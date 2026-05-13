Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Περισσότεροι από 600 επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός, η Αντέλ Ενέλ και ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, υπέγραψαν κείμενο στη Libération, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση δύναμης γύρω από την Canal+, τη StudioCanal και την UGC μπορεί να απειλήσει την ανεξαρτησία της γαλλικής κινηματογραφικής παραγωγής

Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ
φωτογραφία: Getty images
Λίγες ώρες πριν ανοίξει το Φεστιβάλ Καννών, περισσότεροι από 600 επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή στη Libération, προειδοποιώντας για την αυξανόμενη επιρροή του δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ στον χώρο του σινεμά.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται η Ζιλιέτ Μπινός, η Αντέλ Ενέλ, ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, ο Σουάν Αρλό, ο Νταμιέν Μπονάρ, η Σεπιντέ Φαρσί, ο Αρτούρ Χαραρί, η Μπλανς Γκαρντέν, ο Ζαν-Πασκάλ Ζαντί και δεκάδες ακόμη σκηνοθέτες, ηθοποιοί, παραγωγοί, τεχνικοί, διανομείς και άνθρωποι των αιθουσών.

Το κείμενο υπογράφεται από το συλλογικό σχήμα Zapper Bolloré και δημοσιεύτηκε παραμονές της έναρξης των Καννών, δίνοντας πολιτικό τόνο σε μια εβδομάδα όπου το γαλλικό σινεμά βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ
Η Ζιλιέτ Μπινός είναι ανάμεσα στους 600 ανθρώπους του γαλλικού σινεμά που υπέγραψαν το κείμενο στη Libération για την επιρροή του Βενσάν Μπολορέ στον κινηματογραφικό κλάδο. φωτογραφία: Getty images

Στο κέντρο της ανησυχίας βρίσκεται η επέκταση της Canal+ στον χώρο των κινηματογραφικών αιθουσών. Τον Οκτώβριο του 2025, ο όμιλος απέκτησε το 34% της UGC, του τρίτου μεγαλύτερου δικτύου κινηματογράφων στη Γαλλία, με προοπτική να αποκτήσει το 100% των μετοχών έως το 2028.

Για τους υπογράφοντες, η υπόθεση δεν αφορά μόνο μια επιχειρηματική συμφωνία. Μέσω της Vivendi, ο Μπολορέ είναι ο βασικός μέτοχος της Canal+, ενώ στον ίδιο μιντιακό και πολιτιστικό όμιλο εντάσσεται και η StudioCanal, ένας από τους ισχυρότερους ευρωπαϊκούς παίκτες στην παραγωγή και διανομή ταινιών. Με την UGC, προειδοποιούν, θα μπορούσε να βρεθεί σε θέση να επηρεάζει σχεδόν όλη την αλυσίδα: από τη χρηματοδότηση και την παραγωγή μέχρι τη διανομή, την τηλεοπτική μετάδοση και την αίθουσα.

Στο κείμενο της Libération, οι υπογράφοντες κατηγορούν τον Μπολορέ ότι, πίσω από το προφίλ του επιχειρηματία, προωθεί μέσα από τα τηλεοπτικά και εκδοτικά του μέσα ένα αντιδραστικό και ακροδεξιό σχέδιο για την κοινωνία. Η πιο βαριά διατύπωση της επιστολής είναι ότι, αφήνοντας το γαλλικό σινεμά στα χέρια ενός ιδιοκτήτη που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ακροδεξιό, ο κλάδος κινδυνεύει όχι μόνο με την τυποποίηση των ταινιών, αλλά και με μια «φασιστική κατάληψη της συλλογικής φαντασίας».

Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι η ιδεολογική επιρροή στο περιεχόμενο των ταινιών παραμένει μέχρι στιγμής διακριτική, αλλά προειδοποιούν ότι αυτό δεν θα κρατήσει απαραίτητα για πολύ. Ζητούν από τον κλάδο να βγει από τη σιωπή και να χτίσει ένα κίνημα ικανό να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της δημιουργίας, της διανομής και του προγραμματισμού.

