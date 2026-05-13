Η ΕΕ θέλει να αλλάξει τα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη – Τι θα ισχύει

Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέους κανόνες που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη, επιτρέποντας στους επιβάτες να κλείνουν διεθνή δρομολόγια με ένα μόνο εισιτήριο και από μία ενιαία πλατφόρμα.

Στόχος των Βρυξελλών είναι να ενισχυθούν οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις στην Ευρώπη και, συνεπώς, να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα από τις αεροπορικές πτήσεις μικρών αποστάσεων.

Αξίζει να διευκρινιστεί πως, σήμερα, οι διασυνοριακές μετακινήσεις με τρένο στην Ευρώπη παραμένουν ιδιαίτερα περίπλοκες, καθώς οι επιβάτες συχνά χρειάζεται να αγοράζουν διαφορετικά εισιτήρια από διαφορετικές εταιρείες για το ίδιο ταξίδι.

Ευρώπη: Τι προβλέπει η νέα πρόταση της Κομισιόν για τα ταξίδια με τρένο

Η νέα πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ότι οι σιδηροδρομικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να εμφανίζουν στις ιστοσελίδες τους και τα εισιτήρια ανταγωνιστών τους, ενώ θα πρέπει να μοιράζονται δεδομένα με πλατφόρμες κρατήσεων ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να συγκρίνουν τιμές και να οργανώνουν ολόκληρο το ταξίδι τους σε μία μόνο αγορά.

Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας θεωρούν ότι έτσι το τρένο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική ευρωπαϊκή εναλλακτική απέναντι στις πτήσεις μικρών αποστάσεων: «Οι κρατήσεις για διασυνοριακά ταξίδια στην Ευρώπη παραμένουν αχρείαστα περίπλοκες», δήλωσε η ευρωβουλευτής, Vivien Costanzo.

«Ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα χρειάζεται απλές κρατήσεις, αξιόπιστες συνδέσεις και σαφή δικαιώματα για τους επιβάτες», πρόσθεσε. Ωστόσο, η πρόταση προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις από τις μεγάλες εθνικές σιδηροδρομικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες είναι κρατικές.

Ευρώπη: Αντιδράσεις από την Ένωση Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων

Ο Alberto Mazzola, επικεφαλής της ένωσης ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων CER, χαρακτήρισε το σχέδιο «πρωτοφανή κανονιστική παρέμβαση».

«Δεν γνωρίζω άλλη περίπτωση όπου κάποιος υποχρεώνεται να πουλά το προϊόν ανταγωνιστή του. Θα ήταν σαν να υποχρεωνόταν η Lufthansa να πουλά πτήσεις της Ryanair», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επικριτές υποστηρίζουν επίσης ότι οι νέοι κανόνες θα ευνοήσουν μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες κρατήσεων, κυρίως αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Από την άλλη πλευρά, περιβαλλοντικές οργανώσεις επιμένουν ότι το σημερινό σύστημα αποθαρρύνει τους ταξιδιώτες. Σύμφωνα με έρευνα της Transport & Environment, σχεδόν δύο στους τρεις Ευρωπαίους απέφυγαν ταξίδια με τρένο επειδή η διαδικασία κράτησης ήταν υπερβολικά περίπλοκη.

Μελέτες δείχνουν επίσης ότι η κράτηση ενός σιδηροδρομικού ταξιδιού στην Ευρώπη απαιτεί κατά μέσο όρο 70% περισσότερο χρόνο σε σχέση με μια αεροπορική πτήση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται επίσης να προτείνει ενισχυμένα δικαιώματα για τους επιβάτες σε περίπτωση χαμένων ανταποκρίσεων, όπως αποζημιώσεις ή δυνατότητα επιβίβασης στο επόμενο διαθέσιμο τρένο.

Με πληροφορίες από Euronews