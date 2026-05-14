Συνάντηση Τραμπ - Σι στο Πεκίνο: «Να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Σι έσφιξε το χέρι του Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών.

Η προειδοποίηση Σι στον Τραμπ για την Ταϊβάν

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε «ευτυχής» που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο τόνισε ότι οι δυο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», παρόλες τις διαφωνίες τους.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε ο Σι στον Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι», προτείνοντας να ξεπεραστεί η «παγίδα του Θουκυδίδη».

Επίσης, ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ «υπέροχο μέλλον» στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς άρχισε η σύνοδος κορυφής των δυο μεγάλων δυνάμεων, με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, κι η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ», είπε ο κ. Τραμπ. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», υπερθεμάτισε ο ρεπουμπλικάνος.

Τα μηνύματα Ρούμπιο πριν τη συνάντηση Τραμπ - Σι

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό Κόλπο», είπε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο σε κάμερα του Fox News επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς την Κίνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στη δεύτερη οικονομία του κόσμου. Πολυμελής αμερικανική αντιπροσωπεία έφθασε στο Πεκίνο, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του επιχειρηματολόγησε πως η Κίνα έχει «πολλούς» λόγους να θέλει να επιλυθεί η κρίση στο στενό, που είναι πρακτικά αδιάβατο, θυμίζοντας ότι υπάρχουν και κινεζικά πλοία αποκλεισμένα στον Κόλπο.

Θυμίζοντας ότι η Κίνα έχει οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές, έκρινε πως πλήττεται από τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, διότι άλλες χώρες αγοράζουν λιγότερα κινεζικά προϊόντα.

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, εκ πρώτης όψεως έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο ρεπουμπλικάνος είχε δηλώσει πως «δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια» από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση που άρχισε όταν εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, παρά το ότι οι έμμεσες συνομιλίες μέσω Πακιστάν μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Τα Στενά έχουν ουσιαστικά παραλύσει έκτοτε, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών εν είδει αντιποίνων.

Το Πεκίνο συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εμπορικούς και στρατηγικούς εταίρους της Τεχεράνης και είναι ο εισαγωγέας της μεγαλύτερης ποσότητας του εξαγόμενου ιρανικού αργού.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