Το πολιτικό πλαίσιο κάνει την παρέμβαση ακόμη πιο φορτισμένη. Η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν καταγράφει ισχυρή δυναμική ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, ενώ στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται ερωτήματα για το μοντέλο χρηματοδότησης του γαλλικού κινηματογράφου, τον ρόλο του CNC και το μέλλον της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Η ανησυχία των ανθρώπων του σινεμά δεν έρχεται σε κενό. Τους τελευταίους μήνες, η συζήτηση για την επιρροή του Μπολορέ στη γαλλική κουλτούρα έχει ανοίξει και στον χώρο του βιβλίου, μετά τις αντιδράσεις γύρω από τον εκδοτικό οίκο Grasset και τη μητρική Hachette Livre, που βρίσκεται στην τροχιά του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου.

Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν ότι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τα projects και οι αμοιβές τους εξαρτώνται ήδη από τα χρήματα του Μπολορέ. Ακριβώς γι’ αυτό, γράφουν, δεν θέλουν να παραμείνουν απλοί θεατές της μεταμόρφωσης του κλάδου τους.

Ο ίδιος ο Μπολορέ έχει στο παρελθόν αρνηθεί ότι οι κινήσεις του στα media και στην κουλτούρα έχουν ιδεολογικό χαρακτήρα, παρουσιάζοντάς τες ως επιχειρηματικές αποφάσεις και ως τρόπο προώθησης της γαλλικής πολιτιστικής ισχύος. Μετά την πρόσφατη κρίση στον εκδοτικό χώρο, είχε απορρίψει τις κατηγορίες περί ιδεολογικής παρέμβασης, δηλώνοντας ότι ο ίδιος είναι «χριστιανοδημοκράτης».

Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ
Ο Βενσάν Μπολορέ, βασικός μέτοχος της Canal+, βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για τη συγκέντρωση δύναμης στη γαλλική παραγωγή, διανομή και κινηματογραφική εκμετάλλευση. φωτογραφία: Getty images

Η παρέμβαση των 600 επαγγελματιών, όμως, δείχνει ότι η μάχη δεν αφορά πια μόνο το ποιος έχει μερίδια σε εταιρείες παραγωγής ή αίθουσες. Αφορά το ποιος μπορεί να επηρεάσει το είδος των ταινιών που θα χρηματοδοτούνται, θα διανέμονται και θα βρίσκουν χώρο στις αίθουσες.

Στις Κάννες, εκεί όπου το γαλλικό σινεμά παρουσιάζει κάθε χρόνο την ισχύ και τη λάμψη του, το ερώτημα γίνεται πιο αιχμηρό: ποιος θα ελέγχει αύριο τη φαντασία του;

Με στοιχεία από Libération, Le Monde/AFP και Guardian.

Πάνω από 200 συγγραφείς απέναντι στον Grasset: Η μεγάλη κρίση της γαλλικής λογοτεχνίας

Πολιτισμός / «Όχι» στον δισεκατομμυριούχο Μπολορέ: Εκατοντάδες συγγραφείς εγκαταλείπουν μαζικά τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset

Μετά την απομάκρυνση του Ολιβιέ Νορά από τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset, εκατοντάδες συγγραφείς δηλώνουν ότι θέλουν να φύγουν. Πίσω από την κρίση βρίσκεται η αυξανόμενη επιρροή του Βενσάν Μπολορέ, του ακροδεξιού δισεκατομμυριούχου που ελέγχει τον όμιλο Hachette Livre.
Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Πολιτισμός / Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη παρουσιάζει το Titanic Ocean στο Un Certain Regard, η Αλεξάνδρα Ματθαίου φέρνει το Free Eliza στη Quinzaine des cinéastes, ενώ Έλληνες παραγωγοί συμμετέχουν στο Marché du Film με νέα projects.
Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
Το παιδί-μετανάστης του Banksy επιστρέφει στη Βενετία — αυτή τη φορά πάνω στο νερό

