Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.

Φωτ.: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
Ο Κρίστοφερ Νόλαν απάντησε στις online αντιδράσεις για το The Odyssey, την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας, που αναμένεται στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

Η ταινία, η πρώτη του μετά το Oppenheimer, έχει ήδη προκαλέσει τεράστια συζήτηση πριν από την κυκλοφορία της. Δεν είναι μόνο το μέγεθος της παραγωγής, τα γυρίσματα σε 70mm IMAX ή το εντυπωσιακό καστ με τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα, την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, τη Ζεντάγια ως Αθηνά και τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοο. Είναι και οι αισθητικές επιλογές του Νόλαν, που έχουν ήδη γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής στα social media.

Ένα από τα σημεία που σχολιάστηκαν περισσότερο ήταν η πανοπλία του Αγαμέμνονα, τον οποίο υποδύεται ο Μπένι Σάφντι. Πολλοί θεατές θεώρησαν ότι η σκοτεινή, βαριά όψη της θυμίζει περισσότερο μοντέρνα στολή υπερήρωα, ακόμη και τον Batman, παρά αρχαία πολεμική εξάρτυση.

Φωτ.: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Ο Νόλαν υπερασπίστηκε την επιλογή, εξηγώντας ότι η ομάδα του βασίστηκε σε θεωρίες γύρω από τα υλικά της μυκηναϊκής εποχής. Όπως είπε, υπάρχουν μυκηναϊκά μαχαίρια από μαυρισμένο μπρούντζο και η υπόθεση είναι ότι μια αντίστοιχη τεχνική θα μπορούσε να υπάρχει και τότε. Παίρνεις μπρούντζο, προσθέτεις περισσότερο χρυσό και ασήμι και στη συνέχεια χρησιμοποιείς θείο, ανέφερε, περιγράφοντας τη λογική πίσω από το υλικό.

Στην περίπτωση του Αγαμέμνονα, πρόσθεσε, η ενδυματολόγος Έλεν Μιρόζνικ ήθελε να δείξει, μέσα από τα υλικά, πόσο ανώτερος και πιο πλούσιος είναι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η πανοπλία, με άλλα λόγια, δεν λειτουργεί μόνο ως ιστορική αναφορά, αλλά και ως ένδειξη εξουσίας.

Ο σκηνοθέτης απάντησε και στην κριτική για την επιλογή του Τράβις Σκοτ, ο οποίος εμφανίζεται στην ταινία ως ραψωδός. Η παρουσία του ράπερ είχε αιφνιδιάσει αρκετούς θεατές όταν εμφανίστηκε σε πρώιμο διαφημιστικό υλικό της ταινίας.

Ο Νόλαν εξήγησε ότι τον επέλεξε επειδή ήθελε να συνδέσει την Οδύσσεια με την προφορική παράδοση από την οποία προέρχεται. Για τον σκηνοθέτη, η ομηρική ποίηση, ως ιστορία που περνούσε από στόμα σε στόμα, έχει μια αναλογία με το rap ως σύγχρονη μορφή ρυθμικής αφήγησης.

Η προσέγγισή του, όπως την περιγράφει, δεν είναι μια προσπάθεια απόλυτης αναπαράστασης του αρχαίου κόσμου, αλλά μια κινηματογραφική υπόθεση εργασίας βασισμένη σε έρευνα. Ο Νόλαν συνέκρινε μάλιστα τη διαδικασία με το Interstellar. Εκεί, όπως είπε, το ζητούμενο ήταν η καλύτερη δυνατή εικασία για το μέλλον. Στην Οδύσσεια, το ερώτημα είναι αντίστοιχο, μόνο που αφορά το μακρινό παρελθόν: ποια είναι η καλύτερη δυνατή εικασία και πώς μπορεί να γίνει ένας ζωντανός κόσμος.

Ο σκηνοθέτης παραδέχθηκε ότι δεν θα συμφωνήσουν όλοι με τις επιλογές του. Θύμισε όμως ότι ακόμη και στο Interstellar υπήρξαν επιστήμονες που διαφώνησαν με πλευρές της ταινίας. Το σημαντικό, είπε, είναι να μην πιστέψει το κοινό ότι το υλικό αντιμετωπίστηκε επιπόλαια.

