησε τα «Παράσιτα». Τώρα γυρίζει ταινία κινουμένων σχεδίων.

Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.
THE LIFO TEAM
Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Πολιτισμός / H Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
THE LIFO TEAM
Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Πολιτισμός / Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
THE LIFO TEAM
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Πολιτισμός / Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Στις Βερσαλλίες ανέβηκε ένα «νέο» έργο του Μολιέρου, μόνο που αυτή τη φορά στη συγγραφή βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το Molière Ex Machina, πείραμα της Σορβόννης, του Théâtre Molière Sorbonne, του Obvious και της Mistral AI, φαντάζεται τον Γάλλο δραματουργό να σατιρίζει έναν απατεώνα αστρολόγο, την ανθρώπινη ευπιστία και τις ψευδείς βεβαιότητες της εποχής μας.
THE LIFO TEAM
Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Πολιτισμός / Η FKA Twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της Studiocanal, σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Το πρότζεκτ, που αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Μπέικερ, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.
THE LIFO TEAM
 
 