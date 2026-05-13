Ο Κάνιε Γουέστ έχασε δίκη για ένα sample που ακούστηκε πριν γίνει τραγούδι

Ο Ye κρίθηκε υπεύθυνος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επειδή έπαιξε σε μεγάλη εκδήλωση ακρόασης του Donda μια πρώιμη εκδοχή του Hurricane με sample που δεν είχε αδειοδοτηθεί. Το επίμαχο απόσπασμα δεν μπήκε στην τελική κυκλοφορία, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι η δημόσια και εμπορική χρήση του είχε συνέπειες.

The LiFO team
φωτογραφία: Getty images
Ο Κάνιε Γουέστ, που πλέον είναι νομικά γνωστός ως Ye, έχασε δικαστική διαμάχη για ένα μουσικό απόσπασμα που ακούστηκε σε πρώιμη εκδοχή του Hurricane, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του Donda.

Η λεπτομέρεια που κάνει την υπόθεση ενδιαφέρουσα είναι ότι το επίμαχο απόσπασμα δεν μπήκε ποτέ στην τελική εκδοχή του τραγουδιού. Ακούστηκε όμως δημόσια, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, σε μια μεγάλη εκδήλωση ακρόασης του Donda το 2021, και αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να οδηγήσει σε αποζημίωση.

Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη, μετά από δίκη μίας εβδομάδας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες. Οι ένορκοι έκριναν ότι ο Ye και οι εταιρείες του παραβίασαν τα δικαιώματα του MSD PT2, ενός ορχηστρικού κομματιού που είχε χρησιμοποιηθεί σε δοκιμαστική εκδοχή του Hurricane.

Η υπόθεση αφορά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021 στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, μπροστά σε περίπου 40.000 θεατές, και μεταδόθηκε ζωντανά από το Apple Music. Εκεί ο Ye παρουσίασε ακυκλοφόρητο τότε υλικό από το Donda, ανάμεσά του και μια πρώιμη μορφή του Hurricane.

Το MSD PT2 είχε δημιουργηθεί από τέσσερις μουσικούς: τον DJ Khalil, κατά κόσμον Khalil Abdul-Rahman, τον Sam Barsh, τον Dan Seeff και τον Josh Mease. Σύμφωνα με την αγωγή, το κομμάτι έφτασε στον Ye μέσω άλλου παραγωγού και χρησιμοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία ή άδεια.

Όταν το Hurricane κυκλοφόρησε επίσημα, το επίμαχο απόσπασμα είχε αφαιρεθεί. Στην τελική εκδοχή χρησιμοποιήθηκαν μόνο αναδημιουργημένα στοιχεία του αρχικού υλικού, ενώ οι τέσσερις δημιουργοί προστέθηκαν στους συντελεστές του τραγουδιού. Αυτό, όμως, σύμφωνα με τους ενάγοντες, δεν κάλυπτε τη χρήση του άμεσου δείγματος στην εκδήλωση ακρόασης, η οποία είχε εμπορική διάσταση μέσα από εισιτήρια, προϊόντα και συμφωνία ζωντανής μετάδοσης.

Το Billboard σημειώνει ότι η αγωγή είχε αρχικά μεγαλύτερο εύρος. Οι ενάγοντες ζητούσαν δικαιώματα και από τις τελικές εκδοχές των Hurricane και Moon, υποστηρίζοντας ότι και τα δύο τραγούδια είχαν χρησιμοποιήσει στοιχεία του MSD PT2. Ωστόσο, δικαστής απέρριψε νωρίτερα μέσα στη χρονιά το μεγαλύτερο μέρος της υπόθεσης, κρίνοντας ότι η εταιρεία Artist Revenue Advocates LLC είχε δικαιώματα στην ηχογράφηση του MSD PT2, αλλά όχι στη σύνθεσή του.

Έτσι, η δίκη περιορίστηκε στην πρώιμη εκδοχή του Hurricane, επειδή εκεί υπήρχε άμεση χρήση του αποσπάσματος. Οι ενάγοντες ζητούσαν περίπου 500.000 δολάρια από τα κέρδη της εκδήλωσης, υπολογίζοντας μερίδιο από εισιτήρια, προϊόντα και τη συμφωνία με το Apple Music.

Το τελικό ποσό της αποζημίωσης δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Σύμφωνα με το Billboard, οι ένορκοι έκριναν τον Ye προσωπικά υπεύθυνο για 176.153 δολάρια, ενώ επιδίκασαν επιπλέον ποσά εις βάρος τριών εταιρειών του. Αν συνυπολογιστούν όλα, το ποσό μπορεί να φτάνει τα 438.558 δολάρια. Η πλευρά του Ye, όμως, υποστηρίζει ότι τα εταιρικά ποσά θα ενσωματωθούν στην προσωπική του ευθύνη και ότι η συνολική αποζημίωση θα περιοριστεί στα 176.153 δολάρια.

Εκπρόσωπος της Yeezy χαρακτήρισε την υπόθεση «αποτυχημένη απόπειρα εκβιασμού», υποστηρίζοντας ότι οι ενάγοντες ζητούσαν αρχικά 30 εκατομμύρια δολάρια και τελικά πήραν ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του ποσού.

Ο ίδιος ο Ye κατέθεσε στη δίκη, λέγοντας ότι η ομάδα του ακολούθησε τη συνηθισμένη διαδικασία για την αδειοδότηση του μουσικού αποσπάσματος και ότι ο ίδιος είναι γενναιόδωρος όταν πρέπει να δώσει αναγνώριση και δικαιώματα σε συνεργάτες. Παράλληλα, είπε στους ενόρκους ότι αισθάνεται πως πολλοί προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν επειδή είναι ο Ye.

Η απόφαση έχει ενδιαφέρον πέρα από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, γιατί αγγίζει μια γκρίζα ζώνη της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας: τι συμβαίνει όταν ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι παίζεται δημόσια, μεταδίδεται online και παράγει χρήματα πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Στην περίπτωση του Hurricane, το δικαστήριο έκρινε ότι το γεγονός πως το επίμαχο απόσπασμα αφαιρέθηκε από την τελική έκδοση δεν αναιρεί την ευθύνη για την προηγούμενη δημόσια και εμπορική χρήση του. Το μήνυμα είναι σαφές: ακόμη και μια εκδήλωση ακρόασης μπορεί να έχει κανονικές συνέπειες για τα πνευματικά δικαιώματα.

Με στοιχεία από Billboard και Guardian.