Το The Odyssey είναι μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές του καλοκαιριού και μία από τις σπάνιες φορές που το σύγχρονο Χόλιγουντ επενδύει σε ένα επικό sword-and-sandals θέαμα τέτοιας κλίμακας. Για τον Νόλαν, η πρόκληση φαίνεται να είναι διπλή: να μετατρέψει τον Όμηρο σε μεγάλο λαϊκό σινεμά και, ταυτόχρονα, να πείσει ότι κάθε ελευθερία του έχει πίσω της μια σκέψη.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Λίγο πριν βγει στις αίθουσες το The Odyssey, ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά στο Time για την ομηρική ταινία που κουβαλούσε μέσα του εδώ και δύο δεκαετίες. Από έναν Δούρειο Ίππο που βυθίζεται στη θάλασσα μέχρι γυρίσματα εξ ολοκλήρου σε IMAX, αληθινά καράβια και ελάχιστα ψηφιακά εφέ, η δική του Οδύσσεια θέλει να ξανακάνει το αρχαίο έπος μεγάλο σινεμά.
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Πολιτισμός / Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει στην Ιθάκη ως Οδυσσέας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον απειλεί τον θρόνο ως Αντίνοος και ο Κρίστοφερ Νόλαν ανοίγει για πρώτη φορά το μυθολογικό σκοτάδι της πιο φιλόδοξης ταινίας του.
Το παιδί-μετανάστης του Banksy επιστρέφει στη Βενετία — αυτή τη φορά πάνω στο νερό

Πολιτισμός / Το έργο του Banksy που έσβηνε από την υγρασία επιστρέφει στα κανάλια της Βενετίας

Το Migrant Child, το έργο του Banksy με ένα παιδί που κρατά φωτοβολίδα φορώντας σωσίβιο, αποκαταστάθηκε έπειτα από χρόνια φθοράς στην πρόσοψη του Palazzo San Pantalon. Η τοιχογραφία επιστρέφει τώρα στο κοινό πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στα κανάλια της Βενετίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αν η street art πρέπει να διασώζεται ή να αφήνεται να χαθεί.
Από τον Andrew Tate στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: δύο μουσεία ξαναβλέπουν την αρρενωπότητα

Πολιτισμός / Από την ανδρόσφαιρα στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: η αρρενωπότητα μπαίνει στο μουσείο

Δύο εκθέσεις στην Ολλανδία κοιτούν την αρρενωπότητα σήμερα, τη στιγμή που η ανδρόσφαιρα πουλά δύναμη, σώμα και κυριαρχία ως lifestyle. Από τον Andrew Tate, το kickboxing και τα σώματα του TikTok μέχρι τη μόδα, το drag, τα τακούνια, τα packers και την ευαλωτότητα, τα μουσεία ρωτούν αν υπάρχει χώρος για πιο τρυφερές εκδοχές του να είσαι άνδρας.
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ για τη σιωπή τους σε Γάζα και Τραμπ

Πολιτισμός / Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ ότι σιώπησαν για τη Γάζα και τον Τραμπ

Λίγο πριν επιστρέψει στις Κάννες με το Bitter Christmas, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μιλά για τα αποστειρωμένα Όσκαρ, τη σιωπή του Χόλιγουντ, την άρνησή του να πάρει σαουδαραβικά χρήματα και την πολυτέλεια, στα 76 του, να λέει ακόμη τα πράγματα με το όνομά τους..
Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πολιτισμός / Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε
Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Πολιτισμός / Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Με το Butterfly Jam του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ να ανοίγει το Directors’ Fortnight, ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στις Κάννες και μιλά για τη νέα του φάση: την αποχώρηση από το Peaky Blinders, τη διαδικτυακή τοξικότητα και την ανάγκη να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του να μιλήσει για εκείνον.
Ο Μπονγκ Τζουν Χο στέλνει τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άϊο Εντεμπίρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ στον βυθό

Πολιτισμός / Μπονγκ Τζουν Χο: Σκηνοθέτησε τα «Παράσιτα». Τώρα γυρίζει ταινία κινουμένων σχεδίων.

Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.
Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Πολιτισμός / H Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Πολιτισμός / Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Πολιτισμός / Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Στις Βερσαλλίες ανέβηκε ένα «νέο» έργο του Μολιέρου, μόνο που αυτή τη φορά στη συγγραφή βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το Molière Ex Machina, πείραμα της Σορβόννης, του Théâtre Molière Sorbonne, του Obvious και της Mistral AI, φαντάζεται τον Γάλλο δραματουργό να σατιρίζει έναν απατεώνα αστρολόγο, την ανθρώπινη ευπιστία και τις ψευδείς βεβαιότητες της εποχής μας.
Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Πολιτισμός / Η FKA Twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της Studiocanal, σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Το πρότζεκτ, που αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Μπέικερ, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πολιτισμός / Η Σητεία αποκτά το δικό της λογοτεχνικό φεστιβάλ

Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει στη Σητεία έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων, θεάτρου, εικαστικών και μουσικής.