Πολιτισμός / Το έργο του Banksy που έσβηνε από την υγρασία επιστρέφει στα κανάλια της Βενετίας

Το Migrant Child, το έργο του Banksy με ένα παιδί που κρατά φωτοβολίδα φορώντας σωσίβιο, αποκαταστάθηκε έπειτα από χρόνια φθοράς στην πρόσοψη του Palazzo San Pantalon. Η τοιχογραφία επιστρέφει τώρα στο κοινό πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στα κανάλια της Βενετίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αν η street art πρέπει να διασώζεται ή να αφήνεται να χαθεί.
Από τον Andrew Tate στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: δύο μουσεία ξαναβλέπουν την αρρενωπότητα

Πολιτισμός / Από την ανδρόσφαιρα στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: η αρρενωπότητα μπαίνει στο μουσείο

Δύο εκθέσεις στην Ολλανδία κοιτούν την αρρενωπότητα σήμερα, τη στιγμή που η ανδρόσφαιρα πουλά δύναμη, σώμα και κυριαρχία ως lifestyle. Από τον Andrew Tate, το kickboxing και τα σώματα του TikTok μέχρι τη μόδα, το drag, τα τακούνια, τα packers και την ευαλωτότητα, τα μουσεία ρωτούν αν υπάρχει χώρος για πιο τρυφερές εκδοχές του να είσαι άνδρας.
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Λίγο πριν βγει στις αίθουσες το The Odyssey, ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά στο Time για την ομηρική ταινία που κουβαλούσε μέσα του εδώ και δύο δεκαετίες. Από έναν Δούρειο Ίππο που βυθίζεται στη θάλασσα μέχρι γυρίσματα εξ ολοκλήρου σε IMAX, αληθινά καράβια και ελάχιστα ψηφιακά εφέ, η δική του Οδύσσεια θέλει να ξανακάνει το αρχαίο έπος μεγάλο σινεμά.
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ για τη σιωπή τους σε Γάζα και Τραμπ

Πολιτισμός / Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ ότι σιώπησαν για τη Γάζα και τον Τραμπ

Λίγο πριν επιστρέψει στις Κάννες με το Bitter Christmas, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μιλά για τα αποστειρωμένα Όσκαρ, τη σιωπή του Χόλιγουντ, την άρνησή του να πάρει σαουδαραβικά χρήματα και την πολυτέλεια, στα 76 του, να λέει ακόμη τα πράγματα με το όνομά τους..
Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πολιτισμός / Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε
Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Πολιτισμός / Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Με το Butterfly Jam του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ να ανοίγει το Directors’ Fortnight, ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στις Κάννες και μιλά για τη νέα του φάση: την αποχώρηση από το Peaky Blinders, τη διαδικτυακή τοξικότητα και την ανάγκη να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του να μιλήσει για εκείνον.
Ο Μπονγκ Τζουν Χο στέλνει τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άϊο Εντεμπίρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ στον βυθό

Πολιτισμός / Μπονγκ Τζουν Χο: Σκηνοθέτησε τα «Παράσιτα». Τώρα γυρίζει ταινία κινουμένων σχεδίων.

Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.
Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Πολιτισμός / H Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Πολιτισμός / Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Πολιτισμός / Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Στις Βερσαλλίες ανέβηκε ένα «νέο» έργο του Μολιέρου, μόνο που αυτή τη φορά στη συγγραφή βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το Molière Ex Machina, πείραμα της Σορβόννης, του Théâtre Molière Sorbonne, του Obvious και της Mistral AI, φαντάζεται τον Γάλλο δραματουργό να σατιρίζει έναν απατεώνα αστρολόγο, την ανθρώπινη ευπιστία και τις ψευδείς βεβαιότητες της εποχής μας.
