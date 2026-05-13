Eurovision 2026: «Σήμερα πονάω λίγο» - Ατύχημα για τον Akyla μετά τον Α’ Ημιτελικό

Ο Akylas συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στη Eurovision 2026, καθώς εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η ελληνική συμμετοχή έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, με αρκετά προγνωστικά να τη φέρνουν ανάμεσα στα φαβορί της φετινής Eurovision 2026.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός των τελευταίων ημερών φαίνεται πως «κόστισε» στον Akyla, καθώς αποκάλυψε ότι τραυματίστηκε ελαφρά στην πλάτη, γιατί μετά την ανακοίνωση της πρόκρισης τη βραδιά του Α' Ημιτελικού, πανηγύριζε ασταμάτητα από τη χαρά του.

Παρότι εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις, ο ίδιος διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι θα είναι έτοιμος για τη μεγάλη βραδιά.

Για προληπτικούς λόγους, μάλιστα, χρειάστηκε να περιορίσει κάποιες εμφανίσεις και δραστηριότητες ώστε να ξεκουραστεί.

Eurovision 2026 - Akylas: «Θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό

«Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη. Μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του.



Σήμερα πονάω λίγο, αλλά ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Χρειάστηκε να ακυρώσω κάποια πράγματα διότι έπρεπε να προσέχω, όμως ήθελα να έρθω να σας δω και σας ευχαριστώ πολύ», κατέληξε.