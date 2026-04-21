Δόντι μούμιας αναθεωρεί την ιστορία της οστρακιάς

Τα λείψανα ανήκαν σε έναν άνδρα που έζησε στη σημερινή Βολιβία μεταξύ του 1283 και του 1383 μ.Χ.

The LiFO team
Φωτ. Eurac Research/Guido Valverde
Σύμφωνα με μία πρόσφατη ανακάλυψη η οστρακιά πιθανότατα δεν μεταφέρθηκε στην Αμερική από τους Ευρωπαίους αποίκους. Επιστήμονες από την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εντόπισαν ενδείξεις της βακτηριακής λοίμωξης σε ένα δόντι ενός αρχαίου μουμιοποιημένου κρανίου.

Τα λείψανα ανήκαν σε έναν άνδρα που έζησε στα ορεινά οροπέδια της σημερινής Βολιβίας μεταξύ του 1283 και του 1383 μ.Χ.

Το 1492 ο εξερευνητής Χριστόφορος Κολόμβος «έπλευσε στον γαλάζιο ωκεανό».

Αυτό σημαίνει ότι, αν η ανάλυση DNA είναι σωστή, η οστρακιά κυκλοφορούσε ήδη μεταξύ των αυτόχθονων πληθυσμών της Αμερικής αιώνες πριν από την επαφή με τους Ευρωπαίους, στην προκολομβιανή εποχή.

Το δόντι που αλλάζει τα δεδομένα για την οστρακιά

«Το αρχαίο στέλεχος έφερε πολλά – αν και όχι όλα – από τα παθογόνα γονίδια που βρίσκονται στα σύγχρονα στελέχη του Streptococcus pyogenes», εξηγεί ο μικροβιολόγος Φρανκ Μάιξνερ, διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών για Μούμιες του Eurac, ενός ιδιωτικού ερευνητικού κέντρου στην Ιταλία.

Το από καιρό χαμένο στέλεχος της οστρακιάς φαίνεται να συνδέεται στενά με τα σύγχρονα στελέχη που προκαλούν λοιμώξεις του λαιμού, έχοντας διαχωριστεί από τα υπόλοιπα πριν από περίπου 10.000 χρόνια.

Τα περισσότερα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι που έφτασαν στην Αμερική διέσχισαν τον Βερίγγειο πορθμό πριν από περίπου 22.000 χρόνια, ενώ άλλα γονιδιωματικά στοιχεία δείχνουν ότι το S. pyogenes υπήρχε στην Ευρώπη και την Αφρική ήδη 4.000 χρόνια πριν.

Οι άνθρωποι ενδέχεται να μάχονται αυτή τη λοίμωξη εδώ και αρκετό καιρό, και η Σιβηρία μπορεί να αποτέλεσε πύλη για την εξάπλωσή της.

«Η παρουσία του S. pyogenes σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και χρονικές περιόδους εγείρει την πιθανότητα ότι μεταφέρθηκε από ανθρώπινους πληθυσμούς κατά τη διάρκεια των μεταναστεύσεών τους, συμβάλλοντας στην παγκόσμια εξάπλωσή του», υποθέτουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Πριν από την εμφάνιση των σύγχρονων αντιβιοτικών, η οστρακιά αποτελούσε μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας στην παιδική ηλικία, προκαλώντας μερικές φορές απώλεια όρασης και ακοής. Μέχρι να διαπιστώσουν οι επιστήμονες ότι η λοίμωξη προκαλούνταν από ένα βακτήριο, τα συμπτώματά της συχνά συγχέονταν με αυτά της ευλογιάς, της ιλαράς και της διφθερίτιδας.

Αυτές οι ασθένειες θεωρούνται ιστορικά «ασθένειες των συνόρων» – πιστεύεται ότι συνοδεύσαν τους Ευρωπαίους αποίκους στην Αμερική, προκαλώντας καταστροφή σε έναν πληθυσμό με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Αυτή η αφήγηση, ωστόσο, είναι πιθανώς υπερβολικά απλοποιημένη, και όχι μόνο για την οστρακιά.

Πρόσφατα στοιχεία από αρχαίο DNA στην Κολομβία, για παράδειγμα, ανοίγουν το ενδεχόμενο ότι η σύφιλη μπορεί να υπήρχε τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη για χιλιάδες χρόνια.

Το ίδιο ισχύει για τη λέπρα, και τώρα, ίσως ακόμη και για την οστρακιά.

Τα αρχαία στοιχεία

Τα αρχαία στοιχεία DNA του S. pyogenes, που ανακτήθηκαν από το δόντι της μούμιας της Βολιβίας, είναι εξαιρετικά κατακερματισμένα και αλλοιωμένα. Ωστόσο, οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι κατάφεραν να εξαγάγουν μικροσκοπικά κομμάτια πληροφοριών για να ανακατασκευάσουν ένα μοντέλο του γονιδιώματός του.

«Μπορείτε να το φανταστείτε σαν να συναρμολογείτε ένα παζλ χωρίς να γνωρίζετε την εικόνα που υπάρχει στο κουτί», εξηγεί ο μικροβιολόγος Μοχάμεντ Σαρχάν από το Eurac.

Αυτό καθιστά το έργο ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλά ο Σαρχάν αναφέρει ότι αυτό σημαίνει επίσης ότι ο ίδιος και η ομάδα του «δεν επηρεάζονται από σύγχρονες αναφορές – εργαζόμαστε χωρίς προκαταλήψεις. Αυτό μας επιτρέπει να ανακαλύπτουμε εντελώς νέες γνώσεις και επίσης να εντοπίζουμε γενετικές παραλλαγές που ενδέχεται να μην υπάρχουν πλέον σήμερα».

Παλαιότερα, οι επιστήμονες που ασχολούνταν με το αρχαίο DNA είχαν απορρίψει συγκεκριμένες αλληλουχίες, καθώς θεωρούσαν ότι αυτά τα τμήματα πληροφοριών δεν θα μπορούσαν να έχουν επιβιώσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι πρέπει να προέρχονταν από σύγχρονη μόλυνση.

Η νέα αυτή έρευνα ισχυρίζεται ότι έχει ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, το οποίο, όπως λέει ο Μάιξνερ, «αμφισβητεί τα θεμέλια της έρευνας για το αρχαίο DNA».

«Καταφέραμε να αποδείξουμε με σαφήνεια, με βάση τυπικά μοτίβα χημικής φθοράς, ότι οι μακρύτερες αλληλουχίες ήταν εξίσου αρχαίες με τις μικρότερες – και παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες», λέει ο Σαρχάν.

Μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις ήταν η παρουσία βασικών γονιδίων παθογένειας στο αρχαίο βακτηριακό στέλεχος. Αυτό υποστηρίζει την ταξινόμησή του ως παθογόνου βακτηρίου που πιθανώς προσβάλλει τον λαιμό και όχι το δέρμα.

Χάρη στα αντιβιοτικά, η οστρακιά δεν αποτελεί πλέον την απειλή θανάτου που ήταν κάποτε, αν και τα σύγχρονα στελέχη γίνονται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά λόγω της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Η διαπίστωση της προέλευσης του βακτηρίου και του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια χιλιετιών θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για μελλοντικές θεραπείες.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Nature Communications.

Με πληροφορίες από Science Alert

